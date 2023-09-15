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    Avatar: Frontiers of Pandora'dan yeni hikaye fragmanı yayınlandı

    Ubisoft'un Avatar evreninde geçen açık dünya oyunu Avatar: Frontiers of Pandora'dan yeni hikaye fragmanı yayınlandı. 2023 sonuna ertelenen yapım, PC, PS5 ve Xbox Series X-S'e çıkış yapacak.
    Avatar: Frontiers of Pandora'dan yeni hikaye fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Sony tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen State of Play etkinliğinde yepyeni fragman ve duyurular sahne aldı. Bunlardan biri de Ubisoft'un birinci şahıs macera oyunu Avatars: Frontiers of Pandora oldu. 7 Aralık'ta satışa çıkacak oyun için yeni bir hikaye fragmanı paylaşıldı.

    Ubisoft’un Avatar oyunundan yeni fragman paylaşıldı

    Bildiğiniz gibi Ubisoft tarafından 2021 yılında tanıtılan Avatars: Frontiers of Pandora, 2022 yılından 2023 sonuna ertelendi. Kısaca bahsedecek olursak Frontiers of Pandora, serinin hiçbir filminde görülmeyen Pandora'nın Western Frontier adlı bir bölümünde geçecek ve oyuncular genç yaşta kaçırılan bir Na’avi karakterini canlandıracak .

    Ayrıca Ubisoft'un Snowdrop motoru ile geliştirilen yapımın tamamen yeni nesil görseller sunacağını belirtelim. Dolayısıyla yalnızca mevcut nesil konsollara ve PC’ye gelecek. İşte Avatar: Frontiers of Pandora için paylaşılan yeni hikaye fragmanı;

    Avatar: Frontiers of Pandora için belirlenen çıkış tarihi 7 Aralık. Ayrıca yeni oyunun Ubisoft Plus kapsamında ilk gün Xbox ve PC’de erişilebilir olacağını hatırlatalım. Halihazırda ön siparişe açılan Avatar: Frontiers of Pandora'nın standart sürümü 1,199 TL, Gold sürümü 1,899 TL ve Ultimate sürümü ise 2,199 TL.

    Avatar: Frontiers of Pandora PC minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6350
    • Ekran Kartı: GeForce GTX 780 / Radeon R9 280X
    • RAM: 8GB RAM
    • Depolama: 40 GB

    Avatar: Frontiers of Pandora PC önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit - Windows 11
    • İşlemci: Intel Core i7-4790K - Ryzen 5 1500X
    • Ekran Kartı: GeForce GTX 970 - Radeon RX 480
    • RAM: 8GB RAM
    • Depolama: 50 GB (SSD)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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