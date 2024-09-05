Yerli korku filmi arayanlar için en iyi Türk korku filmleri (2024)

Teknoloji Editörü
Türk yapımı korku filmleri denildiğinde çoğu kişinin aklına düşük bütçeli YouTube filmleri gelir. Telefonla çekildiği izlenimi uyandıran ve gerçekçilikten uzak filtreden geçirilmiş sahnelerle dolu Türk korku filmleri olduğu gibi sinemalarda dünya çapında hasılat rekoru kırmış, dijital platformlarda da gösterime giren yabancı korku dolu filmleri aratmayan yerli yapımlar da var. Peki, en iyi Türk korku filmi hangisi? Kesinlikle izlemeniz gereken yerli korku filmi önerileri burada!
En iyi Türk korku filmleri önerileri 😱
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Dabbe ve Siccin serisi, izleyicileri ekran başına kilitleyen Türk korku filmlerinin başında gelir. Türk yapımı korku filmleri genelde Cin temalı olsa aralarında milyon dolarlık yabancı filmlere taş çıkartan yapımlar da vardır. Korku tutkunuysanız veya bu türe merakınız varsa işte tüyleriniz diken diken izleyeceğiniz
en iyi 10 Türk korku filmi:
1️⃣ Dabbe 4: Cin Çarpması
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Dabbe,
en çok izlenen Türk korku filmi. Dabbe 4: Cin Çarpması, serinin en çok izlenen ve önerilen filmi. Dabbe 4’te 1986 yılında Muğla'da cinleri kullanarak define bulmuş bir köyün lanetli, habis ve cüzzamlı ruhlarla kuşatılmış tüyler ürperten gerçek olayı, gizli kalmış tüm detayları ve gerçek belgeleriyle sinemaya aktarılıyor. Kıbledere köyünde yaşanmış, bu cin çarpılma vakası, ordaki dehşetin gerçek görüntüleri, adli kayıtlar, deliller ve dinleyeni şoka sokan eskilere dair sırlarla başlar. Psikiyatrist Ebru Karaduman ve Cinci Faruk Akat olarak bilinen Cin Çıkarma uzmanının aynı anda ilgilendikleri bu vakanın ana kahramanı Kübra Duran isimli genç bir kızdır. Kıbledere köylüsü olan Kübra, aynı zamanda Ebru’nun çocukluk arkadaşıdır. Kübra kına gecesinde aniden cinlerin saldırısına uğramış ve içinde büyüyen çok güçlü ve tehlikeli bir varlığın tehditi altına girmiştir.
Yönetmen: Hasan Karacadağ
Senarist: Hasan Karacadağ
Oyuncular: Elçin Atamgüç, Orhan Gencer, Sultan Köroğlu Kılıç
IMDb puanı: 6.8
2️⃣ Siccin 6
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Siccin 6,
en beğenilen Türk korku filmlerinin başında geliyor. Siccin 6, babasından kalan miras nedeniyle üvey annesiyle sorunlar yaşayan Yaşar’a odaklanıyor. Bir gün Yaşar aynı evde yaşadığı baldızı Canan’ın kendisine aşık olduğunu öğrenir. Bu olayın şokunu atlatamadan evinde korkunç olaylar yaşanmaya başlar. Üstelik, Yaşar’ın akli dengesi bozuk kızı Efsun da bu süreçte karanlık geçmişi ile yüzleşecek ve aileyi daha zorlu günlere sürükleyecektir. Bu sırada Orhan da kendisine bahşedilmiş yeteneğin hayır mı yoksa şer mi olduğunu sorgulamaktadır.
Yönetmen: Alper Mestçi
Senarist: Alper Mestçi
Oyuncular: Merve Ateş, Adnan Koç, Dilara Büyükbayraktar
IMDb puanı: 5.0
3️⃣ Küçük kıyamet
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Küçük kıyamet,
Türk korku filmi önerisi isteyenlere tavsiyemizdir. Doğu Yücel’in senaryosunu kaleme aldığı, Taylan Biraderler filmleri arasında olan Küçük Kıyamet, insanın doğal afetler karşısındaki perişan halini yakın plana alıyor. İstanbul’da art arda yaşanan sarsıntılar, annesini depremde kaybeden Bilge’nin üzerinde psikolojik rahatsızlıklar yaratmakta ve genç kadının ciddi travmalar yaşamasına neden olmaktadır. İki küçük çocuğu, eşi ve yeğenleriyle şehri terk ederek olası İstanbul depreminden kaçıp bu küçük kıyametten kurtulmaya çalışan aile, gittikleri başka bir güney kasabasında bu kez başlarına gelen esrarengiz olaylar nedeniyle yine korkularıyla yüzleşirler.
Yönetmen: Taylan Biraderler (Durul Taylan ve Yağmur Taylan)
Senarist: Doğu Yücel
Oyuncular: Başak Köklükaya, Cansel Elçin, Binnur Kaya
IMDb puanı: 6.3
4️⃣ Semum
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Semum, Hasan Karacadağ’ın kendisine gelen bir mektuptaki gerçek hayat hikayesinden esinlenerek kaleme aldığı korku filmi. En çok izlenen Türk yapımı korku filmleri arasında olan Semum, evli iki çift olan Canan ve Volkan’a odaklanıyor. Bu genç çift, sonunda yıllardır düşledikleri gibi bir eve kavuşmuşlardır. Mal sahibi olunca hemen evlerine taşınmış ve kendi evlerinde oturuyor olmanın keyfini sürmeye başlamışlardır. Ancak bir gün tuhaf bir sorun ortaya çıkar; Canan hiç kimsenin anlam veremediği garip davranışlarda bulunmaya başlar. Kendisine hakim olamamaktadır; sanki davranışları başkaları tarafından kontrol ediliyormuşçasına histerik davranmaktadır. Semum denen bu korkunç mahlukatın hakimiyetine giren Canan kötü ruhların hedefindedir.
Yönetmen: Hasan Karacadağ, Gizem Karaca
Senarist: Hasan Karacadağ
Oyuncular: Ayça Inci, Burak Hakkı, Cem Kurtoğlu
IMDb puanı: 5.0
5️⃣ Hüddam 3: Lamia
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Hüddam 3,
korkunç Türk filmi arayanlara önereceğimiz yapımlardan biri. Hüddam 3 Lamia filminin konusu; Davut, yıllar önce hizmetkarı Lamia ile yanlış bir anlaşma yapmıştır ve bu anlaşmanın bozulması için kendi canına kıyar. Babasının ölümü ile yıkıma uğrayan Asaf, yaşananlar hakkında gerçeği öğrenmek ve bu laneti sonlandırmak için tıpkı babası Davut gibi Hüddam ilmine başvurur. Lamia, bu zamana kadarki tüm hizmetkarlardan çok daha kuvvetlidir ve Asaf'ın bu durumdan haberi yoktur. Kendisini korkunç bir gerçekle yüz yüze bulan Asaf, anlaşmayı bozmakla anlaşmaya uymak arasında kalır.
Yönetmen: Utku Uçar
Senarist: Utku Uçar
Oyuncular: Gülsen Bakiler, Naci Bakiler, Yakup Balcı
IMDb puanı: 5.7
6️⃣ Dabbe 6: Dönüş
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Dabbe 6, yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Karacadağ’ın üstlendiği
Türk yapımı korku filmi. Cinli korku filmlerini sevenlere öneririz. Polis kayıtlarına ‘Mukadder Yaman’ vakası olarak geçen ve birbiriyle alakalı olduğu düşünülen, üç gerçek hikayeden yola çıkan DABBE 6, uzun süre hafızalardan silinemeyecek gerçek bir Anadolu Korku Öyküsü anlatıyor. Dr. Zeren ve kız kardeşi Ayla Yaman, annelerinin bir gece aniden ölmesiyle sarsılırlar. Kriminal ve adli raporlara göre Anneleri Mukadder Yaman, beyin kanamasıyla ölmüştür. Fakat annesi öldüğü sırada onun yanında olan Ayla, bu durumu reddetmektedir. Ona göre annesi, ne olduğunu anlayamadığı çok hızlı hareket eden kapkara yüzleri olan, bilinmeyen bir dilde konuşan devasa kara varlıklar tarafından öldürülmüştür.
Yönetmen: Hasan Karacadağ
Senarist: Hasan Karacadağ
Oyuncular: Elçin Atamgüç, Ömer Duran, Funda Eskioğlu
IMDb puanı: 5.5
7️⃣ Üç Harfliler: Beddua
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Üç Harfliler: Beddua,
yerli korku filmi izlemek isteyenlere tavsiyemizdir. 3 Harfliler Beddua filmi, yaşamını insanlarla iletişim kuramadan tekerlekli sandalye üzerinde sürdüren felçli Melek’le üç kız arkadaşının hikayesini anlatıyor. Melek, Burcu, Eda ve Ayla aynı liseden mezun olmuş, mezuniyetlerine ve aradan geçen yıllara rağmen birbirlerinden hiç kopmamış dört yakın arkadaştır. Havel adında bir Şaman kadınla tanışmaları ve kimden geldiği belli olmayan kuvvetli bir beddua, korkunç günler yaşamalarına neden olacaktır.
Yönetmen: Alper Mestçi
Senarist: Alper Mestçi
Oyuncular: Beyzanur MeteEsma SoysalSerife Ünsal
IMDb puanı: 6.0
8️⃣ Siccin 2
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Siccin 2, gerçek hayattan beyazperdeye uyarlanan
cinli korku filmi. Serinin ikinci filmi, Öznur adında genç bir kadının zorlu bir aşk hikâyesini anlatıyor. Çocukluğundan beri kuzenine, yani teyzesinin oğlu olan Kudret’e aşık olan Öznur, bir şekilde Kudret'i beraber olmaya ikna eder. Evli olan Kudret, bu ilişkiyi içine sindiremez ve bitirmek ister. Öznur ise ne olursa olsun Kudret’i kendisine bağlamak için eşi Nisa'ya büyü yaptırır.
Yönetmen: Alper Mestçi
Senarist: Alper Mestçi
Oyuncular: Bulut Akkale, Efsun Akkurt, Mana Alkoy
IMDb puanı: 6.1
9️⃣ Haile: Bir Aile Kabusu
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Haile,
en iyi Türk korku filmleri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Alper Mestçi’nin imzasını taşıyor. Haile: Bir Aile Kabusu filminin konusu; Kemal, aşık olduğu kadının kendisiyle değil de abisi ile evlendirilmesinden sonra bütün bir köyün sonunu getirecek olaylar silsilesinin başlamasına yol açar. Lanetli bir büyü 25 yıl sonra tekrar ortaya çıkar. Kendisini tüm bu olayların merkezinde bulan Damla, Haile-i Vaka olarak kayıtlara geçecek bu olayların baş gösterdiği Baras köyüne gider ve geçmişiyle yüzleşir.
Yönetmen: Alper Mestçi
Senarist: Ömer Gecü, Alper Mestçi, Tevfik Sütay
Oyuncular: Seyran Aksoy, Ipek Arkan, Tolga Demircan
IMDb puanı: 4.6
🔟 Magi
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Korku filmleri Türk yapımlar listesini yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Karacadağ’ın üslendiği Magi ile sonlandırıyoruz. Türk cinli filmlerden sıkılanlar için en iyi seçeneklerden biri. Magi filminin konusu; Amerikalı gazeteci Olivia Watkins, Türkiye’de yaşayan kız kardeşi Marla tarafından acil olarak İstanbul’a çağırılır ve Olivia’nın kardeşinin yanına vardığı o gece Marla esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeder. Bu olay gizemlerle örülü bir hikayenin başlaması anlamına gelmektedir.
Yönetmen: Hasan Karacadağ
Senarist: Hasan Karacadağ
Oyuncular: Michael Madsen, Stephen Baldwin, Brianne Davis
IMDb puanı: 5.2
Yeni yerli korku filmleri 💯
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Siccin 7
Demon: Azab-ül Kem
Üç Harfliler: Nazar
Hüddam 4: Ahmer
Ammon
El Kafirun
Nûfer
MAKKA: Cinn-i Azap
Biaz: Kara İyenin Laneti
Mihrez 3: Cin Bebek
En iyi Türk korku filmleri tavsiye listemizde, Türkiye'de çekilmiş, sinemalarda ve dijital platformlarda oynatılan yerli korkunç filmlere yer verdik. Türk yapımı korku filmi denildiğinde akla ilk gelen yönetmenler Hasan Karacadağ ve Alper Mestçi'nin büyük beğeni toplayan yapımlarını Netflix, Amazon Prime, TV+ dahil çeşitli platformlarda izleyebilirsiniz.
En İyi Türk Korku Filmleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5418
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.