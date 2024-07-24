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    Yeni Renault Duster Türkiye fiyatı ve donanım seçenekleri

    Renault logosuyla Türkiye'de üretilecek olan yeni nesil Duster için fiyat listesi açıklandı. Yeni Renault Duster fiyat listesi ve donanımları nasıl? İşte detaylar:
    Yeni Renault Duster Türkiye fiyatı ve donanım seçenekleri Tam Boyutta Gör
    "Türkiye'nin Duster'ı" olarak nitelendirilen ve Türkiye'de üretilen yeni Renault Duster'ın fiyat listesi belli oldu. LPG'li, hafif hibrit ve E-Tech Full Hibrit versiyonlarla satılan yeni 2024 Renault Duster fiyatı 1.249.000 TL'den başlıyor.

    Yeni Renault Duster fiyat listesi 💸(Temmuz 2024)
    Versiyon Fiyat
    Evolution Eco-G 100 hp 1.249.000 TL
    Evolution E-Tech full hybrid 145hp 1.530.000 TL
    Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4 1.580.000 TL
    Techno E-Tech full hybrid 145hp 1.570.000 TL
    Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4 1.620.000 TL

    Renault Duster'ın 100 beygirlik Eco-G LPG'li versiyonu sadece 6 ileri manuel şanzıman ve Evolution donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Bu donanım seviyesinde 7 inç dijital gösterge ekranı, openR 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, manuel klima, LED ön farlar, deri direksiyon, kumaş koltuklar, otomatik farlar, yağmur sensörü, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, sürücü ve ön yolcu yan ve perde hava yastıkları, ön çarpışma uyarı sistemi, acil fren destek sistemi ve güvenli mesafe uyarısı gibi standart donanımlar dikkat çekiyor. 

    Yeni Renault Duster Türkiye fiyatı ve donanım seçenekleri Tam Boyutta Gör
    Techno donanım seviyesinde ise otomatik klima, sis farları, modüler tavan barı, karartılmış arka camlar, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, eller serbest giriş ve çalıştırma, çift kademe bagaj, elektrikli ve ısıtmalı katlanabilir aynalar ve elektronik park freni gibi ekstra donanımlar devreye giriyor. Multiview kamera, kör nokta uyarı sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, yan ve ön park sensörleri gibi donanımlar da opsiyon olarak ekstra ücret karşılığı satın alınabiliyor.

    Yeni Renault Duster'ın Eco-G motorlu versiyonu fabrika çıkışlı LPG'li olarak 100 beygir güç ve 170 Nm tork sunuyor. Bu versiyonda kullanılan 1 litre üç silindirli benzinli motor, 4x2 çekiş düzeni ve 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Birleşik yakıt tüketimi 7,9 lt/100 km olarak açıklanan modelde

    130 beygir güç ve 230 Nm tork sunan hafif hibrit seçenek ise 4x4 çekiş düzenini beraberinde getiriyor ancak ne yazık ki otomatik şanzıman seçeneğiyle gelmiyor. Birleşik yakıt tüketimi 6 lt/100 km olan bu versiyonun son hızı 180 km/s. 0-100 km/s hızlanmasını ise 11 saniyede tamamlıyor. Otomatik şanzımana sahip tek seçenek olan E-Tech Full Hibrit ise 145 beygir güç sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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