Reacher'dan büyük başarı; The Boys ve The Rings of Power'ı geride bıraktı

Reacher, The Boys ve The Rings of Power'ı Geride Bıraktı
Amazon'un bu açıklaması, Reacher'ın The Boys ve The Lord of the Rings: The Rings of Power gibi dizilerin bile ulaşamadığı bir seviyeye ulaştığını gösteriyor.
Daha önce Tom Cruise'ün başrolünü üstlendiği bir film serisine de kaynaklık eden Jack Reacher romanları, eskiden ordunun polis kanadında görev yapan Jack Reacher'a odaklanıyor. Artık ordudan ayrılmış olan Reacher, ABD boyunca amaçsızca seyahat ederken, orduda kazandığı dedektiflik yeteneklerini başkalarına yardım etmek için kullanıyor. Reacher'ın soruşturmaları genelde kendisini nüfuzlu kişilerle karşı karşıya getiriyor.
Alan Ritchson'ın Jack Reacher rolüyle geri döndüğü 3. sezonda Reacher, gizli görevde olan bir DEA ajanına yardımcı olmaya çalışırken büyük bir suç şebekesiyle karşı karşıya geliyor. Suçlarla ve sırlarla dolu bu dünyanın içine çekilmesi Reacher'ın bazı eski defterleri de yeniden açmasına sebep oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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