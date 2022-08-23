Tam Boyutta Gör

Pardus’un ARM mimarili cihazlar için hazırlanan Pardus 21.3 Raspberry Pi 4 beta sürümü yayınlandı. Adından da anlaşılacağı üzere Raspberry Pi 4 cihazına özel olarak hazırlandı. Diğer ARM cihazlarda ve diğer Raspberry Pi modellerinde Pardus 21.0 ARM64 sürümünü kullanabilirsiniz.

Windows 11'in ilk büyük güncellemesinin ismi sızdırıldı 6 sa. önce eklendi

Pardus 21.3 Paspberry Pi 4 beta sürümü, Linux tabanlı proje geliştirmek isteyenlerin yanı sıra son kullanıcıyı da hedefliyor. Pardusun tam sürümüne yakın şekilde gelişmiş Pardus deneyimi sunuyor. Bu sayede Raspberry Pi 4 cihazınızı minik bir bilgisayara dönüştürebiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör

ARM mimarisi nedir?

ARM mimarisi, RISC tabanlı bir işlemci mimarisidir. Genel olarak düşük güç tüketimi, diğer RISC tabanlı işlemcilere göre sağladığı yüksek performans ve fiyat/performans oranının hayli yüksek oluşu sayesinde pek çok farklı cihazda kullanım alanı bulmuştur.

Çoklu çekirdek performansı ve maliyetin düşük olması, ARM tabanlı mikroişlemcilerin bu kadar popüler hale gelmesinde en önemli etkendir. ARM tabanlı mikroişlemciler, saniyede yaptığı işlem sayısıyla diğer işlemcilerin önüne geçmektedir.

ARM tabanlı mikroişlemciler; daha düşük güç tüketimi, uygun maliyetler, daha az ısı üretimiyle farklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle özellikle gömülü sistemlerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Raspberry Pi 4'e Pardus nasıl kurulur?

Pardus 21.3 Raspberry Pi 4 beta sürümünü buradan indirebilirsiniz:

https://indir.pardus.org.tr Kurulum hakkında detaylı ve resimli rehber için kullanım kılavuzu sayfasına göz atabilirsiniz:

https://www.pardus.org.tr/pardus-21-raspberrypi4-kurulum-klavuzu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Linux Haberleri

Raspberry Pi 4'e özel hazırlanan Pardus sürümü yayınlandı