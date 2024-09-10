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    Anlık Bildirim

    PlayStation 5 Pro tanıtıldı: İşte Sony PS5 Pro özellikleri ve fiyatı

    PlayStation 5 Pro konsolu orijinal nesle göre çok daha iyi render performansı ve daha yüksek yapay zeka performansı sunuyor. PS5 Pro fiyatı ve çıkış tarihi de belli oldu. 
    PS5 Pro Tam Boyutta Gör
    Sony mühendisi Mark Cerny, sadece bir kaç dakikalık bir videoyla PlayStation 5 Pro konsolunun tanıtımını gerçekleştirdi. Konsolun teknik detayları ve performans özellikleri daha sonra resmiyet kazanacak.

    PS5 Pro özellikleri

    PlayStation 5 Pro konsolunda tamamen performansa odaklanılıyor. 60FPS ortalama kare hızının artık çok daha verimli ve dengeli olarak sunulacağı belirtildi. PS5 Pro yongasında yer alan grafik biriminin işlem birimleri yüzde 67 arttırılırken RAM performansı da yüzde 28 arttırılmış. Render performansında yüzde 45 artış elde edilmiş. PS5 konsolundaki 10TFLOPS işlem gücünün 33 TFLOPS üzerine çıkacağı daha önce gündeme getirilmişti.

    Konsoldaki ışın izleme yapay zeka sayesinde daha verimli ve daha performanslı çalışıyor. PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltme teknolojisini destekleyerek, görüntü kalitesini artırırken render performansını etkilemeden daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor.

    Konsolun 8-bit işlemde 300 TOPS (Tera İşlem/Saniye) kapasitesine sahip özel bir makine öğrenimi mimarisine sahip olacağı da yine daha önce sızıdırlmıştı. PS5 Pro için henüz bir çıkış oyunu duyurulmadı. Sony yetkilileri Spiderman, Last of Us gibi pek çok oyunun çok daha yüksek görüntü kalitesinde ve performansta çalışacağını belirtiyor.

    PS5 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    PS5 Pro konsolu için 7 Kasım 2024 tarihi verildi. Aslında GTA 6 gibi önemli yapımlarla gelecek yıl piyasaya çıkması bekleniyordu ancak sürpriz oldu. PlayStation 5 Pro konsolu 700$-800€ fiyat etiketi ile piyasaya sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 20 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 22 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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