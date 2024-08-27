PS5 Pro’nun çıkış tarihi sandığımızdan daha erken olabilir

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Sony'nin bir sonraki oyun konsolu PS5 Pro hakkında söylentiler hız kesmeden devam ediyor. Şirket, henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, geliştiricilerden ve sektördeki analistlerden gelen son raporlar, konsolun raflarda yerini alacağı tarihin artık çok da uzak olmadığını gösteriyor.

PS5 Pro hangi özelliklerle gelecek?

Gamescom 2024'te sızdırılan bilgilere göre, geliştiriciler PS5 Pro'nun teknik özelliklerini çoktan ellerine almış durumda. Wccftech'in haberine göre, yeni konsolun Unreal Engine 5 ile standart PS5'ten çok daha hızlı çalışacağı tahmin ediliyor. İtalyan oyun sitesi Multiplayer ise bir geliştiricinin, oyununun çıkışını bu yeni konsol sebebiyle ertelediğini duyduğunu bildirdi.

Teknik özellikler bakımından, PS5 Pro'nun rasterize edilmiş render performansında %45'lik bir artış sunacağı söyleniyor. Bu artış, daha güçlü bir GPU ve daha hızlı bellek sayesinde sağlanacak. Böylelikle, oyuncular daha akıcı bir oyun deneyimi ve daha ayrıntılı görsellerle karşılaşacaklar.

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Ayrıca, PS5 Pro'nun ışık davranışlarını gerçeğe daha yakın bir şekilde simüle eden ışın izleme teknolojisinde de önemli bir gelişme sunması bekleniyor. Bu da oyunların daha sürükleyici ve gerçekçi hale gelmesini sağlayacak.

Konsolun bir diğer dikkat çekici özelliği ise, 8-bit işlemde 300 TOPS (Tera İşlem/Saniye) kapasitesine sahip özel bir makine öğrenimi mimarisine sahip olacağı. Bu özellik, Sony'nin PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltme teknolojisini destekleyerek, görüntü kalitesini artırırken render performansını etkilemeden daha iyi bir oyun deneyimi sunacak.

PS5 Pro'nun çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi olmasa da, söylentiler konsolun Eylül ayında tanıtılacağı ve Kasım ayında piyasaya sürüleceği yönünde. Bu da PS4 Pro'nun çıkış takvimine benzer bir yaklaşım olduğunu gösteriyor. PS5 Pro'nun fiyatının ise 600 ile 700 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

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