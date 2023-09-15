Avatar: Frontiers of Pandora'dan yeni hikaye fragmanı yayınlandı

- Ubisoft’un Avatar oyunundan yeni fragman paylaşıldı
- Avatar: Frontiers of Pandora PC minimum sistem gereksinimleri
- Avatar: Frontiers of Pandora PC önerilen sistem gereksinimleri
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Ubisoft’un Avatar oyunundan yeni fragman paylaşıldı
Bildiğiniz gibi Ubisoft tarafından 2021 yılında tanıtılan Avatars: Frontiers of Pandora, 2022 yılından 2023 sonuna ertelendi. Kısaca bahsedecek olursak Frontiers of Pandora, serinin hiçbir filminde görülmeyen Pandora'nın Western Frontier adlı bir bölümünde geçecek ve oyuncular genç yaşta kaçırılan bir Na’avi karakterini canlandıracak .
Ayrıca Ubisoft'un Snowdrop motoru ile geliştirilen yapımın tamamen yeni nesil görseller sunacağını belirtelim. Dolayısıyla yalnızca mevcut nesil konsollara ve PC’ye gelecek. İşte Avatar: Frontiers of Pandora için paylaşılan yeni hikaye fragmanı;
Avatar: Frontiers of Pandora için belirlenen çıkış tarihi 7 Aralık. Ayrıca yeni oyunun Ubisoft Plus kapsamında ilk gün Xbox ve PC’de erişilebilir olacağını hatırlatalım. Halihazırda ön siparişe açılan Avatar: Frontiers of Pandora'nın standart sürümü 1,199 TL, Gold sürümü 1,899 TL ve Ultimate sürümü ise 2,199 TL.
Avatar: Frontiers of Pandora PC minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6350
- Ekran Kartı: GeForce GTX 780 / Radeon R9 280X
- RAM: 8GB RAM
- Depolama: 40 GB
Avatar: Frontiers of Pandora PC önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit - Windows 11
- İşlemci: Intel Core i7-4790K - Ryzen 5 1500X
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970 - Radeon RX 480
- RAM: 8GB RAM
- Depolama: 50 GB (SSD)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.