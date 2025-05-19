Tam Boyutta Gör Tipster Sonny Dickson, şeffaf bir tasarıma sahip Powerbeats Pro 2 prototipinin görsellerini paylaşarak kullanıcıları heyecanlandırdı. Şubat ayında dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen Powerbeats Pro 2'nin bu şeffaf versiyonu, Apple'ın kulaklık teknolojisinin iç tasarımını gözler önüne seriyor.

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İşte Apple'ın yeni nesil kulaklık tasarımına şeffaf bir bakış:

Paylaşılan görsellerde görünen ürünlerin şu an için sadece prototip aşamasında olduğu belirtiliyor. Ancak bu prototiplerin gelecekte piyasaya sürülme olasılığının da bulunduğunu ve eğer resmi olarak satışa sunulursa çok daha iddialı bir görünüme kavuşacakları da ifade ediliyor. Bu potansiyel gelişme, Apple'ın ürün tasarım stratejisinde şeffaflık trendini benimseme ihtimalini de güçlendiriyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın şeffaf tasarımlara olan ilgisi yeni değil. Geçmişte birçok şeffaf AirPods prototipi görülmüş olmasına rağmen, bunlar hiçbir zaman resmi olarak piyasaya sürülmemişti. Ancak şirket, 2023 yılında Beats markası altında şeffaf renk seçeneğine sahip Beats Studio Buds+ modelini kullanıcılarla buluşturdu. Bu model, şeffaf tasarım konseptini benimsemiş olsa da sızdırılan Powerbeats Pro 2 prototipleri kadar içyapıyı sergilemiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın Powerbeats Pro serisinin ilk versiyonu piyasaya sürüldüğünden beri, sporcular ve aktif yaşam tarzına sahip kullanıcılar arasında büyük ilgi görmüştü. İkinci nesil olan Powerbeats Pro 2 ise geliştirilmiş ses kalitesi, daha uzun pil ömrü ve daha ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor. Şeffaf bir versiyonun piyasaya sürülmesi ise bu başarılı kulaklık serisine yeni bir boyut ve çekicilik katabilir.

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Şeffaf Powerbeats Pro 2 prototipi, sızan görsellerle ortaya çıktı