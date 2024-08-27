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    PS5 Pro’nun çıkış tarihi sandığımızdan daha erken olabilir

    Oyun dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Sony’nin yeni oyun konsolu PS5 Pro hakkındaki söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. İşte PS5’in beklenen özellikleri ve muhtemel çıkış tarihi.

    PS5 Pro ne zaman çıkacak? Tam Boyutta Gör

    Sony'nin bir sonraki oyun konsolu PS5 Pro hakkında söylentiler hız kesmeden devam ediyor. Şirket, henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, geliştiricilerden ve sektördeki analistlerden gelen son raporlar, konsolun raflarda yerini alacağı tarihin artık çok da uzak olmadığını gösteriyor.

    PS5 Pro hangi özelliklerle gelecek?

    Gamescom 2024'te sızdırılan bilgilere göre, geliştiriciler PS5 Pro'nun teknik özelliklerini çoktan ellerine almış durumda. Wccftech'in haberine göre, yeni konsolun Unreal Engine 5 ile standart PS5'ten çok daha hızlı çalışacağı tahmin ediliyor. İtalyan oyun sitesi Multiplayer ise bir geliştiricinin, oyununun çıkışını bu yeni konsol sebebiyle ertelediğini duyduğunu bildirdi.

    Teknik özellikler bakımından, PS5 Pro'nun rasterize edilmiş render performansında %45'lik bir artış sunacağı söyleniyor. Bu artış, daha güçlü bir GPU ve daha hızlı bellek sayesinde sağlanacak. Böylelikle, oyuncular daha akıcı bir oyun deneyimi ve daha ayrıntılı görsellerle karşılaşacaklar.

    Ayrıca, PS5 Pro'nun ışık davranışlarını gerçeğe daha yakın bir şekilde simüle eden ışın izleme teknolojisinde de önemli bir gelişme sunması bekleniyor. Bu da oyunların daha sürükleyici ve gerçekçi hale gelmesini sağlayacak.

    Konsolun bir diğer dikkat çekici özelliği ise, 8-bit işlemde 300 TOPS (Tera İşlem/Saniye) kapasitesine sahip özel bir makine öğrenimi mimarisine sahip olacağı. Bu özellik, Sony'nin PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltme teknolojisini destekleyerek, görüntü kalitesini artırırken render performansını etkilemeden daha iyi bir oyun deneyimi sunacak.

    PS5 Pro'nun çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi olmasa da, söylentiler konsolun Eylül ayında tanıtılacağı ve Kasım ayında piyasaya sürüleceği yönünde. Bu da PS4 Pro'nun çıkış takvimine benzer bir yaklaşım olduğunu gösteriyor. PS5 Pro'nun fiyatının ise 600 ile 700 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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