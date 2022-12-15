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    Realme GT Neo 5'in kamera tasarımı sızdırıldı: İşte telefonun arka kısmı

    240 W kablolu şarj teknolojisi ile Redmi'ye rakip olmak amacıyla hazırlanan Realme GT Neo 5 için ilk kamera tasarımı görüntüsü yayımlandı. Çinli firma Neo 4 etiketini kullanmayacak.
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    Realme GT Neo 5
    Çin'de dört rakamının uğursuz olduğuna inanılıyor. Bu bağlamda Realme GT Neo 3'ten direkt GT Neo 5'e geçen Çinli firmanın yeni akıllı telefonu önümüzdeki yılın mart ayında piyasaya sürülebilir. Realme GT Neo 5 için üretilen kamera tasarımı beğenilecek mi?

     

    Realme GT Neo 5 için ilk görüntü: Kamera ve arka kısım

    Henüz resmiyete dökülmemiş ancak sızdırılmış olan görsellere bir göz attığımızda arka panelde bulunan kamera yapısının siyah ile donatıldığını ve diğer kısımların beyaz ile süslendiğini görüyoruz. Çift tonlu bir tasarıma ev sahipliği yapan bu modelin kamerası uzunlamasına dikdörtgen bir mimariye sahip.

    Hafif çıkıntılı bir görünüme haiz olan bu kamera tasarımında iki adet oyuk var. Birinci oyukta kamera sensörü yer alırken ikinci oyukta iki adet mercek mevcut. Kameraların yanında LED flaş ünitesi de var.

    Matrix AI text isimli özelliğin de bu kameralara yardımcı olacağı söyleniyor ancak bu özelliğin ne işe yarayacağı henüz açıklanmadı. Bunun yazılı içerikler ile görselleri bir yapay zekâ sayesinde çözümleyeceği tahmin ediliyor.

    Realme GT Neo 5 Tam Boyutta Gör
    Realme GT Neo 5'in sağ tarafına 1 adet güç düğmesi konumlandırılmış. Ses tuşlarının ise cihazın sol tarafına yerleştirildiği düşünülüyor. Kavisli kenarlar ve ince bir yapı bu tasarımın ön plana çıkan diğer ögeleri arasında yer alıyor.

    Realme GT Neo 5 isimli bu ürünün 5000 mAh & 150 W ve 4600 mAh & 240 W olmak üzere iki farklı batarya ve iki farklı şarj teknolojisi seçeneği ile piyasaya sürüleceği iddia edildi. Bu telefonda optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğini bünyesinde taşıyan Sony IMX890 isimli bir ana kamera bulunacak.

    240 W'lık versiyonun işlemcisi Snapdragon 8+ Gen 1'i olabilir. 150 W'lık modele ise MediaTek Dmensity 8200'ün güç vereceği öne sürüldü. 

    Realme GT Neo 5: Muhtemel kamera özellikleri

    Realme GT Neo 5'in arka tarafında üçlü kamera kurulumuna denk gelebiliriz: 50 MP ana kamera (OIS), 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP derinlik / makro sensörü. Ön tarafta ise bizi çözünürlüğü 16 MP olan bir özçekim (selfie) kamerası karşılayabilir.

     

     

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/realme_gt_neo_5_smiles_for_the_camera_in_first_leaked_image-news-56876.php https://www.smartprix.com/bytes/realme-gt-neo-5-first-look-at-the-rear-panel-is-here-check-out-whats-new/ https://www.gizmochina.com/2022/12/14/realme-gt-neo-5-leaked-renders-give-us-a-first-look-at-the-smartphone/
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 15 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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