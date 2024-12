PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Ocak 2025

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Şimdi 2024'ün sonuna yaklaşırken, Ocak 2025'te Plus Extra ve Premium katmanından ayrılacak oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar

Yayınlanan listeye göre Sony, Ocak ayında PS Plus'tan ayrılacak 11 yeni oyun bulunuyor. Üstelik bunlar arasında Resident Evil 2 Remake ve Life is Strange, Just Cause 3&4, Street Fighter 30th Anniversary Collectiongibi yapımlar mevcut. Listedeki tüm oyunlara ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Resident Evil 2 Remake (Extra)

Dragon Ball FighterZ (Extra)

Life is Strange (Extra)

Life is Strange Before the Storm (Extra)

Just Cause 3 (Extra)

Just Cause 4 (Extra)

Hardspace Shipbreaker (Extra)

Pure Hold’em Up (Extra)

Legend of Mana (Premium)

Secret of Mana (Premium)

Street Fighter 30th Anniversary Collection (Premium)

PS Plus'tan çıkacak oyunlara ek olarak, Ocak ayında PS Plus Essential katmanın eklenecek oyunlar ise biraz gecikecek. Yılbaşı haftası nedeniyle duyurunun 1 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

