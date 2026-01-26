Playstation 4 Slim, el konsoluna dönüştürüldü: OLED ekran ve dahası

Playstation 4 el konsoluna dönüştü
Cihazın ön yüzünde 16:9 oranında 7 inç 1080p OLED panel yer alıyor. Görüntü yalnızca dahili ekranla sınırlı değil, HDMI çıkışı üzerinden harici bir ekrana bağlanabiliyor. Bu yönüyle proje, PlayStation Portal gibi yalnızca streaming odaklı çözümlerden net biçimde ayrılıyor. Soğutma tarafında ise standart PS4 tasarımından tamamen farklı bir yol izlenmiş.
Anakart yeniden şekillendirilirken aktif sıcaklık yönetimi için özel bir soğutma sistemi kullanılmış. Ayrıca ESP32 tabanlı bir mikrodenetleyici, sıcaklık takibi, güç kontrolü, pil şarj yönetimi ve acil kapanma desteğine sahip.
Şu aşamada bu taşınabilir PS4 Slim'in ticari bir ürüne dönüşmesi veya parça listesinin açık kaynak olarak paylaşılması planlanmıyor. Ancak güç verimliliği ve donanım küçültme konusundaki ilerlemeler düşünüldüğünde, bu tarz bir cihazın resmi olarak mümkün olduğu net biçimde doğrulanmış oldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
