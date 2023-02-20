Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa en çok kazanan yerli yapım oldu

    Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa animasyon filmi sinemamızın en çok kazanan yerli yapımı olmayı başardı. Tatil sezonunu iyi değerlendiren yapım halen yüzlerce salonda oynuyor.
    1
    Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde en çok izlenen animasyon serisi rekorunu elinde bulunduran Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa yeni bir rekora daha imza attı. Uzayan tatil döneminin de etkisiyle hasılat rekoru kırdı.

    Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa ne kadar kazandı?

    Boxoffice Türkiye verilerine göre 7 haftadır vizyonda olan Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa animasyon yapımı toplamda 2 milyon 690 bin izleyiciye ulaşırken elde edilen hasılat da 161 milyon TL oldu. Halen 300’den fazla salonda oynayan yapımın bu miktarı biraz daha geliştirmesi bekleniyor.

    Bu hasılatla Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa sinema tarihinin en çok kazanan yerli yapımı ve aynı zamanda animasyon filmi oldu. İkinci sırada ise Bergen filmi 160 milyon TL hasılat ile yer alıyor. Tüm zamanların hasılat rekoru ise 180 milyon TL ile Avatar Suyun Yolu filmine ait.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amnesia rebirth türkçe yama dizel egzozdan su gelmesi kedimin boynunda yara var 5 tane parol içmek youtube premium aile izleme geçmişi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız