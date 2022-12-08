Uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar için: MediaTek Dimensity 8200 tanıtıldı!

MediaTek Dimensity 8200 neler sunuyor?
Bünyesinde 8 adet çekirdek barındıran bu üründe 1 adet 3.1 GHz hızında çalıştırılan Arm Cortex-A78, 3 adet 3.0 GHz hızında çalıştırılan Arm Cortex-A78 ve 4 adet 2.0 GHz hızında çalıştırılan Arm Cortex-A55 mevcut.
Grafik konusunda Dimensity 8200'e ARM Mali-G610 MC6 yardımcı olacak. Ayrıca MediaTek MiraVision 785, 180 Hz'e kadar işlevsellik sağlayan FHD Plus ve 120 Hz'e kadar katkı sağlayan WQHD gibi önemli parçalar da bu işlemciyi kullanacağı öngörülen akıllı telefonlara güç verecek.
|Teknik Özellikler
|MediaTek Dimensity 8200
|İşlemci Mimarisi
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|Grafik İşlem Birimi
|Arm Mali-G610 MC6
|Görüntü Teknolojileri
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|Yapay Zekâ
|MediaTek APU 580
|Bellek
|Quad-channel LPDDR5
|Görüntü Sinyal İşlemcisi
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|Modem
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|Bağlantı Teknolojileri
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|Üretim Süreci
|TSMC N4 (4 nm)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım