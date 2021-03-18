PS5'in yeni nesil VR kontrolcüleri tanıtıldı: İlk görseller paylaşıldı

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Sony'nin PlayStation konsolları için özel ürettiği VR cihazların yeni nesil versiyonunun kontrolcüsü geçtiğimiz saatlerde tanıtıldı.

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Aynı PlayStation 5'in tanıtımında olduğu gibi yeni nesil VR cihazda da ilk önce kontrolcü tanıtıldı. Geçtiğimiz haftlarda PS5 için duyurulan yeni nesil VR cihazın yenilenmiş kontrolcüsünden ilk görseller paylaşıldı.

Kontrolcünün ilk baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken nokta değişen tasarımı ve küre haline gelmiş olması. Daha önce de açıklandığı gibi kontrolcü sadece tasarım olarak değil, özellikleri bakımından da değişmiş durumda. PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in sevilen özellikleri uyarlanabilir tetikler ve dokunsal geri bildirim, yeni nesil VR'ın kontrolcüsünde de bulunacak.

Ayrıca kontrolcü parmakla dokunmayı algılama özelliği de barındırıcak. Yenilenen tasarım ergonomi açısından bir gelişme sağlayacak gibi duruyor. Yine Sony geçtiğimiz aylarda bunun sözünü de vermişti.

Kontrolcünün ilk görsellerini aşağıda bulabilirsiniz. Yeni nesil VR cihazın 2022'den önce çıkması beklenmiyor.

https://www.engadget.com/ps5-vr-controllers-121517263.html

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