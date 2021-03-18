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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5'in yeni nesil VR kontrolcüleri tanıtıldı: İlk görseller paylaşıldı

    PlayStation 5 için özel olarak geliştirilen yeni nesil VR cihazın kontrolcüleri tanıtıldı. İlk fotoğrafları ve görselleri paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Mart 2021, 16:45 (9 sa.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5'in yeni nesil VR kontrolcüleri tanıtıldı: İlk görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin PlayStation konsolları için özel ürettiği VR cihazların yeni nesil versiyonunun kontrolcüsü geçtiğimiz saatlerde tanıtıldı.

    Ayrıca Bkz. "PS5 özel oyunu Returnal’ın hikayesini detaylandıran bir fragman yayınlandı"

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    Aynı PlayStation 5'in tanıtımında olduğu gibi yeni nesil VR cihazda da ilk önce kontrolcü tanıtıldı. Geçtiğimiz haftlarda PS5 için duyurulan yeni nesil VR cihazın yenilenmiş kontrolcüsünden ilk görseller paylaşıldı. 

    Kontrolcünün ilk baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken nokta değişen tasarımı ve küre haline gelmiş olması. Daha önce de açıklandığı gibi kontrolcü sadece tasarım olarak değil, özellikleri bakımından da değişmiş durumda. PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in sevilen özellikleri uyarlanabilir tetikler ve dokunsal geri bildirim, yeni nesil VR'ın kontrolcüsünde de bulunacak. 

    Ayrıca kontrolcü parmakla dokunmayı algılama özelliği de barındırıcak. Yenilenen tasarım ergonomi açısından bir gelişme sağlayacak gibi duruyor. Yine Sony geçtiğimiz aylarda bunun sözünü de vermişti. 

    Kontrolcünün ilk görsellerini aşağıda bulabilirsiniz. Yeni nesil VR cihazın 2022'den önce çıkması beklenmiyor.



    https://www.engadget.com/ps5-vr-controllers-121517263.html
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    brigand35 (Gökhan ŞİRİN) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps4 Pro da VR kullandım ve bir çok oyun oynadım görüntü kalitesi iyilestirilirse müthiş olur diyordum ki daha iyi olacağı açıklandı acikcasi bu VR yi almayi da cok isterim ama su an bile eskisi 3600₺ ye satiliyorken yeni olan tam bir konsol parası olur diyorum
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    tobepeople 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oculus Quest 2'nin kontrolcüsünün aynısı bu :)
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    Ocelot- 7 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dualsense gamepad'te bir devrimdi açıkçası bu saatten sonra elime standart bir gamepad alıp oynamam dualsense'den sonra. Şimdi Sony VR'da da yine güzel bir deneyim sunacak gibi. Yürü paşam
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    Playstation5 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    SONY
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    WeDneS (Ercan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde pahalı olacak bu kesin
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    from softwave 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    fiyati bir önceki konsol jenerasyonlarinin fiyati kadar olur ulkemizde
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