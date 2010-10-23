Radeon HD 6800 serisi için hazırlanan Catalyst 10.10a güncellemesi çıktı

Catalyst 10.10 sürücüsünü kullanıma sunan AMD, hemen ardından Radeon HD 6800 serisi ekran kartları için Catalyst 10.10a güncellemesini de yayınladı. Lansmanı dün yapılan Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modelleri için çıkan sürücü güncellemesiyle gelen yenilikler arasında, Morphological Anit-Aliasing özelliğine destek, Aliens vs. Predator oyunu için performans iyileştirmeleri, StarCraft II için performans iyileştirmleri ve Prey, Quake Wars: Enemy Territories ile Heaven 2.1 için OpenGL performans güncelleştirmeleri yer alıyor.

Windows Vista ve Windows 7 lie kullanılabilen Catalyst 10.10a güncellemesini http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/GPU84AMDCatalyst1010aHotfix.aspx adresinden indirebilirsiniz.