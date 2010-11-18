RAV4 EV, Los Angeles Auto Show'da görücüye çıktı

Toyota'nın iddialı SUV modeli RAV4'ün elektrikli versiyonunun (EV) geliştirildiğini ve Los Angeles Auto Show'da tanıtılacağını daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık.Dün başlayan Los Angeles Auto Show'un en iddialı elektrikli modellerinden biri olan RAV4 EV, otomobili inceleyenlerden tam not almış gibi görünüyor.

Tesla ile ortak yürütülen projeyle geliştirilen SUV, 35 RAV4 EV'nin katıldığı bir pilot proje kapsamında günlük koşullarda test ediliyor. Otomobil geliştirilirken Toyota standart RAV4'ü hybrid sisteme uygun hale getirirken Tesla elektrik motoru ve bataryalar üzerinde çalıştı. Toyota'nın çalışmaları sonucunda standart 6 silindirli benzinli motora sahip RAV4'e göre 100 kilogram daha hafif olan RAV4 EV'de, sürekli dengeyi sağlamak amacıyla süspansiyon ve direksiyon parçaları da modifiye edilmiş veya yerleri değiştirilmiş.

Fuarda bazı ayrıntıların açıklanması beklense de otomobille ilgili çok fazla bilgi verilmiyor. 2012 yılında üretim versiyonuyla birlikte detaylarının açıklanması beklenen SUV'nin 160 kilometrelik bir menzile sahip olması hedefleniyor.