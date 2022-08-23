Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Raspberry Pi 4'e özel hazırlanan Pardus sürümü yayınlandı

    Raspberry Pi ailesinin en yeni versiyonu olan Raspberry Pi 4 cihazlarda artık Pardus işletim sistemi kullanılabiliyor. Pardus 21.3 Raspberry Pi 4 beta sürümü yayınlandı.
    2

    Raspberry Pi 4'e özel hazırlanan Pardus sürümü yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Pardus’un ARM mimarili cihazlar için hazırlanan Pardus 21.3 Raspberry Pi 4 beta sürümü yayınlandı. Adından da anlaşılacağı üzere Raspberry Pi 4 cihazına özel olarak hazırlandı. Diğer ARM cihazlarda ve diğer Raspberry Pi modellerinde Pardus 21.0 ARM64 sürümünü kullanabilirsiniz.

    Pardus 21.3 Paspberry Pi 4 beta sürümü, Linux tabanlı proje geliştirmek isteyenlerin yanı sıra son kullanıcıyı da hedefliyor. Pardusun tam sürümüne yakın şekilde gelişmiş Pardus deneyimi sunuyor. Bu sayede Raspberry Pi 4 cihazınızı minik bir bilgisayara dönüştürebiliyorsunuz.

    Raspberry Pi 4'e özel hazırlanan Pardus sürümü yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    ARM mimarisi nedir?

    ARM mimarisi, RISC tabanlı bir işlemci mimarisidir. Genel olarak düşük güç tüketimi, diğer RISC tabanlı işlemcilere göre sağladığı yüksek performans ve fiyat/performans oranının hayli yüksek oluşu sayesinde pek çok farklı cihazda kullanım alanı bulmuştur.

    Çoklu çekirdek performansı ve maliyetin düşük olması, ARM tabanlı mikroişlemcilerin bu kadar popüler hale gelmesinde en önemli etkendir. ARM tabanlı mikroişlemciler, saniyede yaptığı işlem sayısıyla diğer işlemcilerin önüne geçmektedir.

    ARM tabanlı mikroişlemciler; daha düşük güç tüketimi, uygun maliyetler, daha az ısı üretimiyle farklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle özellikle gömülü sistemlerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

    Raspberry Pi 4'e Pardus nasıl kurulur?

    1. Pardus 21.3 Raspberry Pi 4 beta sürümünü buradan indirebilirsiniz:
      https://indir.pardus.org.tr
    2. Kurulum hakkında detaylı ve resimli rehber için kullanım kılavuzu sayfasına göz atabilirsiniz:
      https://www.pardus.org.tr/pardus-21-raspberrypi4-kurulum-klavuzu
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız