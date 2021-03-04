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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Roguelike türündeki mobil oyun Dungeon of the Endless'tan oynanış videosu paylaşıldı

    Geçtiğimiz yıllarda PC, PlayStation 4, Xbox One ve iPad için yayınlanan Dungeon of the Endless, 16 Mart'ta Apogee isimli bir sürümle mobil cihazlara geliyor.
    04 Mart 2021, 21:30 (3 gün)
    1,4b
    3
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Roguelike türündeki mobil oyun Dungeon of the Endless'tan oynanış videosu paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Playdigious'un yaptığı popüler roguelike oyun Dungeon of the Endless'tan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Çizimleriyle dikkat çeken macera oyunu Inked, mobil cihazlar için yayınlandı"

    Dungeon of the Endless: Apogee ismi ile çıkış yapacak olan oyun, Deep Freeze, Death Gamble, Rescue Team, Organic Matters ve Bookworm DLC'leri ile birlikte bir paket halinde satılacak. Dungeon of the Endless: Apogee, 16 Mart'ta Android ve iOS cihazlar için çıkışını yapacak. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

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    Oyun ayrıca PC, PlayStation 4, Xbox One ve iPad için de erişielbilir durumda. 

    Dungeon of the Endless: Apoge‪e‬ Dungeon of the Endless: Apoge‪e‬ Dungeon of the Endless: Apoge‪e‬ Dungeon of the Endless: Apoge‪e‬ Playdigious Oyunlar ₺46,99 335.9 MB

    Dungeon of the Endless: Apogee Dungeon of the Endless: Apogee Dungeon of the Endless: Apogee Dungeon of the Endless: Apogee Playdigious Strateji Oyunları Cihaza göre değişir

    Tanıtım Yazısı

    Dungeon of the Endless, oyuncunun ve kahramanlardan oluşan ekibinin batan gemilerindeki jeneratörü koruması gerekirken bir yandan da giderek genişleyen bir zindanı keşfettiği ve çıkış yolu ararken birçok yaratıkla ve özel olayla karşılaştığı, Rogue benzeri bir Zindan-Savunma oyunudur.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    yazarkafam (Se GE) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir oyuna benziyor :)
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