    Playstation 4 Slim, el konsoluna dönüştürüldü: OLED ekran ve dahası

    Bir modder, PlayStation 4 Slim'i tamamen yerel oyun çalıştırabilen taşınabilir bir el konsoluna dönüştürdü. 7 inç 1080p OLED ekran, özel soğutma sistemi ve 3 saat pil süresiyle geliyor.

    Playstation 4 Slim, el konsoluna dönüştürüldü: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Reddit'te bir kullanıcı, Playstation 4 Slim'i kompakt bir el konsoluna çevirdi. Modifiye edilen sistem, donanım seviyesinde yapılan kesme ve yeniden yerleşim işlemleri sayesinde orijinal PS4 Slim ile aynı oyunları doğrudan çalıştırabiliyor. Ayrıca 130 Wh kapasiteli bir batarya paketine sahip.

    Playstation 4 el konsoluna dönüştü

    Cihazın ön yüzünde 16:9 oranında 7 inç 1080p OLED panel yer alıyor. Görüntü yalnızca dahili ekranla sınırlı değil, HDMI çıkışı üzerinden harici bir ekrana bağlanabiliyor. Bu yönüyle proje, PlayStation Portal gibi yalnızca streaming odaklı çözümlerden net biçimde ayrılıyor. Soğutma tarafında ise standart PS4 tasarımından tamamen farklı bir yol izlenmiş.

    Anakart yeniden şekillendirilirken aktif sıcaklık yönetimi için özel bir soğutma sistemi kullanılmış. Ayrıca ESP32 tabanlı bir mikrodenetleyici, sıcaklık takibi, güç kontrolü, pil şarj yönetimi ve acil kapanma desteğine sahip.

    Playstation 4 Slim, el konsoluna dönüştürüldü: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Pil tarafında altı adet 21700 hücreden oluşan, yaklaşık 130 Wh kapasiteli bir batarya paketi bulunuyor. Güç tüketimine bağlı olarak pil süresi yaklaşık 2,7-3 saat (44W) seviyesine çıkabiliyor. Yük altında tüketim arttığında bu süre 1,3-1,5 saat aralığına kadar düşüyor. Sistem, pili korumak adına voltaj belirli bir seviyenin altına indiğinde otomatik olarak kapanıyor.

    Şu aşamada bu taşınabilir PS4 Slim'in ticari bir ürüne dönüşmesi veya parça listesinin açık kaynak olarak paylaşılması planlanmıyor. Ancak güç verimliliği ve donanım küçültme konusundaki ilerlemeler düşünüldüğünde, bu tarz bir cihazın resmi olarak mümkün olduğu net biçimde doğrulanmış oldu.

