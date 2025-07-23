KAAN ve Kızılelma'nın saklı gücü: ROKETSAN GÖKBORA Hava-Hava Füzesi tanıtıldı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör ROKETSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) 6 yeni ürününü tanıttı. ROKETSAN’ın yeni hava-hava füzesi GÖKBORA, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor.

Görüş ötesi hava hava füzesi (BVRAAM) sınıfındaki GÖKBORA, 100 deniz milinin üzerinde (185 km) menzili ile öne çıkıyor. Katı yakıtlı RAMJET motoru ile hedefe taaruz edecek. Bugüne kadar sıvı yakıtlı RAMJET motorlu füzeler hava ihtiyacı duyduğu için uçakların iç istasyonuna eklenemiyordu. ROKETSAN’ın Ar-Ge çalışmaları sonucunda katı yakıtlı GÖKBORA füzesi, Milli Muharip Uçak KAAN ve Bayraktar KIZILELMA’nın iç istasyonuna eklenebilecek. Milli platformların saklı gücü olacak.

Tam Boyutta Gör ROKETSAN tarafından geliştirilen GÖKBORA, iç istasyonda saklanabilme özelliği sayesinde TÜBİTAK-SAGE’nin RAMJET motorlu GÖKHAN füzesinden farklılaşıyor. GÖKBORA, KAAN ve KIZIELMA için tasarlanırken GÖKHAN ise F-16 ve diğer savaş uçaklarında kullanılacak

Türkiye’nin en büyük hipersonik füzesi: Tayfun Blok 4 14 sa. önce eklendi

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, “GÖKBORA, 100 milin üzerindeki menzile sahip olan görüş ötesi bir füze. Bu füze özellikle KAAN ve KIZILELMA platformumuzun iç istasyonundan fırlatılacak, görüş ötesi özellikleriyle 100 milin üzerindeki hedefleri tespit edip imha etme yeteneğine sahip olacak. GÖKBORA füzesinin sahip olduğu ramjet motoruyla özellikle muadil olan füzelerden çok daha üstün hava-hava özelliklerine sahip olacağını değerlendiriyoruz.” dedi.

ROKETSAN GÖKBARA HAVA-HAVA Füzesi Özellikleri

Boy : 3,57m

: 3,57m Menzil : 100+ deniz mili (185+ km)

: 100+ deniz mili (185+ km) İtki : Katı yakıtlı ramjet

: Katı yakıtlı ramjet Güdüm : INS + veri bağı

: INS + veri bağı Arayıcı başlık : AESA RF

: AESA RF Uyumlu platformlar :

Milli Muharip Uçak KAAN

İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma

: Milli Muharip Uçak KAAN İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma Hedef tipi:

-Savaş uçakları

-HEİK/AWACS uçakları

-Tanker uçakları

-Kargo uçakları

-İnsansız hava araçları

-Seyir füzeleri

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: