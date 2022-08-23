Windows 11'in ilk büyük güncellemesinin ismi sızdırıldı: Eylül'de gelecek

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Windows 11 işletim sistemine yönelik ilk büyük özellik güncellemesi Eylül ayında yayınlanacak. Microsoft henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı ancak 20 Eylül olabileceği söyleniyor. Bu arada güncellemenin hangi isimle kullanıma sunulacağı da ortaya çıktı.

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Daha önce yeni sürümün 22H2 veya Sun Valley 2 olarak adlandırılacağı bildirilmişti. Ancak şimdi farklı bir isim gündeme geldi. İnternete sızdırılan ekran görüntüsü büyük güncellemenin Windows 11 2022 Güncellemesi adı altında kullanıma sunulacağını gösteriyor.

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Büyük güncellemeler yılda bir kez

Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerine yönelik büyük güncellemelerin artık yılda bir kez yayınlanacağını göz önüne aldığımızda bu isimlendirme mantıklı görünüyor. Yani artık Mayıs 20XX Güncellemesi veya Kasım 20XX Güncellemesi gibi şeyler görmeyeceğiz.

Microsoft, 22621 numaralı yapının Windows 11 22H2'nin final sürümü olduğunu doğruladı. Sızıntılar güncellemenin 20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanabileceğini gösteriyor. Ekim ve Kasım aylarında ise, daha geniş bir kitleye ulaşmak için dağıtım hızlandırılacak.

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Windows 11'in ilk büyük güncellemesinin ismi sızdırıldı