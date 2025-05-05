Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı Vivo iQOO Buds 1i, 50 saat pil ömrüyle geliyor

    Vivo, uygun fiyatlı kablosuz kulak içi kulaklığını tanıttı. iQOO Buds 1i TWS kulaklık, 50 saat pil ömrü, düşük gecikme, çift cihaz bağlantı desteği ve fazlasıyla geliyor.

    Vivo iQOO Buds 1i TWS kulaklık tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Vivo markası iQOO, Buds 1i olarak adlandırılan yeni TWS kulaklık modelini tanıttı. Vivo iQOO Buds 1i, şık sarı siyah renk seçeneğiyle geliyor.

    Vivo iQOO Buds 1i TWS kulaklık özellikleri

    Vivo iQOO Buds 1i kulak içi kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    iQOO Buds 1i, detaylı ve dengeli ses çıkışı için 10 mm yüksek çözünürlüklü hoparlör sürücüsüne sahip. Daha net ses çıkışı için 20 Hz–20.000 Hz frekans tepkisi aralığını destekliyor. Ortam seslerini bastırarak sesli aramaların daha net gerçekleştirilmesini sağlayan yapay zeka tabanlı gürültü engelleme özelliğiyle geliyor.

    iQOO Buds 1i, DeepX 3.0 stereo ses efektleri desteğiyle geliyor. Dört farklı ses profili arasından seçim yapılabiliyor; Mega Bas, Net Ses, Net Yüksek Perde ve Melodik Sesli Kitaplar.

    iQOO Buds 1i, şarj kutusuyla birlikte toplam 50 saat pil ömrü sunuyor. 10 dakikalık şarjla da 3 saate kadar kullanılabiliyor. Kulaklık, Bluetooth 5.4 bağlantısını destekliyor. Bu, kulaklığın aynı anda iki cihazda kullanılabildiği anlamına geliyor. Google Fast Pair desteğiyle de eşleştirme basit ve hızlı. Telefonda oyun oynayanlar için önemli bir detay olarak; 88 ms ultra düşük gecikme modu var. Dokunmatik kontrollere sahip olan kulaklık, Google Asistan’ı destekliyor. Kulaklığı sürekli kaybedenler için faydalı bir özellik olarak “Kulaklığımı Bul” mevcut.

    Kulaklık, Android 12 ve daha yeni sürüm üzerinde çalışan cihazlarla uyumlu. Toz ve suya dayanıklılık için IP54 sertifikasına sahip.

    Vivo iQOO Buds 1i TWS kulaklık fiyatı

    iQOO Buds 1i, 21 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

    Kaynakça https://www.iqoo.com/id/products/iqoo-buds-1i https://www.gizmochina.com/2025/05/04/iqoo-buds-1i-launched/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    inşaatçı binası 5 köy düzeni link uzaktan çalıştırma özelliği olan arabalar 15 cent kaç tl imalat yoluyla kaydedilen imei ne demek abgas werkstatt 1.9 tdi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix X6
    Omix X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum