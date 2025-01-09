Amazon'un en çok izlenen dizilerinden Reacher'ın 3. sezon fragmanı yayınlandı

Daha önce Tom Cruise'ün başrolünü üstlendiği bir film serisine de kaynaklık eden Jack Reacher romanları, eskiden ordunun polis kanadında görev yapan Jack Reacher'a odaklanıyor. Artık ordudan ayrılmış olan Reacher, ABD boyunca amaçsızca seyahat ederken, orduda kazandığı dedektiflik yeteneklerini başkalarına yardım etmek için kullanıyor. Reacher'ın soruşturmaları genelde kendisini nüfuzlu kişilerle karşı karşıya getiriyor.
Reacher Daha Şimdiden 4. Sezon Onayını Aldı
Alan Ritchson'ın Jack Reacher rolüyle geri döndüğü 3. sezonda Reacher, gizli görevde olan bir DEA ajanına yardımcı olmaya çalışırken büyük bir suç şebekesiyle karşı karşıya gelecek. Suçlarla ve sırlarla dolu bu dünyanın içine çekilmesi Reacher'ın bazı eski defterleri de yeniden açmasına sebep olacak.
Reacher daha şimdiden 4. sezon onayı almış durumda. Ayrıca dizideki Frances Neagley karakterine odaklanacak bir spin-off dizisi de çekiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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