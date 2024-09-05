Yerli korku filmi arayanlar için en iyi Türk korku filmleri (2024)

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Türk yapımı korku filmleri denildiğinde çoğu kişinin aklına düşük bütçeli YouTube filmleri gelir. Telefonla çekildiği izlenimi uyandıran ve gerçekçilikten uzak filtreden geçirilmiş sahnelerle dolu Türk korku filmleri olduğu gibi sinemalarda dünya çapında hasılat rekoru kırmış, dijital platformlarda da gösterime giren yabancı korku dolu filmleri aratmayan yerli yapımlar da var. Peki, en iyi Türk korku filmi hangisi? Kesinlikle izlemeniz gereken yerli korku filmi önerileri burada!

Dünyanın en iyi korkunç korku filmleri 2 yıl önce eklendi

Yeni yerli korku filmleri 💯 Tam Boyutta Gör Siccin 7

Demon: Azab-ül Kem

Üç Harfliler: Nazar

Hüddam 4: Ahmer

Ammon

El Kafirun

Nûfer

MAKKA: Cinn-i Azap

Biaz: Kara İyenin Laneti

Mihrez 3: Cin Bebek

En iyi Türk korku filmleri tavsiye listemizde, Türkiye'de çekilmiş, sinemalarda ve dijital platformlarda oynatılan yerli korkunç filmlere yer verdik. Türk yapımı korku filmi denildiğinde akla ilk gelen yönetmenler Hasan Karacadağ ve Alper Mestçi'nin büyük beğeni toplayan yapımlarını Netflix, Amazon Prime, TV+ dahil çeşitli platformlarda izleyebilirsiniz.

En İyi Türk Korku Filmleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5418

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