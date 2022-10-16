Razer Android’li oyun konsolu Edge’i duyurdu: Logitech G Cloud’un korkulu rüyası olabilir

- Razer Edge yüksek performansı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor
- Razer Edge, kontrolcüsünden bağımsız olarak kullanılabiliyor
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Razer Edge yüksek performansı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor
Razer Edge, birçok açıdan Logitech G Cloud sistemine benzese de performans dahil birçok açıdan önemli farklılıklara sahip. Wi-Fi 6E bağlantı desteği ile GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming gibi servisleri kaliteli bir şekilde kullanıcılarına sunacak olan cihaz, güçlü işlemcisi ve yüksek kapasiteli belleği ile yerel Android oyunlarında da muhteşem bir performans sunacak.
Razer Edge, kontrolcüsünden bağımsız olarak kullanılabiliyor
Android 12 ile kutudan çıkacak olan cihaz, Android’in devasa oyun kütüphanesi için akıcı deneyim sunacak teknik özelliklere sahip olarak geliyor. Razer Edge, 144Hz 2400 x 1800 çözünürlüklü OLED ekranı, 5000mAh bataryası, 8GB LPDDR5 RAM’i ve Snapdragon G3x Gen 1 yonga seti ile mobil oyuncuların dikkatini çekiyor. 128GB depolamaya sahip olan Edge, bulut tabanlı bir konsol olduğundan birçok kişi için yeterli depolama alanı sunacaktır. Yalnızca Wi-Fi destekli Razer Edge, 399 dolar fiyat etiketi ile 2023 yılında satışa çıkacak. 5G destekli versiyonu ise ABD’de Verizon üzerinden satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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