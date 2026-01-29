Giriş
    PS Store'a beklenen özellik geliyor: Lansman fiyatlarını gösterecek

    Sony, PlayStation Store için yeni bir bilgilendirme özelliğini test etmeye başladı. Buna göre mağazada yer alan oyunlarda, çıkış günündeki satış fiyatı da kullanıcıya gösterilecek.

    PS Store'a beklenen özellik geliyor: Lansman fiyatını sunacak Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation Store'daki fiyat şeffaflığını artırmaya yönelik yeni bir adım atıyor. Paylaşılan bilgilere göre şirket, dijital mağazasında oyunlara "Lansman Fiyatı" bilgisini eklemeye hazırlanıyor. Bu yeni detay sayesinde oyuncular, bir oyunun ilk çıktığı gün hangi fiyattan satıldığını doğrudan mağaza üzerinden görebilecek.

    Oyunların çıkış fiyatı görünür olacak

    Test aşamasındaki özellik, oyunların mevcut fiyatı ile çıkış fiyatı arasında doğrudan karşılaştırma yapılmasına olanak tanıyor. Böylece indirim dönemlerinde sunulan fiyatların gerçekten ne kadar avantajlı olduğu daha net bir şekilde anlaşılabilecek. Özellikle uzun süredir satışta olan yapımlar için, zaman içinde yaşanan fiyat değişimleri şeffaf biçimde takip edilebilecek.

    PS Store'a beklenen özellik geliyor: Lansman fiyatını sunacak Tam Boyutta Gör
    Yeni "Lansman Fiyatı" bilgisinin şu an için sınırlı sayıda kullanıcıyla test edildiğini söyleyelim. Özelliğin hangi bölgelerde aktif olduğu ve tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise henüz netleşmiş değil. Sony cephesinden ise henüz resmi bir duyuru gelmedi. Öte yandan şirketin dinamik fiyatlandırma sistemini de test ettiğini hatırlatalım.

    Aynı oyunun farklı kullanıcılara değişen fiyatlarla sunulduğu bu özellik,kullanıcıya özel indirimler sunabiliyor. Lansman fiyatı bilgisinin eklenmesiyle birlikte, oyuncuların hem kişiye özel indirimleri hem de oyunun ilk çıkış fiyatını daha net şekilde karşılaştırabilmesi mümkün olacak.

