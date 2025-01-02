PS Plus abonelerine Ocak ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ocak ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Ocak 2025 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Aralık ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, It Takes Two, Aliens: Dark Descent ve Temtem dahil olmak üzere 3 yeni oyun eklenmişti.

Ocak ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered ve The Stanley Parable: Ultra Deluxe olacak. Bu üç oyunun 7 Aralık Salı gününden Şubat ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 7 Ocak'a kadar kadar It Takes Two, Aliens: Dark Descent ve Temtem'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Suicide Squad: Kill the Justice League | PS5

Need for Speed Hot Pursuit Remastered | PS4

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Ocak 2025 6 gün önce eklendi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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