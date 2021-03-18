PS5 özel oyunu Returnal’ın hikayesini detaylandıran bir fragman yayınlandı

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Housemarque'nin yaptığı üçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal'dan yeni bir fragman paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Assassin's Creed yapımcısı, PlayStation için özel olarak geliştirilen yeni bir oyun üzerinde çalışıyor"

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Returnal’da ana karakter Selene, şekil değiştiren bu garip dünyaya zorunlu iniş yapar ve kaçışı için antik bir medeniyetin kıraç topraklarını aramak zorundadır. Bir başına yalnızdır, kendisini canını dişine takarak hayatta kalmak için mücadele ederken bulur. Tekrar tekrar yenilir, öldüğü her sefer yolculuğuna yeniden başlamak zorunda kalır.

Selene cevapları ararken, onun anı parçalarını bir araya getirin. Sürekli gelişen ve çürüyen topraklarını keşfederken gezegenle kişisel bir bağ kurun.

Returnal, 30 Nisan 2021'de yalnızca PlayStation 5 için yayınlanacak. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2021/03/returnal-story-trailer

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