Radeon HD 6800 serisi için hazırlanan Catalyst 10.10a güncellemesi çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Catalyst 10.10 sürücüsünü kullanıma sunan AMD, hemen ardından Radeon HD 6800 serisi ekran kartları için Catalyst 10.10a güncellemesini de yayınladı. Lansmanı dün yapılan Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modelleri için çıkan sürücü güncellemesiyle gelen yenilikler arasında, Morphological Anit-Aliasing özelliğine destek, Aliens vs. Predator oyunu için performans iyileştirmeleri, StarCraft II için performans iyileştirmleri ve Prey, Quake Wars: Enemy Territories ile Heaven 2.1 için OpenGL performans güncelleştirmeleri yer alıyor.
Windows Vista ve Windows 7 lie kullanılabilen Catalyst 10.10a güncellemesini http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/GPU84AMDCatalyst1010aHotfix.aspx adresinden indirebilirsiniz.
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Önemli olan menüde görünmesi değil,devreye girip çıkması ve buda ancak deneyerek olur.Şahsen olacağını düşünmüyorum ama diyelimki oldu,5xxx serisine yüklenecek 6xxx driver performansı kötü yöndede etkileyebilir.
baslarda vista kullanıyordum dx11 le sistem gercekten oyunlarda yavaslıyordu ama xp de oyunlar gercekten de fps ler 200 lerde tabi oyun ayarlarından vysh yi lcd nin 60 hz lik ayarına getirince fps, oyunlar müthis akıyor resmen oyunlarda uçuyorum.dx9 ve dx11 arasın da da o kadar fark yok baslarda dx9 biraz garip geliyor ama alışıyorsun ve gercekten de oyunlarda xp muhteşem performans yapıyor.
bir makalede okudum hala oyunlarda fps oranı xp önde (win 7 den de önde)
ama sakın vistayla oynamayın berbat kasıyor oyunları ya xp yada win 7 derim..
ama 6800 var xp kullanman saçma olur 9800 xp kullanır ama GTX260 çıkınca win7 şart bence
support.amd.com/...
Bir sonraki kartım gtx580 civarı birşey olacak , onda da xp kullanmaya devam edeceğim. Win7 kullandığım zamanlar kendimi kısıtlanmış hissediyordum
xp mi kaldı
Alakası yok ki 512 ram FX5200 bile yetiyor Win7 için.