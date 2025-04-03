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    Realme GT 7 tanıtım için gün sayıyor: 7.000 mAh pil ve Dimensity 9400+ ile geliyor

    Realme, yeni amiral gemisi GT 7 modeliyle performans ve batarya dengesini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Dimensity 9400+ işlemciden güç alacak cihaz, 7.000 mAh üzeri batarya kapasitesi ile gelecek.

    Realme GT 7 tanıtım için gün sayıyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Realme, yeni amiral gemisi GT 7 için ilk resmi bilgileri paylaştı. Gücünü MediaTek’in yeni nesil Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak telefon, özellikle mobil oyun tutkunlarını hedefliyor. Realme yöneticisi Xu Qi Chase’in açıklamasına göre, GT 7 modeli yüksek performansla uzun pil ömrünü bir arada sunarak kullanıcıların "ya güç ya dayanıklılık" ikileminden kurtulmasını amaçlıyor.

    Realme GT 7, 7.000 mAh’yi aşan devasa bataryası ve 100W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Şirket, bu modelle birlikte “batarya kaygısını” tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Oyunda ya da günlük kullanımda, kullanıcıların enerjiyi idareli kullanmak zorunda kalmadan tam performansla cihazlarını kullanabilmesi hedefleniyor.

    Cihazın diğer sızıntılarına bakıldığında, GT 7’nin 144 Hz yenileme hızına sahip, düz ve ultra ince çerçeveli bir BOE ekranla geleceği görülüyor. Kalınlığı 8.3 mm’yi geçmeyen ve ağırlığı 205 gramın altında olan model, taşınabilirlik açısından da kullanıcıyı yormayacak şekilde tasarlanmış.

    GT 7, yazılım tarafında ColorOS tabanlı bazı yeni özelliklerle geliyor. Güvenlik tarafında ise ultrasonik parmak izi sensörü dikkat çekiyor. Ayrıca telefonun IP69 sertifikalı suya dayanıklı yapısı da öne çıkan detaylar arasında. Gövde kısmında plastik orta çerçeve tercih edilmiş.

    Modelin, aynı işlemciyle donatılması beklenen Redmi K80 Ultra ve OnePlus Ace 5s Pro ile doğrudan rekabete girmesi bekleniyor. GT 7, Realme’nin şimdiye kadarki en güçlü ve en iddialı cihazı olmaya aday.

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