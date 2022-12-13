Intel B760 anakartlarla birlikte fiyatlar artacak

B760, B660 ile rekabet edecek
Öte yandan B760 yongasının önümüzdeki yılın ilk dönemlerinde piyasaya girmesi bekleniyor. Ancak Raptor Lake lansmanından bu yana bu yonga seti hakkında çok fazla bilgiye kavuşamadık. Bilindiği kadarıyla B760, önceki nesle genel olarak büyük oranda benzeyecek. Farklılıkların PCIe Gen 4 ve PCIe Gen 3 tarafında olması beklenmekte. Muhtemelen B760’da önceki nesilde 8 olan PCIe Gen 3’ün 4’e düştüğünü, PCIe Gen4’ün ise 6’dan 10’a yükseltildiğini göreceğiz.
Dolayısıyla esasında B760’da daha fazla PCIe şeridi olmayacak, sadece bir taraftan alıp diğer tarafa verme işlemi var. Artan PCIe Gen4 sayısı iyiye işaret olsa da onu kullanacak ürünlerin pahalı olması ve B serisi anakartlar üzerinde sistem kuranların pek de ihtiyacına yönelik değil gibi duruyor. Dolayısıyla yüzde 10’luk fiyat artışı pek iyi görünmüyor.
Bunun yanında, anakart üreticileri yeni B760 anakartlarını B660’a karşı daha cazip kılabilmek için bazı ek özelliklerle donatabilir. Örneğin daha iyi entegre ses donanımı veya daha geniş ve bol bağlantı seçenekleri olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...