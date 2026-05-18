    Realme 16T 5G kamera özellikleri, lansman öncesi netleşti

    Lansmana sayılı günler kala Realme 16T 5G’nin Sony IMX852 kamerası, 144Hz AMOLED ekranı ve 8000mAh bataryası resmileşti. İşte 22 Mayıs lansmanı öncesi tüm detaylar:

    Realme, 22 Mayıs’ta Hindistan’da tanıtacağı Realme 16T 5G modeliyle ilgili teknik detayları paylaşmayı sürdürüyor. Şirketin son açıklaması, cihazın özellikle kamera tarafında yapay zeka destekli görüntüleme teknolojilerine odaklandığını ortaya koyuyor. Daha önce batarya kapasitesi, hızlı şarj desteği ve ekran özellikleri doğrulanan modelin şimdi de kamera donanımı netleşti.

    Sony IMX852 sensörü ve yapay zeka destekli görüntü işleme öne çıkıyor

    Realme 16T 5G, F1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel Sony IMX852 ana kamerayla geliyor. Sensörün otomatik odaklama desteğiyle birlikte çalıştığı ve şirketin geliştirdiği LumaColor IMAGE Engine teknolojisiyle desteklendiği doğrulandı. Cihazın kamera sistemi RAW HDR işleme teknolojisini de destekliyor. Bu sistem, farklı pozlama seviyelerini bir araya getirerek özellikle yüksek kontrastlı sahnelerde daha dengeli sonuçlar elde edilmesini amaçlıyor.

    Şirketin öne çıkardığı bir diğer özellik ise AI Portrait Lighting olarak da tanımlanan Yapay Zeka Portre Parlatma sistemi oldu. Bu özellik, düşük ışıklı ya da arkadan ışık alan ortamlarda çekilen portreleri otomatik olarak optimize ediyor. Ayrıca Realme 16T 5G yalnızca fotoğraf çekim odaklı değil aynı zamanda sosyal medya içerik üretimini kolaylaştıran araçlarla da dikkat çekiyor. Telefonun arka Selfie Aynası adı verilen özelliği, kullanıcıların arka kamerayı kullanırken kadrajı önceden görmesine olanak tanıyor.

    Yapay zeka destekli yazılım araçları bununla sınırlı kalmıyor. AI Popout Collage sistemi, fotoğraflarda çerçeve dışına taşan efektler oluşturarak sosyal medya odaklı dinamik görseller hazırlayabiliyor. AI StyleMe araçları ise kullanıcıların portrelerini farklı temalara dönüştürmesine imkan tanıyor. Özellikle AI Futbol Yıldızı ve AI Profil Portresi gibi modlar, kısa sürede düzenlenmiş içerik üretmek isteyen kullanıcı kitlesini hedef alıyor. Buna ek olarak AI Instant Clip özelliği, fotoğraf ve videoları otomatik olarak kısa sinematik kliplere dönüştürerek paylaşılabilir içerikler hazırlıyor. 

    Kamera tarafındaki yeniliklerin yanında cihazın donanım özellikleri de üst segment kullanıcı beklentilerine hitap edecek şekilde konumlandırılmış durumda. Realme 16T 5G’nin 6,8 inç büyüklüğünde düz AMOLED ekranla geleceği ve 144Hz yenileme hızını destekleyeceği doğrulandı. 1200 nit tepe parlaklık değeri ise özellikle dış mekan kullanımında ekran görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. 

    Cihazın en dikkat çekici donanım bileşenlerinden biri ise 8000mAh kapasiteli bataryası oldu. Realme, bu modelde 45W hızlı şarj ve bypass şarj desteği sunarak özellikle uzun oyun seanslarında oluşabilecek ısınmayı azaltmayı hedefliyor. Ayrıca IP69 sertifikası ve askeri sınıf darbe dayanıklılığı, cihazın dayanıklılık tarafında da rekabetçi bir konumda yer alacağını gösteriyor. Aurora Yeşili, Yıldız Işığı Kırmızısı ve Yıldız Işığı Siyahı renk seçenekleriyle satışa çıkacak modelin, kamera ve batarya odaklı rekabetin giderek sertleştiği Android pazarında özellikle içerik üreticileri ve yoğun mobil kullanıcıları hedefleyen markalar arasındaki dengeyi etkileyebileceği değerlendiriliyor.

