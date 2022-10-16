Razer, Xbox ve Playstation konsolları için yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı

- Hammerhead HyperSpeed $149,99 dolar etiketi ile gelecek ay satışa çıkıyor
- Xbox versiyonu tercih edilmeli
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Hammerhead HyperSpeed $149,99 dolar etiketi ile gelecek ay satışa çıkıyor
Playstation ve Xbox konsollarının Bluetooth bağlantı kulakları desteklemediği için Razer, yeni kulaklıklarını USB aparatları ile satışa sunuyor. Chroma RGB ışıklandırmaya sahip olan Hammerhead HyperSpeed, Playstation için beyaz-mavi renk seçeneğine sahipken Xbox versiyonunda siyah-yeşil renk seçeneğine sahip.
Xbox versiyonu tercih edilmeli
The Verge ile konuşan Razer’ın Halkla İlişkiler Başkanı Will Powers, cihazın Xbox versiyonun daha iyi olduğunu belirtti. Görünüşe göre HyperSpeed’in Xbox versiyonu, Playstation ile de bağlantı kurabilirken Playstation versiyonu, Xbox sistemleri ile bağlantı kuramıyor. Bu sebeple Playstation kullanıcıları da beyaz-mavi renk seçeneğine çok önem vermiyorsa, Hammerhead HyperSpeed’in Xbox versiyonunu tercih etmeli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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