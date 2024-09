PlayStation 5 Pro tanıtıldı: İşte Sony PS5 Pro özellikleri ve fiyatı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sony mühendisi Mark Cerny, sadece bir kaç dakikalık bir videoyla PlayStation 5 Pro konsolunun tanıtımını gerçekleştirdi. Konsolun teknik detayları ve performans özellikleri daha sonra resmiyet kazanacak.

PS5 Pro özellikleri

PlayStation 5 Pro konsolunda tamamen performansa odaklanılıyor. 60FPS ortalama kare hızının artık çok daha verimli ve dengeli olarak sunulacağı belirtildi. PS5 Pro yongasında yer alan grafik biriminin işlem birimleri yüzde 67 arttırılırken RAM performansı da yüzde 28 arttırılmış. Render performansında yüzde 45 artış elde edilmiş. PS5 konsolundaki 10TFLOPS işlem gücünün 33 TFLOPS üzerine çıkacağı daha önce gündeme getirilmişti.

Konsoldaki ışın izleme yapay zeka sayesinde daha verimli ve daha performanslı çalışıyor. PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltme teknolojisini destekleyerek, görüntü kalitesini artırırken render performansını etkilemeden daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor.

Konsolun 8-bit işlemde 300 TOPS (Tera İşlem/Saniye) kapasitesine sahip özel bir makine öğrenimi mimarisine sahip olacağı da yine daha önce sızıdırlmıştı. PS5 Pro için henüz bir çıkış oyunu duyurulmadı. Sony yetkilileri Spiderman, Last of Us gibi pek çok oyunun çok daha yüksek görüntü kalitesinde ve performansta çalışacağını belirtiyor.

PS5 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

PS5 Pro konsolu için 7 Kasım 2024 tarihi verildi. Aslında GTA 6 gibi önemli yapımlarla gelecek yıl piyasaya çıkması bekleniyordu ancak sürpriz oldu. PlayStation 5 Pro konsolu 700$-800€ fiyat etiketi ile piyasaya sunulacak.

