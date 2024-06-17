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Tam Boyutta Gör Yakın tarihte Realme GT 6T modelini duyuran Realme, çok yakında serinin temel modeli Realme GT6 modeli ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise amiral gemisi telefonun özellikleri ve fiyatı netleşti. Peki Realme GT6 neler sunacak? İşte tüm ayrıntılar...

Realme GT 6 neler sunuyor?

Aktarıldığı kadarıyla Realme GT 6, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1264 x 2780 piksel çözünürlük sunan 6,78 inç LTPO AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu ekranın 6.000 nit (en yüksek) ve 1.600 nit (HBM) parlaklığa çıkabildiğini hatırlatalım. Bunun haricinde %91,8 ekran-gövde oranı ve HDR desteği de olacak.

Realme GT 6'nın, kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 platformundan güç alacağı belirtiliyor. Bu konfigürasyonda ise, 16GB'a kadar RAM ve 1TB depolama kapasitesi mevcut olacak. Kutusundan ise 5.500mAh pil ile çıkacak modele, Android 14 destekli Realme UI 5.0 ve 120W kablolu şarj eşlik edecek. Bu özelliklerin, yakın tarihte piyasaya çıkan Realme GT Neo 6 ile benzer olduğunu hatırlatalım. Ancak yeni bir kamera seti söz konusu.

Tam Boyutta Gör Buna göre akıllı telefonda 50 MP birincil kamera (f/1,9, PDAF, OIS), 2x optik zoom sunan 50MP telefoto ve 8MP ultra geniş açılı sensörler bulunacak. Telefonun ön yüzünde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri ise 32 MP, f/2,5 kamera konumlandırılacak. Realme GT 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınılı.

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Fiyatlara gelirsek, geçtiğimiz saatlerde Avrupa'da listelenmeye başlayan Realme GT 6'nın 12GB/256GB sürümü 700 euro, 16GB512GB sürümü ise 825 euro olarak belirlenmiş. Bunun haricinde tüm detayların, 20 Haziran'da netleşmesi bekleniyor.

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Realme GT 6 geliyor: Fiyatı ve özellikleri belli oldu