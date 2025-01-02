PS Plus abonelerine Ocak ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Ocak 2025 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Aralık ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, It Takes Two, Aliens: Dark Descent ve Temtem dahil olmak üzere 3 yeni oyun eklenmişti.
Ocak ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered ve The Stanley Parable: Ultra Deluxe olacak. Bu üç oyunun 7 Aralık Salı gününden Şubat ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 7 Ocak'a kadar kadar It Takes Two, Aliens: Dark Descent ve Temtem'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
- Suicide Squad: Kill the Justice League | PS5
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered | PS4
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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