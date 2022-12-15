Realme GT Neo 5'in kamera tasarımı sızdırıldı: İşte telefonun arka kısmı

Çin'de dört rakamının uğursuz olduğuna inanılıyor. Bu bağlamda Realme GT Neo 3'ten direkt GT Neo 5'e geçen Çinli firmanın yeni akıllı telefonu önümüzdeki yılın mart ayında piyasaya sürülebilir. Realme GT Neo 5 için üretilen kamera tasarımı beğenilecek mi?

Realme GT Neo 5 şarj teknolojisi ile rekor kırabilir: 240 W! 1 hf. önce eklendi

Realme GT Neo 5 için ilk görüntü: Kamera ve arka kısım

Henüz resmiyete dökülmemiş ancak sızdırılmış olan görsellere bir göz attığımızda arka panelde bulunan kamera yapısının siyah ile donatıldığını ve diğer kısımların beyaz ile süslendiğini görüyoruz. Çift tonlu bir tasarıma ev sahipliği yapan bu modelin kamerası uzunlamasına dikdörtgen bir mimariye sahip.

Hafif çıkıntılı bir görünüme haiz olan bu kamera tasarımında iki adet oyuk var. Birinci oyukta kamera sensörü yer alırken ikinci oyukta iki adet mercek mevcut. Kameraların yanında LED flaş ünitesi de var.

Matrix AI text isimli özelliğin de bu kameralara yardımcı olacağı söyleniyor ancak bu özelliğin ne işe yarayacağı henüz açıklanmadı. Bunun yazılı içerikler ile görselleri bir yapay zekâ sayesinde çözümleyeceği tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör Realme GT Neo 5'in sağ tarafına 1 adet güç düğmesi konumlandırılmış. Ses tuşlarının ise cihazın sol tarafına yerleştirildiği düşünülüyor. Kavisli kenarlar ve ince bir yapı bu tasarımın ön plana çıkan diğer ögeleri arasında yer alıyor.

Realme GT Neo 5 isimli bu ürünün 5000 mAh & 150 W ve 4600 mAh & 240 W olmak üzere iki farklı batarya ve iki farklı şarj teknolojisi seçeneği ile piyasaya sürüleceği iddia edildi. Bu telefonda optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğini bünyesinde taşıyan Sony IMX890 isimli bir ana kamera bulunacak.

240 W'lık versiyonun işlemcisi Snapdragon 8+ Gen 1'i olabilir. 150 W'lık modele ise MediaTek Dmensity 8200'ün güç vereceği öne sürüldü.

Realme GT Neo 5: Muhtemel kamera özellikleri

Realme GT Neo 5'in arka tarafında üçlü kamera kurulumuna denk gelebiliriz: 50 MP ana kamera (OIS), 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP derinlik / makro sensörü. Ön tarafta ise bizi çözünürlüğü 16 MP olan bir özçekim (selfie) kamerası karşılayabilir.

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Realme GT Neo 5 için üretilen kamera tasarımı ortaya çıktı