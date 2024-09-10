PlayStation 5 Pro tanıtıldı: İşte Sony PS5 Pro özellikleri ve fiyatı

PS5 Pro özellikleri
PlayStation 5 Pro konsolunda tamamen performansa odaklanılıyor. 60FPS ortalama kare hızının artık çok daha verimli ve dengeli olarak sunulacağı belirtildi. PS5 Pro yongasında yer alan grafik biriminin işlem birimleri yüzde 67 arttırılırken RAM performansı da yüzde 28 arttırılmış. Render performansında yüzde 45 artış elde edilmiş. PS5 konsolundaki 10TFLOPS işlem gücünün 33 TFLOPS üzerine çıkacağı daha önce gündeme getirilmişti.
Konsoldaki ışın izleme yapay zeka sayesinde daha verimli ve daha performanslı çalışıyor. PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltme teknolojisini destekleyerek, görüntü kalitesini artırırken render performansını etkilemeden daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor.
Konsolun 8-bit işlemde 300 TOPS (Tera İşlem/Saniye) kapasitesine sahip özel bir makine öğrenimi mimarisine sahip olacağı da yine daha önce sızıdırlmıştı. PS5 Pro için henüz bir çıkış oyunu duyurulmadı. Sony yetkilileri Spiderman, Last of Us gibi pek çok oyunun çok daha yüksek görüntü kalitesinde ve performansta çalışacağını belirtiyor.
PS5 Pro fiyatı ve çıkış tarihi
PS5 Pro konsolu için 7 Kasım 2024 tarihi verildi. Aslında GTA 6 gibi önemli yapımlarla gelecek yıl piyasaya çıkması bekleniyordu ancak sürpriz oldu. PlayStation 5 Pro konsolu 700$-800€ fiyat etiketi ile piyasaya sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.