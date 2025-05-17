Nothing, ilk tam boy kulaklık modeliyle piyasaya güçlü giriş yapıyor

Tam Boyutta Gör

Nothing, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Şirketin bu kez odak noktası, ilk kez geliştirdiği tam boy kablosuz kulaklık modeli. Tasarım süreci tamamlanmak üzere olan kulaklığın, yaz aylarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Büyük olasılıkla Nothing Phone (3) modeliyle birlikte tanıtılacak ürün, markanın ses ürünleri alanındaki iddiasını pekiştirecek.

Kulaklık, sadece teknik özellikleriyle değil, ayırt edici tasarımıyla da fark yaratmayı hedefliyor. Mevcut modelleri “sıkıcı” bulan Nothing, kullanıcıyı hem görsel hem fiziksel olarak farklılaştıracak bir ürün üzerinde çalışıyor. Tasarımda, gözle temas kurmadan rahatça kullanılabilecek butonlara ve markaya özgü sade ama dikkat çekici detaylara yer veriliyor.

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Cihazın ses performansı tarafında da çıta yüksek. Nothing, ses kalitesinin kendi fiyat bandında öne çıkacağını söylüyor. Hatta AirPods Max gibi premium modellerden geçiş yapanların dahi memnun kalacağı bir deneyim sunulacağı iddia ediliyor. Henüz resmi fiyat açıklanmasa da, ürünün AirPods Max’e kıyasla daha uygun fiyatlı olacağı neredeyse kesin.

Geliştirme süreci, aslında uzun zamandır sessizce sürüyordu. İlk sinyaller 2022 yılında CEO Carl Pei’nin paylaştığı hayran tasarımlarıyla verilmişti. Yakın zamanda sertifikalanan ve “B170” model numarasını taşıyan kulaklık, şirketin KEF ile yaptığı iş birliği sayesinde beklentileri daha da yukarıya taşıyor.

Nothing, bu yeni modeliyle ses ürünleri pazarında farklı bir yol açmayı planlıyor. Eğer söylenenleri karşılayabilirse, yaz aylarında kulaklık dünyasında kartlar yeniden dağıtılabilir.

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