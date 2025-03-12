Elon Musk Cybertruck’ın yüzebileceğini söylese de, pek öyle olmadı ve tamamen battı!

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Tesla’nın çokça konuşulan modeli Cybertruck, suya dayanıklılığıyla ilgili iddiaları sorgulatan bir olayla gündeme geldi. Kaliforniya’nın Ventura Limanı’nda bir Cybertruck sahibi, aracını kullanarak bir jet ski’yi suya indirmeye çalışırken büyük bir sorun yaşadı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi ve devasa elektrikli pikap, limanın sularına gömüldü.

Tesla CEO’su Elon Musk, Cybertruck’ın suya dayanıklılığı konusunda iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Musk, aracın yeterince su geçirmez olduğunu ve geçici olarak bir tekne gibi kullanılabileceğini ifade etmişti. Hatta Cybertruck’ın nehirleri, gölleri ve dalgalı olmayan denizleri geçebileceğini iddia ederek, SpaceX’in Starbase tesisi ile South Padre Adası arasındaki 360 metrelik mesafeyi suyun üzerinden kat edebileceğini söylemişti. Ancak Tesla’nın garanti politikası, aracın su içinde kullanımını kapsam dışı bırakıyor.

Cybertruck için geliştirilen “wade mode” (su geçiş modu) özelliği, aracın maksimum yerden yüksekliğe ulaşmasını ve batarya paketinin basınçlandırılmasını sağlıyor. Ancak bu özellik, Tesla’nın off-road (arazi) moduyla entegre çalıştığından, garanti kapsamında değil. Bu nedenle, aracın suya dayanıklılığıyla ilgili iddialara temkinli yaklaşmak gerektiği belirtiliyor.

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Ventura Limanı’nda yaşanan olay, Cybertruck’ın gerçekten bir tekne gibi kullanılabilir olup olmadığına dair soru işaretlerini artırdı. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, sürücü jet ski’sini suya indirirken aracın sulara gömülmesini engelleyemedi. Neyse ki sürücü, araç tamamen batmadan dışarı çıkmayı başardı. Ancak Cybertruck kısa süre içinde suya gömüldü ve tamamen battı.

Olay yerine hızla itfaiye, liman güvenliği, Sahil Güvenlik ekipleri ve özel kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç, dalgıçların yardımıyla su altından çıkarıldı. Kurtarma operasyonuna Ventura Şehri İtfaiyesi, Liman Devriyesi, Vessel Assist ve Tow Boat US gibi birimler katıldı.

Bu olay, Tesla’nın iddialarının ne kadar gerçekçi olduğu konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Cybertruck’ın suya dayanıklılığı konusundaki vaatlerin, pratik kullanımda ne kadar geçerli olduğu konusunda şüpheler artarken, Tesla’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

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