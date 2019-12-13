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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tim Cook'tan inovasyon eleştirilerine yanıt: iPhone daha 12 yaşında bir çocuk

    Apple'ın patronu Tim Cook, akıllı telefon endüstrisinin "yenilik sunma" konusunda zirveye ulaştığını düşünmüyor. Deneyimli yönetici Apple'ın "inovasyon yeteneğine" inancının tam olduğunu söyledi.
    12 sa.
    1,9b
    2
    9
    iPhone
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tim Cook'tan inovasyon eleştirilerine yanıt: iPhone daha 12 yaşında bir çocuk
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    Apple CEO'su Tim Cook, akıllı telefon endüstrisindeki inovasyonun zirveye ulaştığını düşünmüyor. Nikkei Asian Review'a konuşan deneyimli yönetici sektörde maksimum seviyeye ulaşmak için önümüzde daha uzun yıllar olduğunu söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Find X2 önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek"

    Cook kısa süre önce verdiği röportajda, 12 yıl önce piyasaya sürülen iPhone'u kastederek "12 yaşındaki bir çocuğa yetişkin diyecek birini tanımıyorum" ifadesini kullandı ve akıllı telefonlarda inovasyonun doruk noktaya ulaştığına yönelik varsayımlara karşı çıktı. Kendisi, Apple'ın "yenilik sunma" konusundaki yeteneklerine son derece güveniyor.

    Tim Cook'tan inovasyon eleştirilerine yanıt: iPhone daha 12 yaşında bir çocuk
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    iPhone 12'den beklenti büyük

    Apple'ın patronu sözlerinin devamında "Bazen bu adımlar kocaman, bazen daha küçüktür. Ancak önemli olan şey sadece değişim uğruna değişmek değil, her zaman işleri daha iyi hale getirmektir" dedi.

    Tim Cook'un bu açıklamaları, iPhone satışlarının son çeyrekte düşmesi ve genel akıllı telefon satışlarının son dönemde aşağı yukarı aynı seviyede olmasına bir yanıt olarak geldi. Apple, 5G desteği ve önemli yeniliklerle çıkması beklenen iPhone 12 için yüksek beklentilere sahip.



    https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Apple-CEO-looks-at-all-countries-to-pick-best-suppliers Yorum Yaz
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    kuasudba 12 sa. yeni yorumcu en beğenilen


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    Guhong01 12 sa.
    Sanırım tşk geçiyor
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    Relax Relax 11 sa.
    İphone her dönem teşekkür alan çocuk gibi istikrarlı ama artık daha çok çalışması lazım. Zira rakipler dersine iyi çalışmaya başladı.
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    mgokhanozen 2 sa.
    Adam haklı beyler.
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    canmania 6 sa.
    Geçen yıl ;Apple, 5G desteği ve önemli yeniliklerle çıkması beklenen iPhone 11 için yüksek beklentilere sahip.
    Bu yıl ; Apple, 5G desteği ve önemli yeniliklerle çıkması beklenen iPhone 12 için yüksek beklentilere sahip.
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    yorumculuklar 8 sa.
    Bu adamı yakıştıramıyorum şirketin başına fakat işleri hala iyi yürüttüğü için de tutmak durumundalar diye sanıyorum. 12 yıl, teknoloji dünyası için bunama evresi bile denilebilir. Ben bir cihazda, doğru çalışmayan yepyeni denemeler istemem; tam çalışsın oturmuş özellikleriyle birlikte gelsin yeterli. Fakat insanların da bir yanılgısı var Apple yine eski Apple, fakat eski Apple zamanında bu kadar atik rakipleri yoktu, onlar çok hızlı gelişimler gösterince Apple baya yavaş gözüktü.
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    mert1907 10 sa.
    Aslında kendisi de itiraf etmiş biz artık yenilik getiremiyoruz diye. Daha zamanı var mutlaka birşeyler bulacağız tarzında konuşmuş.
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    Relax Relax 11 sa.
    İphone her dönem teşekkür alan çocuk gibi istikrarlı ama artık daha çok çalışması lazım. Zira rakipler dersine iyi çalışmaya başladı.
    Yanıtla +6
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    ShapeD-WuSSy 11 sa.
    Eeee steve jobs öldü, geriye kalan yaratıcı fikirler bitti.Haliyle apple balonu da bitti.Millet de artık salak değil 3 kuruşluk telefona 10 kuruş vermiyorlar alternatiflere yöneiliyorlar.
    Yanıtla +4
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    murdocklawless 12 sa.
    ayfon daha altını ıslatırken kendisini inovasyon kralı ilen eden firma bu değil miydi? insanları salak sanıyorlar heralde.
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    kuasudba 12 sa. yeni yorumcu en beğenilen


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    Guhong01 12 sa.
    Sanırım tşk geçiyor
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