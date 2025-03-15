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    Reacher'dan büyük başarı; The Boys ve The Rings of Power'ı geride bıraktı

    Amazon Prime Video'nun bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden olan Reacher, 3. sezonuyla da büyük ilgi görüyor. Dizinin 3. sezonu, Amazon adına yeni bir rekora daha imza attı.
    Reacher Tam Boyutta Gör
    Lee Child'ın popüler Jack Reacher kitaplarından uyarlanan Reacher, Amazon Prime Video'nun en başarılı dizilerinden biri olmaya devam ediyor. İlk iki sezonunda beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyerek Amazon'un en çok izlenen dizilerinden birine dönüşen Reacher, 3. sezonunda çıtayı daha da yukarı çekti. Dizinin 20 Şubat'ta ekrana gelen 3. sezonu, ilk üç haftasında 54.6 milyon izlenmeye ulaşarak Amazon Prime Video adına yeni bir rekora imza attı. Çünkü daha önce hiçbir Amazon dizisi ilk sezondan sonra bu kadar yüksek bir izlenme sayısına ulaşamamıştı.

    Reacher, The Boys ve The Rings of Power'ı Geride Bıraktı

    Amazon'un bu açıklaması, Reacher'ın The Boys ve The Lord of the Rings: The Rings of Power gibi dizilerin bile ulaşamadığı bir seviyeye ulaştığını gösteriyor.

    Daha önce Tom Cruise'ün başrolünü üstlendiği bir film serisine de kaynaklık eden Jack Reacher romanları, eskiden ordunun polis kanadında görev yapan Jack Reacher'a odaklanıyor. Artık ordudan ayrılmış olan Reacher, ABD boyunca amaçsızca seyahat ederken, orduda kazandığı dedektiflik yeteneklerini başkalarına yardım etmek için kullanıyor. Reacher'ın soruşturmaları genelde kendisini nüfuzlu kişilerle karşı karşıya getiriyor.

    Alan Ritchson'ın Jack Reacher rolüyle geri döndüğü 3. sezonda Reacher, gizli görevde olan bir DEA ajanına yardımcı olmaya çalışırken büyük bir suç şebekesiyle karşı karşıya geliyor. Suçlarla ve sırlarla dolu bu dünyanın içine çekilmesi Reacher'ın bazı eski defterleri de yeniden açmasına sebep oluyor.

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