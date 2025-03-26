Realme GT 7 yakında geliyor: Dimensity 9400+ ve 7.000 mAh batarya!

Realme GT 7 beklenen özellikleri
Weibo platformunda Digital Chat Station kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre Realme GT 7, MediaTek'in yakında tanıtılması beklenen Dimensity 9400 Plus işlemcisiyle gelecek. Bunun yanında cihazın 7.000 mAh veya üstü bataryaya sahip olacağı ve 100 W hızlı şarjı destekleyeceği belirtiliyor.
Kullanıcının iddiasına göre Realme GT 7, daha büyük bataryaya rağmen, 8,4 mm kalınlığı ve 207 gram ağırlığıyle selefinden daha ince ve hafif olacak.
Oppo Find X8S ve Find X8S+'ın 10 Nisan'da Çin'de Dimensity 9400 Plus yonga setiyle çalışan dünyanın ilk akıllı telefonları olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Aynı ayın ilerleyen günlerinde piyasaya sürülecek olan Vivo X200S de aynı yonga setine sahip olacak.
Realme'nin bu modeller arasında Dimensity 9400 Plus ile piyasaya çıkan ilk üretici olmak istediği belirtiliyor. Bu nedenle, GT 7'nin en erken Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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