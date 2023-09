PS Plus Eylül 2023 oyunları belli oldu: Deluxe ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Öyle ki Xbox Game Pass'e benzer hale gelen bu hizmet, artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Playstation Plus Deluxe ve Premium abonelerine sunulacak bu ayki ücretsiz oyunlar da belli oldu.

PS Plus Deluxe ve Premium Eylül oyunları

Hatırlayacak olursak Eylül ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Saint Row, Black Desert - Traveler Edition ve Generation Zero olmak üzere üç yapım eklemişti. Bu bağlamda tüm gözler PS Plus Extra ve Deluxe oyunlarına çevrildi diyebiliriz.

Sony tarafından paylaşılan listeye göre Eylül ayında 20'den fazla oyun PS Plus Extra ve Deluxe kütüphanesine ekleniyor. Bunlar arasından en dikkat çeken yapımların ise, Sid Meier’s Civilization VI, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, This War of Mine: Final Cut, Contra: Rogue Corps ve Call of the Sea olduğunu görüyoruz. İşte Eylül ayında PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar

PS Plus Extra ve Deluxe Oyunları

NieR Replicant ver.1.22474487139 - PS4

13 Sentinels: Aegis Rim | PS4

Sid Meier’s Civilization VI | PS4

Star Ocean The Divine Force | PS4, PS5

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | PS4, PS5

Odin Sphere Leifthrasir | PS4

Unpacking | PS4, PS5

Planet Coaster: Console Edition | PS4, PS5

This War of Mine: Final Cut | PS5

Cloudpunk | PS4

Contra: Rogue Corps | PS4

Tails Noir | PS4, PS5

West of Dead | PS4

Call of the Sea | PS4, PS5

Star Ocean: Integrity and Faithlessness | PS4

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls | PS4, PS5

PlayStation Premium / Classics oyunları

Star Ocean First Departure R | PS4

Star Ocean: Till the End of Time | PS4

Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster | PS4

Dragon’s Crown Pro | PS4

