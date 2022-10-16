Razer, Xbox ve Playstation konsolları için yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Oyunculara yönelik kaliteli ürünleri ile bilinen Razer, Playstation ve Xbox oyuncularına yönelik yeni kulaklıklarını duyurdu. AirPods tarzı bir tasarıma sahip olan kulaklıklar, aktif gürültü engelleme teknolojisine de sahip.

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Hammerhead HyperSpeed $149,99 dolar etiketi ile gelecek ay satışa çıkıyor

Playstation ve Xbox konsollarının Bluetooth bağlantı kulakları desteklemediği için Razer, yeni kulaklıklarını USB aparatları ile satışa sunuyor. Chroma RGB ışıklandırmaya sahip olan Hammerhead HyperSpeed, Playstation için beyaz-mavi renk seçeneğine sahipken Xbox versiyonunda siyah-yeşil renk seçeneğine sahip.

Tam Boyutta Gör İki model de USB-C apartı ve USB-C to USB-A adaptörü ile kutudan çıkıyor. Bluetooth 5.2 bağlantısı ile diğer cihazlarla da bağlantı kurabilen HyperSpeed, aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olarak geliyor. Kutusu ile beraber 30 saate kadar batarya ömrü sunan cihaz, ultra düşük gecikme teknolojisi ile optimal oyun performansı sunuyor.

Xbox versiyonu tercih edilmeli

The Verge ile konuşan Razer’ın Halkla İlişkiler Başkanı Will Powers, cihazın Xbox versiyonun daha iyi olduğunu belirtti. Görünüşe göre HyperSpeed’in Xbox versiyonu, Playstation ile de bağlantı kurabilirken Playstation versiyonu, Xbox sistemleri ile bağlantı kuramıyor. Bu sebeple Playstation kullanıcıları da beyaz-mavi renk seçeneğine çok önem vermiyorsa, Hammerhead HyperSpeed’in Xbox versiyonunu tercih etmeli.

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Razer oyuncular için Hammerhead HyperSpeed kulaklığını duyurdu