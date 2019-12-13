Realme Buds Air'in özellikleri ve fiyatı belli oldu

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Realme, 17 Aralık'ta ilk gerçek kablosuz kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor. Buds Air olarak adlandırılan cihaz hakkında daha önce bazı bilgiler internete sızdırılmıştı. Şimdi ise çok daha fazla detay ortaya çıktı.

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Bluetooth 5.0 desteğine sahip olacak Realme Buds Air, gücünü R1 yonga setinden alacak. Ayrıca telefon görüşmeleri yaparken ortamdaki gürültüyü azaltmak için çift mikrofonlu ENC (çevresel gürültü engelleme) teknolojisi ile geleceğini belirtelim.

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Fiyat etiketi de belli oldu

Kulaklıklarda 12 mm'lik sürücü ve dokunmatik kontrol seçenekleri yer alacak. Ayrıca düşük gecikmeli oyun modu ve kablosuz şarj desteğinden de bahsediliyor. Şarj kutusunda microUSB yerine USB-Type C portu bulunacak.

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Realme Buds Air'ın 17 saatlik pil ömrü sunacağı söyleniyor. Kablosuz kulaklık siyah, beyaz ve sarı renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Fiyat etiketi ise 70 dolar olacak.

https://www.gizmochina.com/2019/12/13/exclusive-realme-buds-air-full-specs-price-leaked-before-launch