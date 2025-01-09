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    Anlık Bildirim

    Amazon'un en çok izlenen dizilerinden Reacher'ın 3. sezon fragmanı yayınlandı

    Amazon Prime Video'nun bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden olan Reacher, önümüzdeki ay 3. sezonuyla geri dönecek. Merakla beklenen yeni sezondan ilk uzun fragman yayınlandı.
    Reacher 3. sezon fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Lee Child'ın popüler Jack Reacher kitaplarından uyarlanan Amazon Prime Video dizisi Reacher, beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyerek Amazon'un bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, 20 Şubat'ta 3. sezonuyla geri dönecek. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan yeni sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Amazon, dün diziden ilk uzun soluklu fragmanı paylaştı.

    Daha önce Tom Cruise'ün başrolünü üstlendiği bir film serisine de kaynaklık eden Jack Reacher romanları, eskiden ordunun polis kanadında görev yapan Jack Reacher'a odaklanıyor. Artık ordudan ayrılmış olan Reacher, ABD boyunca amaçsızca seyahat ederken, orduda kazandığı dedektiflik yeteneklerini başkalarına yardım etmek için kullanıyor. Reacher'ın soruşturmaları genelde kendisini nüfuzlu kişilerle karşı karşıya getiriyor.

    Reacher Daha Şimdiden 4. Sezon Onayını Aldı

    Alan Ritchson'ın Jack Reacher rolüyle geri döndüğü 3. sezonda Reacher, gizli görevde olan bir DEA ajanına yardımcı olmaya çalışırken büyük bir suç şebekesiyle karşı karşıya gelecek. Suçlarla ve sırlarla dolu bu dünyanın içine çekilmesi Reacher'ın bazı eski defterleri de yeniden açmasına sebep olacak.

    Reacher daha şimdiden 4. sezon onayı almış durumda. Ayrıca dizideki Frances Neagley karakterine odaklanacak bir spin-off dizisi de çekiliyor.

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