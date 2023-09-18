PS Plus Eylül 2023 oyunları belli oldu: Deluxe ve Premium

- PS Plus Deluxe ve Premium Eylül oyunları
- PS Plus Extra ve Deluxe Oyunları
- PlayStation Premium / Classics oyunları
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PS Plus Deluxe ve Premium Eylül oyunları
Hatırlayacak olursak Eylül ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Saint Row, Black Desert - Traveler Edition ve Generation Zero olmak üzere üç yapım eklemişti. Bu bağlamda tüm gözler PS Plus Extra ve Deluxe oyunlarına çevrildi diyebiliriz.
Sony tarafından paylaşılan listeye göre Eylül ayında 20'den fazla oyun PS Plus Extra ve Deluxe kütüphanesine ekleniyor. Bunlar arasından en dikkat çeken yapımların ise, Sid Meier’s Civilization VI, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, This War of Mine: Final Cut, Contra: Rogue Corps ve Call of the Sea olduğunu görüyoruz. İşte Eylül ayında PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar
PS Plus Extra ve Deluxe Oyunları
- NieR Replicant ver.1.22474487139 - PS4
- 13 Sentinels: Aegis Rim | PS4
- Sid Meier’s Civilization VI | PS4
- Star Ocean The Divine Force | PS4, PS5
- Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | PS4, PS5
- Odin Sphere Leifthrasir | PS4
- Unpacking | PS4, PS5
- Planet Coaster: Console Edition | PS4, PS5
- This War of Mine: Final Cut | PS5
- Cloudpunk | PS4
- Contra: Rogue Corps | PS4
- Tails Noir | PS4, PS5
- West of Dead | PS4
- Call of the Sea | PS4, PS5
- Star Ocean: Integrity and Faithlessness | PS4
- PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls | PS4, PS5
PlayStation Premium / Classics oyunları
- Star Ocean First Departure R | PS4
- Star Ocean: Till the End of Time | PS4
- Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster | PS4
- Dragon’s Crown Pro | PS4
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.