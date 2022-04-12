Teslimat uygulaması Rappi, kripto para kabul etmeye başladı

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Birçok farklı alandan şirket kripto para birimlerini ödeme aracı olarak kabul etmeye başladı. Bu kez de kripto para birimleri ile ödeme kabul eden isim Latin Amerika genelinde talep üzerine gıda ve diğer malların teslimatını sunan Kolombiyalı teslimat uygulaması Rappi oldu. Rappi, Meksika’daki hizmetlerinde kripto paraları ödemelerde kabul ettiğini açıkladı.

Rappi, Meksika’da Kripto Para Kabul Etmeye Başladı

Kolombiya merkezli teslimat şirketi Rappi, yeni hizmeti için kripto para platformları Bitpay ve Bitso ile birlikte çalışmaya başladı. Şirket ayrıca kullanıcıların uygulama içinde satın alma işlemleri için kripto para birimlerini krediye dönüştürmesine olanak tanıdığını da vurguladı.

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Rappi Başkanı Sebastian Mejia konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Bu, kripto dünyasını Rappi’ye dahil etmeyi öğrenmemize ve devam ettirmemize izin verecek ilk adım.”

Öte yandan Latin Amerika’da dokuz ülkede faaliyet gösteren Rappi, çevrimiçi ödemeler sunarak PayPal ve bölgesel rakibi MercadoLibre’ye meydan okumak için geçen yıl Meksika’da “Pay with Rappi”yi başlatmıştı.

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Rappi, Meksika’da kripto para kabul etmeye başladı