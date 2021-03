Roguelike türündeki mobil oyun Dungeon of the Endless'tan oynanış videosu paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Playdigious'un yaptığı popüler roguelike oyun Dungeon of the Endless'tan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

Dungeon of the Endless: Apogee ismi ile çıkış yapacak olan oyun, Deep Freeze, Death Gamble, Rescue Team, Organic Matters ve Bookworm DLC'leri ile birlikte bir paket halinde satılacak. Dungeon of the Endless: Apogee, 16 Mart'ta Android ve iOS cihazlar için çıkışını yapacak. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Oyun ayrıca PC, PlayStation 4, Xbox One ve iPad için de erişielbilir durumda.

Dungeon of the Endless: Apoge‪e‬ Playdigious Oyunlar ₺46,99 335.9 MB

Dungeon of the Endless: Apogee Playdigious Strateji Oyunları Cihaza göre değişir

Dungeon of the Endless, oyuncunun ve kahramanlardan oluşan ekibinin batan gemilerindeki jeneratörü koruması gerekirken bir yandan da giderek genişleyen bir zindanı keşfettiği ve çıkış yolu ararken birçok yaratıkla ve özel olayla karşılaştığı, Rogue benzeri bir Zindan-Savunma oyunudur.

