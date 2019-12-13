Tim Cook'tan inovasyon eleştirilerine yanıt: iPhone daha 12 yaşında bir çocuk

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Apple CEO'su Tim Cook, akıllı telefon endüstrisindeki inovasyonun zirveye ulaştığını düşünmüyor. Nikkei Asian Review'a konuşan deneyimli yönetici sektörde maksimum seviyeye ulaşmak için önümüzde daha uzun yıllar olduğunu söyledi.

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Cook kısa süre önce verdiği röportajda, 12 yıl önce piyasaya sürülen iPhone'u kastederek "12 yaşındaki bir çocuğa yetişkin diyecek birini tanımıyorum" ifadesini kullandı ve akıllı telefonlarda inovasyonun doruk noktaya ulaştığına yönelik varsayımlara karşı çıktı. Kendisi, Apple'ın "yenilik sunma" konusundaki yeteneklerine son derece güveniyor.

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iPhone 12'den beklenti büyük

Apple'ın patronu sözlerinin devamında "Bazen bu adımlar kocaman, bazen daha küçüktür. Ancak önemli olan şey sadece değişim uğruna değişmek değil, her zaman işleri daha iyi hale getirmektir" dedi.

Tim Cook'un bu açıklamaları, iPhone satışlarının son çeyrekte düşmesi ve genel akıllı telefon satışlarının son dönemde aşağı yukarı aynı seviyede olmasına bir yanıt olarak geldi. Apple, 5G desteği ve önemli yeniliklerle çıkması beklenen iPhone 12 için yüksek beklentilere sahip.

https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Apple-CEO-looks-at-all-countries-to-pick-best-suppliers