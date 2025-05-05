Uygun fiyatlı Vivo iQOO Buds 1i, 50 saat pil ömrüyle geliyor

Tam Boyutta Gör Vivo markası iQOO, Buds 1i olarak adlandırılan yeni TWS kulaklık modelini tanıttı. Vivo iQOO Buds 1i, şık sarı siyah renk seçeneğiyle geliyor.

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Vivo iQOO Buds 1i TWS kulaklık özellikleri

Tam Boyutta Gör iQOO Buds 1i, detaylı ve dengeli ses çıkışı için 10 mm yüksek çözünürlüklü hoparlör sürücüsüne sahip. Daha net ses çıkışı için 20 Hz–20.000 Hz frekans tepkisi aralığını destekliyor. Ortam seslerini bastırarak sesli aramaların daha net gerçekleştirilmesini sağlayan yapay zeka tabanlı gürültü engelleme özelliğiyle geliyor.

iQOO Buds 1i, DeepX 3.0 stereo ses efektleri desteğiyle geliyor. Dört farklı ses profili arasından seçim yapılabiliyor; Mega Bas, Net Ses, Net Yüksek Perde ve Melodik Sesli Kitaplar.

iQOO Buds 1i, şarj kutusuyla birlikte toplam 50 saat pil ömrü sunuyor. 10 dakikalık şarjla da 3 saate kadar kullanılabiliyor. Kulaklık, Bluetooth 5.4 bağlantısını destekliyor. Bu, kulaklığın aynı anda iki cihazda kullanılabildiği anlamına geliyor. Google Fast Pair desteğiyle de eşleştirme basit ve hızlı. Telefonda oyun oynayanlar için önemli bir detay olarak; 88 ms ultra düşük gecikme modu var. Dokunmatik kontrollere sahip olan kulaklık, Google Asistan’ı destekliyor. Kulaklığı sürekli kaybedenler için faydalı bir özellik olarak “Kulaklığımı Bul” mevcut.

Kulaklık, Android 12 ve daha yeni sürüm üzerinde çalışan cihazlarla uyumlu. Toz ve suya dayanıklılık için IP54 sertifikasına sahip.

Vivo iQOO Buds 1i TWS kulaklık fiyatı

iQOO Buds 1i, 21 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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