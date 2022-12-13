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    Intel B760 anakartlarla birlikte fiyatlar artacak

    Yeni gelen bilgiler anakart fiyatları tarafında Intel’in kendi ürünleri arasında rekabete gireceğini gösteriyor. Bu bağlamda yaklaşmakta olan B760 yongalı anakartların fiyatı daha yüksek olacak.
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    intel b760 Tam Boyutta Gör
    ITHome tarafından hazırlanan bir rapora göre, Intel'in yakında çıkacak olan B760 yonga setli anakartları önceki nesle oranla daha pahalı olacak. B760 yongalı anakartlar bilindiği gibi B660 serisinin yerine gelecek. Yeni bilgiler yeni platformun yüzde 10 daha pahalı olacağını belirtiyor. Bu arada her iki yonganın da Intel 13. Nesil Raptor Lake işlemcileri desteklediğini belirtelim.

    B760, B660 ile rekabet edecek

    Öte yandan B760 yongasının önümüzdeki yılın ilk dönemlerinde piyasaya girmesi bekleniyor. Ancak Raptor Lake lansmanından bu yana bu yonga seti hakkında çok fazla bilgiye kavuşamadık. Bilindiği kadarıyla B760, önceki nesle genel olarak büyük oranda benzeyecek. Farklılıkların PCIe Gen 4 ve PCIe Gen 3 tarafında olması beklenmekte. Muhtemelen B760’da önceki nesilde 8 olan PCIe Gen 3’ün 4’e düştüğünü, PCIe Gen4’ün ise 6’dan 10’a yükseltildiğini göreceğiz.

    Dolayısıyla esasında B760’da daha fazla PCIe şeridi olmayacak, sadece bir taraftan alıp diğer tarafa verme işlemi var. Artan PCIe Gen4 sayısı iyiye işaret olsa da onu kullanacak ürünlerin pahalı olması ve B serisi anakartlar üzerinde sistem kuranların pek de ihtiyacına yönelik değil gibi duruyor. Dolayısıyla yüzde 10’luk fiyat artışı pek iyi görünmüyor.

    Bunun yanında, anakart üreticileri yeni B760 anakartlarını B660’a karşı daha cazip kılabilmek için bazı ek özelliklerle donatabilir. Örneğin daha iyi entegre ses donanımı veya daha geniş ve bol bağlantı seçenekleri olabilir.

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    PERİSKOP 3 saat önce

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    Ekrem71.5 3 saat önce

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    ugah6aiw 7 saat önce

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