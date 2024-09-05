Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yerli korku filmi arayanlar için en iyi Türk korku filmleri (2024)

    Yerli korku filmi önerisi isteyenler buraya! İşte fragmanıyla bile ürkütücü, evde tek başınıza izlenilmesi önerilmeyen, tüylerinizi diken diken yapacak Türk korku filmleri listesi:

    Türk yapımı korku filmleri denildiğinde çoğu kişinin aklına düşük bütçeli YouTube filmleri gelir. Telefonla çekildiği izlenimi uyandıran ve gerçekçilikten uzak filtreden geçirilmiş sahnelerle dolu Türk korku filmleri olduğu gibi sinemalarda dünya çapında hasılat rekoru kırmış, dijital platformlarda da  gösterime giren yabancı korku dolu filmleri aratmayan yerli yapımlar da var. Peki, en iyi Türk korku filmi hangisi? Kesinlikle izlemeniz gereken yerli korku filmi önerileri burada!

    En iyi Türk korku filmleri önerileri 😱

    türk korku filmi izleme listesi Tam Boyutta Gör
    Dabbe ve Siccin serisi, izleyicileri ekran başına kilitleyen Türk korku filmlerinin başında gelir. Türk yapımı korku filmleri genelde Cin temalı olsa aralarında milyon dolarlık yabancı filmlere taş çıkartan yapımlar da vardır. Korku tutkunuysanız veya bu türe merakınız varsa işte tüyleriniz diken diken izleyeceğiniz en iyi 10 Türk korku filmi:

    1️⃣ Dabbe 4: Cin Çarpması

    en iyi türk korku filmi dabbe Tam Boyutta Gör
    Dabbe, en çok izlenen Türk korku filmi. Dabbe 4: Cin Çarpması, serinin en çok izlenen ve önerilen filmi. Dabbe 4’te 1986 yılında Muğla'da cinleri kullanarak define bulmuş bir köyün lanetli, habis ve cüzzamlı ruhlarla kuşatılmış tüyler ürperten gerçek olayı, gizli kalmış tüm detayları ve gerçek belgeleriyle sinemaya aktarılıyor. Kıbledere köyünde yaşanmış, bu cin çarpılma vakası, ordaki dehşetin gerçek görüntüleri, adli kayıtlar, deliller ve dinleyeni şoka sokan eskilere dair sırlarla başlar. Psikiyatrist Ebru Karaduman ve Cinci Faruk Akat olarak bilinen Cin Çıkarma uzmanının aynı anda ilgilendikleri bu vakanın ana kahramanı Kübra Duran isimli genç bir kızdır. Kıbledere köylüsü olan Kübra, aynı zamanda Ebru’nun çocukluk arkadaşıdır. Kübra kına gecesinde aniden cinlerin saldırısına uğramış ve içinde büyüyen çok güçlü ve tehlikeli bir varlığın tehditi altına girmiştir.
    • Yönetmen: Hasan Karacadağ
    • Senarist: Hasan Karacadağ
    • Oyuncular: Elçin Atamgüç, Orhan Gencer, Sultan Köroğlu Kılıç
    • IMDb puanı: 6.8

    2️⃣ Siccin 6

    en çok izlenen türk korku filmi siccin 6 Tam Boyutta Gör
    Siccin 6, en beğenilen Türk korku filmlerinin başında geliyor. Siccin 6, babasından kalan miras nedeniyle üvey annesiyle sorunlar yaşayan Yaşar’a odaklanıyor. Bir gün Yaşar aynı evde yaşadığı baldızı Canan’ın kendisine aşık olduğunu öğrenir. Bu olayın şokunu atlatamadan evinde korkunç olaylar yaşanmaya başlar. Üstelik, Yaşar’ın akli dengesi bozuk kızı Efsun da bu süreçte karanlık geçmişi ile yüzleşecek ve aileyi daha zorlu günlere sürükleyecektir. Bu sırada Orhan da kendisine bahşedilmiş yeteneğin hayır mı yoksa şer mi olduğunu sorgulamaktadır.
    • Yönetmen: Alper Mestçi
    • Senarist: Alper Mestçi
    • Oyuncular: Merve Ateş, Adnan Koç, Dilara Büyükbayraktar
    • IMDb puanı: 5.0

    3️⃣ Küçük kıyamet

    türk korku filmi öneri küçük kıyamet Tam Boyutta Gör
    Küçük kıyamet, Türk korku filmi önerisi isteyenlere tavsiyemizdir. Doğu Yücel’in senaryosunu kaleme aldığı, Taylan Biraderler filmleri arasında olan Küçük Kıyamet, insanın doğal afetler karşısındaki perişan halini yakın plana alıyor. İstanbul’da art arda yaşanan sarsıntılar, annesini depremde kaybeden Bilge’nin üzerinde psikolojik rahatsızlıklar yaratmakta ve genç kadının ciddi travmalar yaşamasına neden olmaktadır. İki küçük çocuğu, eşi ve yeğenleriyle şehri terk ederek olası İstanbul depreminden kaçıp bu küçük kıyametten kurtulmaya çalışan aile, gittikleri başka bir güney kasabasında bu kez başlarına gelen esrarengiz olaylar nedeniyle yine korkularıyla yüzleşirler.
    • Yönetmen: Taylan Biraderler (Durul Taylan ve Yağmur Taylan)
    • Senarist: Doğu Yücel
    • Oyuncular: Başak Köklükaya, Cansel Elçin, Binnur Kaya
    • IMDb puanı: 6.3

    4️⃣ Semum

    yerli korku filmi tavsiye semum Tam Boyutta Gör
    Semum, Hasan Karacadağ’ın kendisine gelen bir mektuptaki gerçek hayat hikayesinden esinlenerek kaleme aldığı korku filmi. En çok izlenen Türk yapımı korku filmleri arasında olan Semum, evli iki çift olan Canan ve Volkan’a odaklanıyor. Bu genç çift, sonunda yıllardır düşledikleri gibi bir eve kavuşmuşlardır. Mal sahibi olunca hemen evlerine taşınmış ve kendi evlerinde oturuyor olmanın keyfini sürmeye başlamışlardır. Ancak bir gün tuhaf bir sorun ortaya çıkar; Canan hiç kimsenin anlam veremediği garip davranışlarda bulunmaya başlar. Kendisine hakim olamamaktadır; sanki davranışları başkaları tarafından kontrol ediliyormuşçasına histerik davranmaktadır. Semum denen bu korkunç mahlukatın hakimiyetine giren Canan kötü ruhların hedefindedir.
    • Yönetmen: Hasan Karacadağ, Gizem Karaca
    • Senarist: Hasan Karacadağ
    • Oyuncular: Ayça Inci, Burak Hakkı, Cem Kurtoğlu
    • IMDb puanı: 5.0

    5️⃣ Hüddam 3: Lamia

    korku filmi türk hüddam Tam Boyutta Gör
    Hüddam 3, korkunç Türk filmi arayanlara önereceğimiz yapımlardan biri. Hüddam 3 Lamia filminin konusu; Davut, yıllar önce hizmetkarı Lamia ile yanlış bir anlaşma yapmıştır ve bu anlaşmanın bozulması için kendi canına kıyar. Babasının ölümü ile yıkıma uğrayan Asaf, yaşananlar hakkında gerçeği öğrenmek ve bu laneti sonlandırmak için tıpkı babası Davut gibi Hüddam ilmine başvurur. Lamia, bu zamana kadarki tüm hizmetkarlardan çok daha kuvvetlidir ve Asaf'ın bu durumdan haberi yoktur. Kendisini korkunç bir gerçekle yüz yüze bulan Asaf, anlaşmayı bozmakla anlaşmaya uymak arasında kalır.
    • Yönetmen: Utku Uçar
    • Senarist: Utku Uçar
    • Oyuncular: Gülsen Bakiler, Naci Bakiler, Yakup Balcı
    • IMDb puanı: 5.7

    6️⃣ Dabbe 6: Dönüş

    cinli korku filmi öneri dabbe 6 Tam Boyutta Gör
    Dabbe 6, yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Karacadağ’ın üstlendiği Türk yapımı korku filmi. Cinli korku filmlerini sevenlere öneririz. Polis kayıtlarına ‘Mukadder Yaman’ vakası olarak geçen ve birbiriyle alakalı olduğu düşünülen, üç gerçek hikayeden yola çıkan DABBE 6, uzun süre hafızalardan silinemeyecek gerçek bir Anadolu Korku Öyküsü anlatıyor. Dr. Zeren ve kız kardeşi Ayla Yaman, annelerinin bir gece aniden ölmesiyle sarsılırlar. Kriminal ve adli raporlara göre Anneleri Mukadder Yaman, beyin kanamasıyla ölmüştür. Fakat annesi öldüğü sırada onun yanında olan Ayla, bu durumu reddetmektedir. Ona göre annesi, ne olduğunu anlayamadığı çok hızlı hareket eden kapkara yüzleri olan, bilinmeyen bir dilde konuşan devasa kara varlıklar tarafından öldürülmüştür.
    • Yönetmen: Hasan Karacadağ
    • Senarist: Hasan Karacadağ
    • Oyuncular: Elçin Atamgüç, Ömer Duran, Funda Eskioğlu
    • IMDb puanı: 5.5

    7️⃣ Üç Harfliler: Beddua

    cinli film üç harfliler beddua Tam Boyutta Gör
    Üç Harfliler: Beddua, yerli korku filmi izlemek isteyenlere tavsiyemizdir. 3 Harfliler Beddua filmi, yaşamını insanlarla iletişim kuramadan tekerlekli sandalye üzerinde sürdüren felçli Melek’le üç kız arkadaşının hikayesini anlatıyor. Melek, Burcu, Eda ve Ayla aynı liseden mezun olmuş, mezuniyetlerine ve aradan geçen yıllara rağmen birbirlerinden hiç kopmamış dört yakın arkadaştır. Havel adında bir Şaman kadınla tanışmaları ve kimden geldiği belli olmayan kuvvetli bir beddua, korkunç günler yaşamalarına neden olacaktır.
    • Yönetmen: Alper Mestçi
    • Senarist: Alper Mestçi
    • Oyuncular: Beyzanur MeteEsma SoysalSerife Ünsal
    • IMDb puanı: 6.0

    8️⃣ Siccin 2

    cinli film izle sijjin Tam Boyutta Gör
    Siccin 2, gerçek hayattan beyazperdeye uyarlanan cinli korku filmi. Serinin ikinci filmi, Öznur adında genç bir kadının zorlu bir aşk hikâyesini anlatıyor. Çocukluğundan beri kuzenine, yani teyzesinin oğlu olan Kudret’e aşık olan Öznur, bir şekilde Kudret'i beraber olmaya ikna eder. Evli olan Kudret, bu ilişkiyi içine sindiremez ve bitirmek ister. Öznur ise ne olursa olsun Kudret’i kendisine bağlamak için eşi Nisa'ya büyü yaptırır.
    • Yönetmen: Alper Mestçi
    • Senarist: Alper Mestçi
    • Oyuncular: Bulut Akkale, Efsun Akkurt, Mana Alkoy
    • IMDb puanı: 6.1

    9️⃣ Haile: Bir Aile Kabusu

    korkunç türk yapımı film haile Tam Boyutta Gör
    Haile, en iyi Türk korku filmleri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Alper Mestçi’nin imzasını taşıyor. Haile: Bir Aile Kabusu filminin konusu; Kemal, aşık olduğu kadının kendisiyle değil de abisi ile evlendirilmesinden sonra bütün bir köyün sonunu getirecek olaylar silsilesinin başlamasına yol açar. Lanetli bir büyü 25 yıl sonra tekrar ortaya çıkar. Kendisini tüm bu olayların merkezinde bulan Damla, Haile-i Vaka olarak kayıtlara geçecek bu olayların baş gösterdiği Baras köyüne gider ve geçmişiyle yüzleşir.
    • Yönetmen: Alper Mestçi
    • Senarist: Ömer Gecü, Alper Mestçi, Tevfik Sütay
    • Oyuncular: Seyran Aksoy, Ipek Arkan, Tolga Demircan
    • IMDb puanı: 4.6

    🔟 Magi

    türk yapımı ingilizce korku filmi magi Tam Boyutta Gör
    Korku filmleri Türk yapımlar listesini yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Karacadağ’ın üslendiği Magi ile sonlandırıyoruz. Türk cinli filmlerden sıkılanlar için en iyi seçeneklerden biri. Magi filminin konusu; Amerikalı gazeteci Olivia Watkins, Türkiye’de yaşayan kız kardeşi Marla tarafından acil olarak İstanbul’a çağırılır ve Olivia’nın kardeşinin yanına vardığı o gece Marla esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeder. Bu olay gizemlerle örülü bir hikayenin başlaması anlamına gelmektedir.
    • Yönetmen: Hasan Karacadağ
    • Senarist: Hasan Karacadağ
    • Oyuncular: Michael Madsen, Stephen Baldwin, Brianne Davis
    • IMDb puanı: 5.2

    Yeni yerli korku filmleri 💯

    2024 yerli korku filmleri tavsiye listesi Tam Boyutta Gör

    • Siccin 7
    • Demon: Azab-ül Kem
    • Üç Harfliler: Nazar
    • Hüddam 4: Ahmer
    • Ammon
    • El Kafirun
    • Nûfer
    • MAKKA: Cinn-i Azap
    • Biaz: Kara İyenin Laneti
    • Mihrez 3: Cin Bebek

    En iyi Türk korku filmleri tavsiye listemizde, Türkiye'de çekilmiş, sinemalarda ve dijital platformlarda oynatılan yerli korkunç filmlere yer verdik. Türk yapımı korku filmi denildiğinde akla ilk gelen yönetmenler Hasan Karacadağ ve Alper Mestçi'nin büyük beğeni toplayan yapımlarını Netflix, Amazon Prime, TV+ dahil çeşitli platformlarda izleyebilirsiniz.

    En İyi Türk Korku Filmleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5418

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yasak olmayan egzoz sigaratix yorumları aracı p konumunda terk ediniz uyarısı çözümü sıfır araba alırken ödeme ne zaman yapılır beşiktaş"ta sevgiliyle gidilecek yerler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Pro
    HUAWEI Pura 70 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 82QY00R1TX
    Lenovo V15 82QY00R1TX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız