Yeni Renault Duster Türkiye fiyatı ve donanım seçenekleri

|Versiyon
|Fiyat
|Evolution Eco-G 100 hp
|1.249.000 TL
|Evolution E-Tech full hybrid 145hp
|1.530.000 TL
|Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4
|1.580.000 TL
|Techno E-Tech full hybrid 145hp
|1.570.000 TL
|Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4
|1.620.000 TL
Renault Duster'ın 100 beygirlik Eco-G LPG'li versiyonu sadece 6 ileri manuel şanzıman ve Evolution donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Bu donanım seviyesinde 7 inç dijital gösterge ekranı, openR 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, manuel klima, LED ön farlar, deri direksiyon, kumaş koltuklar, otomatik farlar, yağmur sensörü, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, sürücü ve ön yolcu yan ve perde hava yastıkları, ön çarpışma uyarı sistemi, acil fren destek sistemi ve güvenli mesafe uyarısı gibi standart donanımlar dikkat çekiyor.
Yeni Renault Duster'ın Eco-G motorlu versiyonu fabrika çıkışlı LPG'li olarak 100 beygir güç ve 170 Nm tork sunuyor. Bu versiyonda kullanılan 1 litre üç silindirli benzinli motor, 4x2 çekiş düzeni ve 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Birleşik yakıt tüketimi 7,9 lt/100 km olarak açıklanan modelde
130 beygir güç ve 230 Nm tork sunan hafif hibrit seçenek ise 4x4 çekiş düzenini beraberinde getiriyor ancak ne yazık ki otomatik şanzıman seçeneğiyle gelmiyor. Birleşik yakıt tüketimi 6 lt/100 km olan bu versiyonun son hızı 180 km/s. 0-100 km/s hızlanmasını ise 11 saniyede tamamlıyor. Otomatik şanzımana sahip tek seçenek olan E-Tech Full Hibrit ise 145 beygir güç sunuyor.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.