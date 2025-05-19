Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şeffaf Powerbeats Pro 2 prototipi, sızan görsellerle ortaya çıktı

    Sızdırılan yeni görseller, şeffaf tasarımlı Powerbeats Pro 2 prototipini ortaya çıkardı. Apple'ın teknolojik içyapısını gösteren bu potansiyel model, gelecekte piyasaya sürülebilir. İşte detaylar:

    Şeffaf Powerbeats Pro 2 prototipi, sızan görsellerle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tipster Sonny Dickson, şeffaf bir tasarıma sahip Powerbeats Pro 2 prototipinin görsellerini paylaşarak kullanıcıları heyecanlandırdı. Şubat ayında dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen Powerbeats Pro 2'nin bu şeffaf versiyonu, Apple'ın kulaklık teknolojisinin iç tasarımını gözler önüne seriyor. 

    İşte Apple'ın yeni nesil kulaklık tasarımına şeffaf bir bakış:

    Paylaşılan görsellerde görünen ürünlerin şu an için sadece prototip aşamasında olduğu belirtiliyor. Ancak bu prototiplerin gelecekte piyasaya sürülme olasılığının da bulunduğunu ve eğer resmi olarak satışa sunulursa çok daha iddialı bir görünüme kavuşacakları da ifade ediliyor. Bu potansiyel gelişme, Apple'ın ürün tasarım stratejisinde şeffaflık trendini benimseme ihtimalini de güçlendiriyor.

    Şeffaf Powerbeats Pro 2 prototipi, sızan görsellerle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın şeffaf tasarımlara olan ilgisi yeni değil. Geçmişte birçok şeffaf AirPods prototipi görülmüş olmasına rağmen, bunlar hiçbir zaman resmi olarak piyasaya sürülmemişti. Ancak şirket, 2023 yılında Beats markası altında şeffaf renk seçeneğine sahip Beats Studio Buds+ modelini kullanıcılarla buluşturdu. Bu model, şeffaf tasarım konseptini benimsemiş olsa da sızdırılan Powerbeats Pro 2 prototipleri kadar içyapıyı sergilemiyor.
    Şeffaf Powerbeats Pro 2 prototipi, sızan görsellerle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Powerbeats Pro serisinin ilk versiyonu piyasaya sürüldüğünden beri, sporcular ve aktif yaşam tarzına sahip kullanıcılar arasında büyük ilgi görmüştü. İkinci nesil olan Powerbeats Pro 2 ise geliştirilmiş ses kalitesi, daha uzun pil ömrü ve daha ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor. Şeffaf bir versiyonun piyasaya sürülmesi ise bu başarılı kulaklık serisine yeni bir boyut ve çekicilik katabilir.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Profil resmi
    TheLuBu 1 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

    Profil resmi
    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askerden firar ettim bmw 216d gran tourer yorum mevlüt topbaş yorumlar atölye eğitim ücret cvt şanzıman yağı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    DELL 15.6&quot; VOSTRO 3520
    DELL 15.6" VOSTRO 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum