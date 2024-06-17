Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme GT 6 geliyor: Fiyatı ve özellikleri belli oldu

    Realme'nin yeni amiral gemisi telefonu Realme GT 6 çok yakında geliyor. Telefon, geçtiğimiz saatlerde Avrupa'da listelenmeye başladı. İşte beklenen özellikler ve fiyatı...
    Realme GT 6 geliyor: Fiyatı ve özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte Realme GT 6T modelini duyuran Realme, çok yakında serinin temel modeli Realme GT6 modeli ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise amiral gemisi telefonun özellikleri ve fiyatı netleşti. Peki Realme GT6 neler sunacak? İşte tüm ayrıntılar...

    Realme GT 6 neler sunuyor?

    Aktarıldığı kadarıyla Realme GT 6, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1264 x 2780 piksel çözünürlük sunan 6,78 inç LTPO AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu ekranın 6.000 nit (en yüksek) ve 1.600 nit (HBM) parlaklığa çıkabildiğini hatırlatalım. Bunun haricinde %91,8 ekran-gövde oranı ve HDR desteği de olacak.

    Realme GT 6'nın, kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 platformundan güç alacağı belirtiliyor. Bu konfigürasyonda ise, 16GB'a kadar RAM ve 1TB depolama kapasitesi mevcut olacak. Kutusundan ise 5.500mAh pil ile çıkacak modele, Android 14 destekli Realme UI 5.0 ve 120W kablolu şarj eşlik edecek. Bu özelliklerin, yakın tarihte piyasaya çıkan Realme GT Neo 6 ile benzer olduğunu hatırlatalım. Ancak yeni bir kamera seti söz konusu. 

    Realme GT 6 geliyor: Fiyatı ve özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Buna göre akıllı telefonda 50 MP birincil kamera (f/1,9, PDAF, OIS), 2x optik zoom sunan 50MP telefoto ve 8MP ultra geniş açılı sensörler bulunacak. Telefonun ön yüzünde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri ise 32 MP, f/2,5 kamera konumlandırılacak. Realme GT 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınılı. 

    Fiyatlara gelirsek, geçtiğimiz saatlerde Avrupa'da listelenmeye başlayan Realme GT 6'nın 12GB/256GB sürümü 700 euro, 16GB512GB sürümü ise 825 euro olarak belirlenmiş. Bunun haricinde tüm detayların, 20 Haziran'da netleşmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    babamdan nefret ediyorum kendinden 10 yaş büyük bir kadına aşık olmak garsonluk yapacaklara tavsiyeler halka arz forum lcd tv renk bozulması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO Camon 20
    TECNO Camon 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10 8A538EA
    HP 250 G10 8A538EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız