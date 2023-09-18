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    PS Plus Eylül 2023 oyunları belli oldu: Deluxe ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Eylül 2023 oyunları belli oldu. İşte Eylül ayında PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar;
    PS Plus Eylül 2023 oyunları belli oldu: Deluxe ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Öyle ki Xbox Game Pass'e benzer hale gelen bu hizmet, artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Playstation Plus Deluxe ve Premium abonelerine sunulacak bu ayki ücretsiz oyunlar da belli oldu. 

    PS Plus Deluxe ve Premium Eylül oyunları

    Hatırlayacak olursak Eylül ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Saint Row, Black Desert - Traveler Edition ve Generation Zero olmak üzere üç yapım eklemişti. Bu bağlamda tüm gözler PS Plus Extra ve Deluxe oyunlarına çevrildi diyebiliriz. 

    Sony tarafından paylaşılan listeye göre Eylül ayında 20'den fazla oyun PS Plus Extra ve Deluxe kütüphanesine ekleniyor. Bunlar arasından en dikkat çeken yapımların ise, Sid Meier’s Civilization VI, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, This War of Mine: Final Cut, Contra: Rogue Corps ve Call of the Sea olduğunu görüyoruz. İşte Eylül ayında PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar

    PS Plus Extra ve Deluxe Oyunları

    • NieR Replicant ver.1.22474487139 - PS4
    • 13 Sentinels: Aegis Rim | PS4
    • Sid Meier’s Civilization VI | PS4
    • Star Ocean The Divine Force | PS4, PS5
    • Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | PS4, PS5
    • Odin Sphere Leifthrasir | PS4
    • Unpacking | PS4, PS5
    • Planet Coaster: Console Edition | PS4, PS5
    • This War of Mine: Final Cut | PS5
    • Cloudpunk | PS4
    • Contra: Rogue Corps | PS4
    • Tails Noir | PS4, PS5
    • West of Dead | PS4
    • Call of the Sea | PS4, PS5
    • Star Ocean: Integrity and Faithlessness | PS4
    • PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls | PS4, PS5

    PlayStation Premium / Classics oyunları

    • Star Ocean First Departure R | PS4
    • Star Ocean: Till the End of Time | PS4
    • Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster | PS4
    • Dragon’s Crown Pro | PS4
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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