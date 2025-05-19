Şeffaf Powerbeats Pro 2 prototipi, sızan görsellerle ortaya çıktı

İşte Apple'ın yeni nesil kulaklık tasarımına şeffaf bir bakış:
Paylaşılan görsellerde görünen ürünlerin şu an için sadece prototip aşamasında olduğu belirtiliyor. Ancak bu prototiplerin gelecekte piyasaya sürülme olasılığının da bulunduğunu ve eğer resmi olarak satışa sunulursa çok daha iddialı bir görünüme kavuşacakları da ifade ediliyor. Bu potansiyel gelişme, Apple'ın ürün tasarım stratejisinde şeffaflık trendini benimseme ihtimalini de güçlendiriyor.
100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.