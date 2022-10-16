Razer Android’li oyun konsolu Edge’i duyurdu: Logitech G Cloud’un korkulu rüyası olabilir

Tam Boyutta Gör PSP, Nintendo DS ve PS Vita gibi ürünlerin hayatımızdan çıkması ile taşınabilir konsol pazarı duraklama dönemine girmişti. 2017 yılında çıkan Nintendo Switch ve 2019 yılında çıkan Nintendo Switch Lite sistemleri, başka firmaları da taşınabilir konsol pazarına geri itti ve geçtiğimiz yıl içerisinde birçok farklı oyun konsolu ile karşılaştık. Teknoloji devi Razer da bu pazardan kendine bir dilim almak için yeni taşınabilir konsolunu duyurdu.

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Razer Edge yüksek performansı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor

Razer Edge, birçok açıdan Logitech G Cloud sistemine benzese de performans dahil birçok açıdan önemli farklılıklara sahip. Wi-Fi 6E bağlantı desteği ile GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming gibi servisleri kaliteli bir şekilde kullanıcılarına sunacak olan cihaz, güçlü işlemcisi ve yüksek kapasiteli belleği ile yerel Android oyunlarında da muhteşem bir performans sunacak.

Razer Edge, kontrolcüsünden bağımsız olarak kullanılabiliyor

Tam Boyutta Gör Razer Edge, Logitech G Cloud’un aksine kontrolcüsünden bağımsız olarak kullanılabiliyor. Standart halinde 6.8 inç bir tablet olan cihaz, Kishi V2 Pro kontrolcüsüne bağlanarak bir oyun konsoluna dönüşüyor. Kishi V2 Pro, standart Kishi kontrolcüsüne ek olarak titreşimli geri bildirim ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olarak geliyor. Ayrıca standart cihaz, tablet ve telefon amaçlı kullanımları kolaylaştırmak için ön kameraya sahip.

Android 12 ile kutudan çıkacak olan cihaz, Android’in devasa oyun kütüphanesi için akıcı deneyim sunacak teknik özelliklere sahip olarak geliyor. Razer Edge, 144Hz 2400 x 1800 çözünürlüklü OLED ekranı, 5000mAh bataryası, 8GB LPDDR5 RAM’i ve Snapdragon G3x Gen 1 yonga seti ile mobil oyuncuların dikkatini çekiyor. 128GB depolamaya sahip olan Edge, bulut tabanlı bir konsol olduğundan birçok kişi için yeterli depolama alanı sunacaktır. Yalnızca Wi-Fi destekli Razer Edge, 399 dolar fiyat etiketi ile 2023 yılında satışa çıkacak. 5G destekli versiyonu ise ABD’de Verizon üzerinden satışa sunulacak.

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