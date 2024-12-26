PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Ocak 2025

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar
Yayınlanan listeye göre Sony, Ocak ayında PS Plus'tan ayrılacak 11 yeni oyun bulunuyor. Üstelik bunlar arasında Resident Evil 2 Remake ve Life is Strange, Just Cause 3&4, Street Fighter 30th Anniversary Collectiongibi yapımlar mevcut. Listedeki tüm oyunlara ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Resident Evil 2 Remake (Extra)
- Dragon Ball FighterZ (Extra)
- Life is Strange (Extra)
- Life is Strange Before the Storm (Extra)
- Just Cause 3 (Extra)
- Just Cause 4 (Extra)
- Hardspace Shipbreaker (Extra)
- Pure Hold’em Up (Extra)
- Legend of Mana (Premium)
- Secret of Mana (Premium)
- Street Fighter 30th Anniversary Collection (Premium)
PS Plus'tan çıkacak oyunlara ek olarak, Ocak ayında PS Plus Essential katmanın eklenecek oyunlar ise biraz gecikecek. Yılbaşı haftası nedeniyle duyurunun 1 Ocak'ta yapılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.