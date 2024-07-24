Yeni Renault Duster Türkiye fiyatı ve donanım seçenekleri

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Tam Boyutta Gör "Türkiye'nin Duster'ı" olarak nitelendirilen ve Türkiye'de üretilen yeni Renault Duster'ın fiyat listesi belli oldu. LPG'li, hafif hibrit ve E-Tech Full Hibrit versiyonlarla satılan yeni 2024 Renault Duster fiyatı 1.249.000 TL'den başlıyor.

Yeni Renault Duster fiyat listesi 💸(Temmuz 2024) Versiyon Fiyat Evolution Eco-G 100 hp 1.249.000 TL Evolution E-Tech full hybrid 145hp 1.530.000 TL Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4 1.580.000 TL Techno E-Tech full hybrid 145hp 1.570.000 TL Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4 1.620.000 TL

Renault Duster'ın 100 beygirlik Eco-G LPG'li versiyonu sadece 6 ileri manuel şanzıman ve Evolution donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Bu donanım seviyesinde 7 inç dijital gösterge ekranı, openR 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, manuel klima, LED ön farlar, deri direksiyon, kumaş koltuklar, otomatik farlar, yağmur sensörü, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, sürücü ve ön yolcu yan ve perde hava yastıkları, ön çarpışma uyarı sistemi, acil fren destek sistemi ve güvenli mesafe uyarısı gibi standart donanımlar dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Techno donanım seviyesinde ise otomatik klima, sis farları, modüler tavan barı, karartılmış arka camlar, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, eller serbest giriş ve çalıştırma, çift kademe bagaj, elektrikli ve ısıtmalı katlanabilir aynalar ve elektronik park freni gibi ekstra donanımlar devreye giriyor. Multiview kamera, kör nokta uyarı sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, yan ve ön park sensörleri gibi donanımlar da opsiyon olarak ekstra ücret karşılığı satın alınabiliyor.

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Yeni Renault Duster'ın Eco-G motorlu versiyonu fabrika çıkışlı LPG'li olarak 100 beygir güç ve 170 Nm tork sunuyor. Bu versiyonda kullanılan 1 litre üç silindirli benzinli motor, 4x2 çekiş düzeni ve 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Birleşik yakıt tüketimi 7,9 lt/100 km olarak açıklanan modelde

130 beygir güç ve 230 Nm tork sunan hafif hibrit seçenek ise 4x4 çekiş düzenini beraberinde getiriyor ancak ne yazık ki otomatik şanzıman seçeneğiyle gelmiyor. Birleşik yakıt tüketimi 6 lt/100 km olan bu versiyonun son hızı 180 km/s. 0-100 km/s hızlanmasını ise 11 saniyede tamamlıyor. Otomatik şanzımana sahip tek seçenek olan E-Tech Full Hibrit ise 145 beygir güç sunuyor.

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