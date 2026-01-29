PS Store'a beklenen özellik geliyor: Lansman fiyatlarını gösterecek

Oyunların çıkış fiyatı görünür olacak
Test aşamasındaki özellik, oyunların mevcut fiyatı ile çıkış fiyatı arasında doğrudan karşılaştırma yapılmasına olanak tanıyor. Böylece indirim dönemlerinde sunulan fiyatların gerçekten ne kadar avantajlı olduğu daha net bir şekilde anlaşılabilecek. Özellikle uzun süredir satışta olan yapımlar için, zaman içinde yaşanan fiyat değişimleri şeffaf biçimde takip edilebilecek.
Aynı oyunun farklı kullanıcılara değişen fiyatlarla sunulduğu bu özellik,kullanıcıya özel indirimler sunabiliyor. Lansman fiyatı bilgisinin eklenmesiyle birlikte, oyuncuların hem kişiye özel indirimleri hem de oyunun ilk çıkış fiyatını daha net şekilde karşılaştırabilmesi mümkün olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: