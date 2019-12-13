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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Buds Air'in özellikleri ve fiyatı belli oldu

    Realme ilk gerçek kablosuz kulaklığını önümüzdeki hafta tanıtmaya hazırlanıyor. Buds Air olarak adlandırılan cihazın özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme Buds Air'in özellikleri ve fiyatı belli oldu
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    Realme, 17 Aralık'ta ilk gerçek kablosuz kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor. Buds Air olarak adlandırılan cihaz hakkında daha önce bazı bilgiler internete sızdırılmıştı. Şimdi ise çok daha fazla detay ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Tim Cook'tan inovasyon eleştirilerine yanıt: iPhone daha 12 yaşında bir çocuk"

    Bluetooth 5.0 desteğine sahip olacak Realme Buds Air, gücünü R1 yonga setinden alacak. Ayrıca telefon görüşmeleri yaparken ortamdaki gürültüyü azaltmak için çift mikrofonlu ENC (çevresel gürültü engelleme) teknolojisi ile geleceğini belirtelim.

    Realme Buds Air'in özellikleri ve fiyatı belli oldu
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    Fiyat etiketi de belli oldu

    Kulaklıklarda 12 mm'lik sürücü ve dokunmatik kontrol seçenekleri yer alacak. Ayrıca düşük gecikmeli oyun modu ve kablosuz şarj desteğinden de bahsediliyor. Şarj kutusunda microUSB yerine USB-Type C portu bulunacak.

    Realme Buds Air'in özellikleri ve fiyatı belli oldu
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    Realme Buds Air'ın 17 saatlik pil ömrü sunacağı söyleniyor. Kablosuz kulaklık siyah, beyaz ve sarı renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Fiyat etiketi ise 70 dolar olacak.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/13/exclusive-realme-buds-air-full-specs-price-leaked-before-launch Yorum Yaz
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    Dreandes 7 sa. en beğenilen
    Apple Airpods çıkarmasaydı bu firmalar ne tasarlayacaktı gerçekten çok merak ediyorum. Sıfır ar-ge masrafı ile kopyalamak güzel iş.
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    DokuzKuyrukluTilki 5 sa.
    Mevcut TWS kulaklık tasarımalrı içinde hem müzik hem de telefon görüşmeleri için en uygun tasarım bu. Bunu ilk tasarlayan da Apple. Bu yüzden her markanın bu tip bir TWS kulaklık çıkarması normal. Ha kualkiçine gelen kısım değiştirilir vs bunlar farklı mevzular ama o uzayan yapı şart oğlu şart.
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    joven 7 sa.
    Delinin biri kuyuya taş atmış kırk akıllı o taşı çıkarmıya çalışıyor misali Apple AirPods sanki çok iyiymiş gibi birileri çakmasını yapma gayretinde.
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    alaz1903 6 sa. joven
    Aynen öyle. Gelecekte bir yüzyılda "atalarımız 2010'lu yıllarda bunu kulaklarına takıp sokakta dolaşıyorlarmış" diye komik görsellere koyacaklar.
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    gurkanse 6 sa. joven
    tasarım çok iyi olduğu için olabilir mi ? kulak içi kulaklıklar çok sağlıklı değil ama bu tasarım (apple ya da kimin yaptığı hiç önemli değil) çok iyi.hem kulağa çok rahat oturuyor hem düşme derdi yok hemde varlığ yokluğu bir.kulak içi kulaklıkların alayı kulak için zararlı.biraz araştırırsanız anlarsınız.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Dreandes 7 sa. en beğenilen
    Apple Airpods çıkarmasaydı bu firmalar ne tasarlayacaktı gerçekten çok merak ediyorum. Sıfır ar-ge masrafı ile kopyalamak güzel iş.
    Yanıtla +17
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