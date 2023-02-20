Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa en çok kazanan yerli yapım oldu

Tam Boyutta Gör Ülkemizde en çok izlenen animasyon serisi rekorunu elinde bulunduran Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa yeni bir rekora daha imza attı. Uzayan tatil döneminin de etkisiyle hasılat rekoru kırdı.

Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa ne kadar kazandı?

Boxoffice Türkiye verilerine göre 7 haftadır vizyonda olan Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa animasyon yapımı toplamda 2 milyon 690 bin izleyiciye ulaşırken elde edilen hasılat da 161 milyon TL oldu. Halen 300’den fazla salonda oynayan yapımın bu miktarı biraz daha geliştirmesi bekleniyor.

Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa rekorla başladı 1 ay önce eklendi

Bu hasılatla Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa sinema tarihinin en çok kazanan yerli yapımı ve aynı zamanda animasyon filmi oldu. İkinci sırada ise Bergen filmi 160 milyon TL hasılat ile yer alıyor. Tüm zamanların hasılat rekoru ise 180 milyon TL ile Avatar Suyun Yolu filmine ait.

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Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa yeni bir rekor kırdı