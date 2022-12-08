Uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar için: MediaTek Dimensity 8200 tanıtıldı!

Tam Boyutta Gör 1 ay önce Dimensity 9200'ü tanıtan Tayvanlı şirketin yeni ürünü 4 nm fabrikasyon süreci eşliğinde üretildi. MediaTek Dimensity 8200 isimli bu işlemci teknik özellikleri ile kullanıcıları memnun edebilecek mi?

MediaTek Dimensity 9200 AnTuTu testi sonuçları ortaya çıktı 1 ay önce eklendi

MediaTek Dimensity 8200 neler sunuyor?

Bünyesinde 8 adet çekirdek barındıran bu üründe 1 adet 3.1 GHz hızında çalıştırılan Arm Cortex-A78, 3 adet 3.0 GHz hızında çalıştırılan Arm Cortex-A78 ve 4 adet 2.0 GHz hızında çalıştırılan Arm Cortex-A55 mevcut.

Grafik konusunda Dimensity 8200'e ARM Mali-G610 MC6 yardımcı olacak. Ayrıca MediaTek MiraVision 785, 180 Hz'e kadar işlevsellik sağlayan FHD Plus ve 120 Hz'e kadar katkı sağlayan WQHD gibi önemli parçalar da bu işlemciyi kullanacağı öngörülen akıllı telefonlara güç verecek.

MediaTek Dimensity 8200 özellikleri ⚙️ Teknik Özellikler MediaTek Dimensity 8200 İşlemci Mimarisi 1x Arm Cortex-A78 @3.1GHz

3x Arm Cortex-A78 @3.0GHz

4x Arm Cortex-A55 @2.0GHz Grafik İşlem Birimi Arm Mali-G610 MC6 Görüntü Teknolojileri MediaTek MiraVision 785

FHD+ @ (180 Hz'e kadar)

WQHD @ (120 Hz'e kadar)

MediaTek intelligent Display Sync 2.0

4K AV1 video çözümleme (video decoding) Yapay Zekâ MediaTek APU 580 Bellek Quad-channel LPDDR5 Görüntü Sinyal İşlemcisi MediaTek Imagiq 785

14-bit HDR ISP

320 MP'e kadar ana (birincil) kamera

Üçlü kamera, Çift Pozlama ve Yüksek Dinamik Aralık eşliğinde video çekimi (dual exposure HDR videography)

4K 60 FPS video çekimi Modem 3GPP Release 16 5G Modem

MediaTek UltraSave 2.0

3CC Carrier Aggregation (200MHz) 5G sub-6GHz Bağlantı Teknolojileri Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E 2x2

Wi-Fi/Bluetooth hybrid coexistence design Üretim Süreci TSMC N4 (4 nm)

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MediaTek Dimensity 8200 tanıtıldı! İşte özellikleri