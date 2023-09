Avatar: Frontiers of Pandora'dan yeni hikaye fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Sony tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen State of Play etkinliğinde yepyeni fragman ve duyurular sahne aldı. Bunlardan biri de Ubisoft'un birinci şahıs macera oyunu Avatars: Frontiers of Pandora oldu. 7 Aralık'ta satışa çıkacak oyun için yeni bir hikaye fragmanı paylaşıldı.

Ubisoft’un Avatar oyunundan yeni fragman paylaşıldı

Bildiğiniz gibi Ubisoft tarafından 2021 yılında tanıtılan Avatars: Frontiers of Pandora, 2022 yılından 2023 sonuna ertelendi. Kısaca bahsedecek olursak Frontiers of Pandora, serinin hiçbir filminde görülmeyen Pandora'nın Western Frontier adlı bir bölümünde geçecek ve oyuncular genç yaşta kaçırılan bir Na’avi karakterini canlandıracak .

Ayrıca Ubisoft'un Snowdrop motoru ile geliştirilen yapımın tamamen yeni nesil görseller sunacağını belirtelim. Dolayısıyla yalnızca mevcut nesil konsollara ve PC’ye gelecek. İşte Avatar: Frontiers of Pandora için paylaşılan yeni hikaye fragmanı;

Avatar: Frontiers of Pandora için belirlenen çıkış tarihi 7 Aralık. Ayrıca yeni oyunun Ubisoft Plus kapsamında ilk gün Xbox ve PC’de erişilebilir olacağını hatırlatalım. Halihazırda ön siparişe açılan Avatar: Frontiers of Pandora'nın standart sürümü 1,199 TL, Gold sürümü 1,899 TL ve Ultimate sürümü ise 2,199 TL.

Avatar: Frontiers of Pandora PC minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6350

Ekran Kartı: GeForce GTX 780 / Radeon R9 280X

RAM: 8GB RAM

Depolama: 40 GB

Avatar: Frontiers of Pandora PC önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit - Windows 11

İşlemci: Intel Core i7-4790K - Ryzen 5 1500X

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 - Radeon RX 480

RAM: 8GB RAM

Depolama: 50 GB (SSD)

