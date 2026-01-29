PS Store'a beklenen özellik geliyor: Lansman fiyatlarını gösterecek

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation Store'daki fiyat şeffaflığını artırmaya yönelik yeni bir adım atıyor. Paylaşılan bilgilere göre şirket, dijital mağazasında oyunlara "Lansman Fiyatı" bilgisini eklemeye hazırlanıyor. Bu yeni detay sayesinde oyuncular, bir oyunun ilk çıktığı gün hangi fiyattan satıldığını doğrudan mağaza üzerinden görebilecek.

Oyunların çıkış fiyatı görünür olacak

Test aşamasındaki özellik, oyunların mevcut fiyatı ile çıkış fiyatı arasında doğrudan karşılaştırma yapılmasına olanak tanıyor. Böylece indirim dönemlerinde sunulan fiyatların gerçekten ne kadar avantajlı olduğu daha net bir şekilde anlaşılabilecek. Özellikle uzun süredir satışta olan yapımlar için, zaman içinde yaşanan fiyat değişimleri şeffaf biçimde takip edilebilecek.

Tam Boyutta Gör Yeni "Lansman Fiyatı" bilgisinin şu an için sınırlı sayıda kullanıcıyla test edildiğini söyleyelim. Özelliğin hangi bölgelerde aktif olduğu ve tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise henüz netleşmiş değil. Sony cephesinden ise henüz resmi bir duyuru gelmedi. Öte yandan şirketin dinamik fiyatlandırma sistemini de test ettiğini hatırlatalım.

PS Plus Şubat 2026 oyunları açıklandı: Extra ve Premium 22 sa. önce eklendi

Aynı oyunun farklı kullanıcılara değişen fiyatlarla sunulduğu bu özellik,kullanıcıya özel indirimler sunabiliyor. Lansman fiyatı bilgisinin eklenmesiyle birlikte, oyuncuların hem kişiye özel indirimleri hem de oyunun ilk çıkış fiyatını daha net şekilde karşılaştırabilmesi mümkün olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: