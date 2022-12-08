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    Uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar için: MediaTek Dimensity 8200 tanıtıldı!

    Amiral gemisi akıllı telefon modelleri ve oyun telefonları için piyasaya sürülen MediaTek Dimensity 8200 nihayet teknik özellikleri ile karşımıza çıktı. Çin'de tanıtılan bu işlemci neler yapacak?
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    MediaTek Dimensity 8200 Tam Boyutta Gör
    1 ay önce Dimensity 9200'ü tanıtan Tayvanlı şirketin yeni ürünü 4 nm fabrikasyon süreci eşliğinde üretildi. MediaTek Dimensity 8200 isimli bu işlemci teknik özellikleri ile kullanıcıları memnun edebilecek mi?

    MediaTek Dimensity 8200 neler sunuyor?

    Bünyesinde 8 adet çekirdek barındıran bu üründe 1 adet 3.1 GHz hızında çalıştırılan Arm Cortex-A78, 3 adet 3.0 GHz hızında çalıştırılan Arm Cortex-A78 ve 4 adet 2.0 GHz hızında çalıştırılan Arm Cortex-A55 mevcut.

    Grafik konusunda Dimensity 8200'e ARM Mali-G610 MC6 yardımcı olacak. Ayrıca MediaTek MiraVision 785, 180 Hz'e kadar işlevsellik sağlayan FHD Plus ve 120 Hz'e kadar katkı sağlayan WQHD gibi önemli parçalar da bu işlemciyi kullanacağı öngörülen akıllı telefonlara güç verecek.

    MediaTek Dimensity 8200 özellikleri ⚙️
    Teknik Özellikler MediaTek Dimensity 8200
    İşlemci Mimarisi
    • 1x Arm Cortex-A78 @3.1GHz
    • 3x Arm Cortex-A78 @3.0GHz
    • 4x Arm Cortex-A55 @2.0GHz
    Grafik İşlem Birimi Arm Mali-G610 MC6
    Görüntü Teknolojileri
    • MediaTek MiraVision 785
    • FHD+ @ (180 Hz'e kadar)
    • WQHD @ (120 Hz'e kadar)
    • MediaTek intelligent Display Sync 2.0
    • 4K AV1 video çözümleme (video decoding)
    Yapay Zekâ MediaTek APU 580
    Bellek Quad-channel LPDDR5
    Görüntü Sinyal İşlemcisi
    • MediaTek Imagiq 785
    • 14-bit HDR ISP
    • 320 MP'e kadar ana (birincil) kamera
    • Üçlü kamera, Çift Pozlama ve Yüksek Dinamik Aralık eşliğinde video çekimi (dual exposure HDR videography)
    • 4K 60 FPS video çekimi
    Modem
    • 3GPP Release 16 5G Modem
    • MediaTek UltraSave 2.0
    • 3CC Carrier Aggregation (200MHz) 5G sub-6GHz
    Bağlantı Teknolojileri
    • Bluetooth 5.3
    • Wi-Fi 6E 2x2
    • Wi-Fi/Bluetooth hybrid coexistence design
    Üretim Süreci TSMC N4 (4 nm)
    Kaynakça https://phandroid.com/2022/12/07/mediateks-new-dimensity-8200-chipset-wants-to-make-gaming-phones-more-accessible/ https://www.xda-developers.com/mediatek-dimensity-8200-launch/
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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