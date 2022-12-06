Realme, Redmi'ye rakip olmak istiyor: 240 W hızlı şarj! Rekor mu geliyor?

Tam Boyutta Gör Digital Chat Station tarafından aktarılan bir bilgiye göre Realme GT Neo 5 isimli akıllı telefon ailesinde yer alacağı söylenen modellerden biri 4600 mAh'lik bir batarya ve 240 W hızlı şarj teknolojisi eşliğinde piyasaya sürülecek. GT Neo 5 serisinde iki adet model yer alacak ancak hangi modelin bu özelliklere sahip olacağı henüz belli değil.

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240 W şarj teknolojisi Realme GT Neo 5 ile deneniyor

Redmi Note 12 serisi kablolu şarjın kralı olarak adlandırılıyor. Eğer Realme bu projesini hayata geçirebilirse tahtın yeni sahibi olacak. Bu yılın şubat ayında Oppo'nun da 240 W kablolu şarj üzerinde çalıştığı öğrenilmişti.

Oppo'nun 240 W şarj teknolojisi için yaptığı bir sunumda 4500 mAh'lik bir bataryanın 9 dakikada yüzde sıfırdan yüzde 100'e ulaşabildiğini görmüştük. Realme GT Neo 5 ailesinin bir üyesinde 5000 mAh'lik bir batarya ve 150 W şarj desteği olacak. GT Neo 3'te 150 W'lık bir şarj teknolojisi var.

Tam Boyutta Gör Kısacası GT Neo 5 serisinde 4600 mAh batarya ve 240 W kablolu hızlı şarj özelliği ile 5000 mAh batarya ve 240 W kablolu şarj desteği olmak üzere iki farklı seçenekle karşılacağız. GT Neo 5 serisinin gücünü MediaTek Dimensity 8200'den alacağı konuşuluyor ancak Snapdragon 8+ Gen 1 de bu seriye güç verebilir.​

Realme GT Neo 5 için öne sürülen muhtemel teknik özellikler

Bazı kaynaklar bu modellerden en az birinin MediaTek Dimensity 9 serisi ile kullanıcıların beğenisine sunulacağını düşünüyor. Aynı şekilde bu modellerin en az bir tanesinde 6.5 inç büyüklüğünde olan FHD+ AMOLED bir ekran yer alacak ve bu yapının ekran tazeleme hızı 120 Hz olacak.

Bu telefonların arkasında üç adet kamera yer alabilir: 50 MP, 16 MP ve 32 MP özçekim (selfie) kamerası. Realme GT Neo 5 eğer bir aksilik olmazsa kutusundan Android tabanlı olan Realme UI 4.0 ile çıkacak.

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Realme GT Neo 5 şarj teknolojisi ile rekor kırabilir: 240 W!