Uygun fiyatlı Vivo iQOO Buds 1i, 50 saat pil ömrüyle geliyor

Vivo iQOO Buds 1i TWS kulaklık özellikleri
iQOO Buds 1i, DeepX 3.0 stereo ses efektleri desteğiyle geliyor. Dört farklı ses profili arasından seçim yapılabiliyor; Mega Bas, Net Ses, Net Yüksek Perde ve Melodik Sesli Kitaplar.
iQOO Buds 1i, şarj kutusuyla birlikte toplam 50 saat pil ömrü sunuyor. 10 dakikalık şarjla da 3 saate kadar kullanılabiliyor. Kulaklık, Bluetooth 5.4 bağlantısını destekliyor. Bu, kulaklığın aynı anda iki cihazda kullanılabildiği anlamına geliyor. Google Fast Pair desteğiyle de eşleştirme basit ve hızlı. Telefonda oyun oynayanlar için önemli bir detay olarak; 88 ms ultra düşük gecikme modu var. Dokunmatik kontrollere sahip olan kulaklık, Google Asistan’ı destekliyor. Kulaklığı sürekli kaybedenler için faydalı bir özellik olarak “Kulaklığımı Bul” mevcut.
Kulaklık, Android 12 ve daha yeni sürüm üzerinde çalışan cihazlarla uyumlu. Toz ve suya dayanıklılık için IP54 sertifikasına sahip.
Vivo iQOO Buds 1i TWS kulaklık fiyatı
iQOO Buds 1i, 21 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.Kaynakça https://www.iqoo.com/id/products/iqoo-buds-1i https://www.gizmochina.com/2025/05/04/iqoo-buds-1i-launched/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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