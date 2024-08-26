OnePlus’ın yeni amiral gemisi fotoğraftan çok performansa öncelik verecek

OnePlus, bu yılın Kasım ayında Çin'de OnePlus 13'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda, OnePlus Ace 5 serisi akıllı telefonların da yılın son çeyreğinde, muhtemelen Aralık ayında piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor. Amiral gemisi kategorisindeki OnePlus 13'ün, yakında çıkması beklenen Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle donatılacağı neredeyse kesin. Ayrıca, OnePlus Ace 5 Pro'nun da benzer şekilde bu yeni işlemciyi kullanacağı düşünülüyor. Ace 5 Pro, OnePlus 13'e kıyasla daha çok performansa odaklanan bir cihaz olarak öne çıkacak ve fotoğrafçılık özellikleri daha az ön planda olacak.

Bugün, ünlü teknoloji sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Weibo'da paylaştığı bir gönderi ile bu yeni cihazın bazı önemli detaylarını sızdırdı. Bu paylaşımda cihazın adı açıkça belirtilmemiş olsa da, birçok kişi bu detayların OnePlus Ace 5 Pro'ya ait olabileceğini düşünüyor.

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Sızıntıya göre, bu yeni cihaz, SM8750 kod adıyla bilinen Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle güçlendirilecek. OnePlus Ace 5 Pro'nun, 1.5K çözünürlüğü destekleyen düz bir BOE X2 ekranla donatılacağı ifade ediliyor. Ayrıca cihaz, sağ açılı metal bir orta çerçeveye sahip olacak.

Cihazın kasası, kullanıcıya iki farklı seçenek sunacak: cam veya seramik. Arka kapak ile orta çerçeve arasındaki geçişin daha pürüzsüz bir his vermesi için pah kırılmış (ovalleştirilmiş) kenarlar kullanılacak. Ek olarak, cihazın endüstriyel tasarımında önemli değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Ancak sızıntıda cihazın diğer teknik özelliklerine dair daha fazla bilgi paylaşılmadı.

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