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    OnePlus’ın yeni amiral gemisi fotoğraftan çok performansa öncelik verecek

    Son zamanlarda fotoğrafçılık konusunda kendisini epey geliştiren Çinli teknoloji devi OnePlus, yeni amiral gemisi modelinde bu defa performansa öncelik verecek.

    OnePlus'ın yeni amiral gemisi bir kez daha kendini gösterdi

    OnePlus, bu yılın Kasım ayında Çin'de OnePlus 13'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda, OnePlus Ace 5 serisi akıllı telefonların da yılın son çeyreğinde, muhtemelen Aralık ayında piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor. Amiral gemisi kategorisindeki OnePlus 13'ün, yakında çıkması beklenen Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle donatılacağı neredeyse kesin. Ayrıca, OnePlus Ace 5 Pro'nun da benzer şekilde bu yeni işlemciyi kullanacağı düşünülüyor. Ace 5 Pro, OnePlus 13'e kıyasla daha çok performansa odaklanan bir cihaz olarak öne çıkacak ve fotoğrafçılık özellikleri daha az ön planda olacak.

    Bugün, ünlü teknoloji sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Weibo'da paylaştığı bir gönderi ile bu yeni cihazın bazı önemli detaylarını sızdırdı. Bu paylaşımda cihazın adı açıkça belirtilmemiş olsa da, birçok kişi bu detayların OnePlus Ace 5 Pro'ya ait olabileceğini düşünüyor.

    Sızıntıya göre, bu yeni cihaz, SM8750 kod adıyla bilinen Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle güçlendirilecek. OnePlus Ace 5 Pro'nun, 1.5K çözünürlüğü destekleyen düz bir BOE X2 ekranla donatılacağı ifade ediliyor. Ayrıca cihaz, sağ açılı metal bir orta çerçeveye sahip olacak.

    Cihazın kasası, kullanıcıya iki farklı seçenek sunacak: cam veya seramik. Arka kapak ile orta çerçeve arasındaki geçişin daha pürüzsüz bir his vermesi için pah kırılmış (ovalleştirilmiş) kenarlar kullanılacak. Ek olarak, cihazın endüstriyel tasarımında önemli değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Ancak sızıntıda cihazın diğer teknik özelliklerine dair daha fazla bilgi paylaşılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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