Realme GT 6 geliyor: Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Realme GT 6 neler sunuyor?
Aktarıldığı kadarıyla Realme GT 6, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1264 x 2780 piksel çözünürlük sunan 6,78 inç LTPO AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu ekranın 6.000 nit (en yüksek) ve 1.600 nit (HBM) parlaklığa çıkabildiğini hatırlatalım. Bunun haricinde %91,8 ekran-gövde oranı ve HDR desteği de olacak.
Realme GT 6'nın, kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 platformundan güç alacağı belirtiliyor. Bu konfigürasyonda ise, 16GB'a kadar RAM ve 1TB depolama kapasitesi mevcut olacak. Kutusundan ise 5.500mAh pil ile çıkacak modele, Android 14 destekli Realme UI 5.0 ve 120W kablolu şarj eşlik edecek. Bu özelliklerin, yakın tarihte piyasaya çıkan Realme GT Neo 6 ile benzer olduğunu hatırlatalım. Ancak yeni bir kamera seti söz konusu.
Fiyatlara gelirsek, geçtiğimiz saatlerde Avrupa'da listelenmeye başlayan Realme GT 6'nın 12GB/256GB sürümü 700 euro, 16GB512GB sürümü ise 825 euro olarak belirlenmiş. Bunun haricinde tüm detayların, 20 Haziran'da netleşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.