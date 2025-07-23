KAAN ve Kızılelma'nın saklı gücü: ROKETSAN GÖKBORA Hava-Hava Füzesi tanıtıldı

Görüş ötesi hava hava füzesi (BVRAAM) sınıfındaki GÖKBORA, 100 deniz milinin üzerinde (185 km) menzili ile öne çıkıyor. Katı yakıtlı RAMJET motoru ile hedefe taaruz edecek. Bugüne kadar sıvı yakıtlı RAMJET motorlu füzeler hava ihtiyacı duyduğu için uçakların iç istasyonuna eklenemiyordu. ROKETSAN’ın Ar-Ge çalışmaları sonucunda katı yakıtlı GÖKBORA füzesi, Milli Muharip Uçak KAAN ve Bayraktar KIZILELMA’nın iç istasyonuna eklenebilecek. Milli platformların saklı gücü olacak.
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, “GÖKBORA, 100 milin üzerindeki menzile sahip olan görüş ötesi bir füze. Bu füze özellikle KAAN ve KIZILELMA platformumuzun iç istasyonundan fırlatılacak, görüş ötesi özellikleriyle 100 milin üzerindeki hedefleri tespit edip imha etme yeteneğine sahip olacak. GÖKBORA füzesinin sahip olduğu ramjet motoruyla özellikle muadil olan füzelerden çok daha üstün hava-hava özelliklerine sahip olacağını değerlendiriyoruz.” dedi.
ROKETSAN GÖKBARA HAVA-HAVA Füzesi Özellikleri
- Boy: 3,57m
- Menzil: 100+ deniz mili (185+ km)
- İtki: Katı yakıtlı ramjet
- Güdüm: INS + veri bağı
- Arayıcı başlık: AESA RF
- Uyumlu platformlar:
Milli Muharip Uçak KAAN
İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma
- Hedef tipi:
-Savaş uçakları
-HEİK/AWACS uçakları
-Tanker uçakları
-Kargo uçakları
-İnsansız hava araçları
-Seyir füzeleri
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