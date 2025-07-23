Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    KAAN ve Kızılelma'nın saklı gücü: ROKETSAN GÖKBORA Hava-Hava Füzesi tanıtıldı

    IDEF 2025'te ROKETSAN'ın GÖKBORA görüş ötesi hava hava füzesi tanıtıldı. GÖKBORA füzesi, KAAN ve Kızılema'nın iç istasyonuna konuşlanacak. GÖKBORA özellikleri neler?

    ROKETSAN GÖKBORA Hava-Hava Füzesi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    ROKETSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) 6 yeni ürününü tanıttı. ROKETSAN’ın yeni hava-hava füzesi GÖKBORA, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Görüş ötesi hava hava füzesi (BVRAAM) sınıfındaki GÖKBORA, 100 deniz milinin üzerinde (185 km) menzili ile öne çıkıyor. Katı yakıtlı RAMJET motoru ile hedefe taaruz edecek. Bugüne kadar sıvı yakıtlı RAMJET motorlu füzeler hava ihtiyacı duyduğu için uçakların iç istasyonuna eklenemiyordu. ROKETSAN’ın Ar-Ge çalışmaları sonucunda katı yakıtlı GÖKBORA füzesi, Milli Muharip Uçak KAAN ve Bayraktar KIZILELMA’nın iç istasyonuna eklenebilecek. Milli platformların saklı gücü olacak.

    ROKETSAN GÖKBORA Hava-Hava Füzesi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    ROKETSAN tarafından geliştirilen GÖKBORA, iç istasyonda saklanabilme özelliği sayesinde TÜBİTAK-SAGE’nin RAMJET motorlu GÖKHAN füzesinden farklılaşıyor. GÖKBORA, KAAN ve KIZIELMA için tasarlanırken GÖKHAN ise F-16 ve diğer savaş uçaklarında kullanılacak

    Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, “GÖKBORA, 100 milin üzerindeki menzile sahip olan görüş ötesi bir füze. Bu füze özellikle KAAN ve KIZILELMA platformumuzun iç istasyonundan fırlatılacak, görüş ötesi özellikleriyle 100 milin üzerindeki hedefleri tespit edip imha etme yeteneğine sahip olacak. GÖKBORA füzesinin sahip olduğu ramjet motoruyla özellikle muadil olan füzelerden çok daha üstün hava-hava özelliklerine sahip olacağını değerlendiriyoruz.” dedi.

    ROKETSAN GÖKBARA HAVA-HAVA Füzesi Özellikleri

    • Boy: 3,57m
    • Menzil: 100+ deniz mili (185+ km)
    • İtki: Katı yakıtlı ramjet
    • Güdüm: INS + veri bağı
    • Arayıcı başlık: AESA RF
    • Uyumlu platformlar:
      Milli Muharip Uçak KAAN
      İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma
    • Hedef tipi:
      -Savaş uçakları
      -HEİK/AWACS uçakları
      -Tanker uçakları
      -Kargo uçakları
      -İnsansız hava araçları
      -Seyir füzeleri
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Profil resmi
    CagriSR 3 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toshiba bios tuşu arçelik bulaşık makinesi tabanında su birikmesi mokar ne demek intel iris xe graphics ankastre elektrikli ocak elektrik bağlantısı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OmniBook Ultra Flip X360
    HP OmniBook Ultra Flip X360
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum