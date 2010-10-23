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Radeon HD 6800 serisi için hazırlanan Catalyst 10.10a güncellemesi çıktı

8 yıl
20,2b
1
29
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Catalyst 10.10 sürücüsünü kullanıma sunan AMD, hemen ardından Radeon HD 6800 serisi ekran kartları için Catalyst 10.10a güncellemesini de yayınladı. Lansmanı dün yapılan Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modelleri için çıkan sürücü güncellemesiyle gelen yenilikler arasında, Morphological Anit-Aliasing özelliğine destek, Aliens vs. Predator oyunu için performans iyileştirmeleri, StarCraft II için performans iyileştirmleri ve Prey, Quake Wars: Enemy Territories ile Heaven 2.1 için OpenGL performans güncelleştirmeleri yer alıyor.

Windows Vista ve Windows 7 lie kullanılabilen Catalyst 10.10a güncellemesini http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/GPU84AMDCatalyst1010aHotfix.aspx adresinden indirebilirsiniz.


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BlackBeasT 8 yıl
10,10a driver'da HD5xxx kartlarda MLAA (Morphological Anit-Aliasing) açılıyor,deneyen varmı Kayıt defterinde ( MLF_NA )aratıp 1 olan değeri 0 değiştiriliyor.ATI/AMD CCC'de AA sekmesinde Morphological Anit-Aliasing seçeneği görünüyor
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ugurmurat360x 8 yıl

CoolMnaiaC

10,10a driver'da HD5xxx kartlarda MLAA (Morphological Anit-Aliasing) açılıyor,deneyen varmı Kayıt defterinde ( MLF_NA )aratıp 1 olan değeri 0 değiştiriliyor.ATI/AMD CCC'de AA sekmesinde Morphological Anit-Aliasing seçeneği görünüyor
Önemli olan menüde görünmesi değil,devreye girip çıkması ve buda ancak deneyerek olur.Şahsen olacağını düşünmüyorum ama diyelimki oldu,5xxx serisine yüklenecek 6xxx driver performansı kötü yöndede etkileyebilir.
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DH Misafiri 8 yıl
bende ati hd 5850 var ama xp kullanıyorum:
baslarda vista kullanıyordum dx11 le sistem gercekten oyunlarda yavaslıyordu ama xp de oyunlar gercekten de fps ler 200 lerde tabi oyun ayarlarından vysh yi lcd nin 60 hz lik ayarına getirince fps, oyunlar müthis akıyor resmen oyunlarda uçuyorum.dx9 ve dx11 arasın da da o kadar fark yok baslarda dx9 biraz garip geliyor ama alışıyorsun ve gercekten de oyunlarda xp muhteşem performans yapıyor.
bir makalede okudum hala oyunlarda fps oranı xp önde (win 7 den de önde)
ama sakın vistayla oynamayın berbat kasıyor oyunları ya xp yada win 7 derim..
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Hobar 8 yıl
xp zamanın oldukça gerisinde kalmış 8 yıllık bir sistem. ne direct x10, 11 desteği ne adam gibi 64 bit desteği, ne ssd desteği, ne adam gibi güç ve çoklu çekirdek yönetimi var. 2gb ve daha fazla rami olanların xp de kalması için sebep göremiyorum açıkcası. xp sistem kullanırken 2-3 ayda bir sistem saçmalar ve yavaşlardı formatlamadan düzelmezdi de. win7 çıktığından beri 1 kere formatladım o da donanım değişikliği yüzünden temiz sistem kurdum. bir yakınımıza win7+kaspersky kurdum yüklediğimden beri 1 sefer aradı o da kasperskyın lisansı bitmiş onun için
xp yüklüyken zırt pırt arar buna yine bişeyler oluyor derdi. win 7 neredeyse 1 yıldır ilk günkü gibi çalışıyor. geçenlerde forumda birini görmüştüm. 3dmark06 da xp de bir kaç yüz puan fazla alıyor diye xp kullanıyordu
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alabatros44 8 yıl
Teşekkürler
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UzmaN345 8 yıl
Fx 5200 de win7 kullanılmaz bence çok kayıp yaşatır xp idahaldir
ama 6800 var xp kullanman saçma olur 9800 xp kullanır ama GTX260 çıkınca win7 şart bence
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ugurmurat360x 8 yıl
Xp içinde catalyst 10.10b adı ile çıktı,buda download linki.

support.amd.com/...

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FRAPS 8 yıl
8800gt ile xp beraber kullanıyorum.Bilgisayarım iyi sayılır.Vista ve win7 yükledim.1 er ay kullandım sarmadı.Tekrar xp ye geri döndüm.

Bir sonraki kartım gtx580 civarı birşey olacak , onda da xp kullanmaya devam edeceğim.
Win7 kullandığım zamanlar kendimi kısıtlanmış hissediyordum
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UzmaN345 8 yıl
Win 7
xp mi kaldı
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ghost recon advanced 8 yıl
herkesin görüşü farklıdır elbette çoğu xp den memnun kalmıştır vzgeçmez çoğu değişiklik için w7 yi tercih etmiştir çoğuda dx11 için herkese saygı duymak gerekir
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istanbul2007 8 yıl
Xp mi? Ne Xp si? Xp ne Arar la bazarda :)
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Batuist 8 yıl
ama hala düşük sistemli bir PCniz varsa XPden başka şansınız da yok...
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Dovahkiin 8 yıl

Batuist

ama hala düşük sistemli bir PCniz varsa XPden başka şansınız da yok...


Alakası yok ki 512 ram FX5200 bile yetiyor Win7 için.
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IgorStravinsky 8 yıl
Artık XP filan kalmadı. Kimsenin görüşüne karşı değilim saygılıyım fakat XP kullanmakda mantıksızdır bu devirden sonra.
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m-99 8 yıl
bırakın şu xp işini artık . 6800den bahsediliyor xp diyorsunuz.
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Elektrox 8 yıl
6800 serisi alıpda hala xp kullanmak enteresan:)
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