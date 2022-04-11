Bitcoin fiyatı 40 bin dolara indi! Bitcoin neden düşüyor?

Geçen hafta 47 bin dolara kadar çıkarak yatırımcısını umutlandıran Bitcoin bir kez daha büyük düşüş yaşadı ve 40 bin dolar seviyesine geriledi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 5’lik düşüş yaşayarak 40 bin 501 dolara kadar inerken, Ethereum yüzde 7,5’lik düşüşle 3 bin dolara kadar indi.

Hangi şirketlerde ne kadar Bitcoin varlığı var? 1 gün önce eklendi

Bitcoin’deki düşüş diğer kripto para birimlerini de derinden etkiledi. Çoğu kripto parada düne kıyasla yüzde 5-10 düşüş yaşanıyor. SOL, AVAX, SAND, DOT, ADA, LUNA ve MANA'da haftalık düşüş yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Bitcoin neden düşüyor?

Yatırımcılar gözlerini ABD enflasyonuna çevirdi. ABD enflasyonu yarın açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 8,5’e çıkması bekleniyor. Enflasyondaki artış büyüdüğü için FED’in geçen aya kıyasla daha yüksek faiz artışı yapabileceği beklentisi oluştu. Yarınki enflasyon açıklaması ve ardından FED'in faiz kararına göre Bitcoin fiyatı şekillenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.