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    Realme, Redmi'ye rakip olmak istiyor: 240 W hızlı şarj! Rekor mu geliyor?

    Çin'in kablosuz şarj konusundaki 50 W sınırı bu sektördeki savaşı durdursa da kablolu şarj sektöründe böyle bir sınırlama mevcut değil. 240 W kablolu şarj teknolojisi Realme GT Neo 5 ile tanışabilir.
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    Realme GT Neo 5 şarj teknolojisi ile rekor kırabilir: 240 W! Tam Boyutta Gör
    Digital Chat Station tarafından aktarılan bir bilgiye göre Realme GT Neo 5 isimli akıllı telefon ailesinde yer alacağı söylenen modellerden biri 4600 mAh'lik bir batarya ve 240 W hızlı şarj teknolojisi eşliğinde piyasaya sürülecek. GT Neo 5 serisinde iki adet model yer alacak ancak hangi modelin bu özelliklere sahip olacağı henüz belli değil.

    240 W şarj teknolojisi Realme GT Neo 5 ile deneniyor

    Redmi Note 12 serisi kablolu şarjın kralı olarak adlandırılıyor. Eğer Realme bu projesini hayata geçirebilirse tahtın yeni sahibi olacak. Bu yılın şubat ayında Oppo'nun da 240 W kablolu şarj üzerinde çalıştığı öğrenilmişti. 

    Oppo'nun 240 W şarj teknolojisi için yaptığı bir sunumda 4500 mAh'lik bir bataryanın 9 dakikada yüzde sıfırdan yüzde 100'e ulaşabildiğini görmüştük. Realme GT Neo 5 ailesinin bir üyesinde 5000 mAh'lik bir batarya ve 150 W şarj desteği olacak. GT Neo 3'te 150 W'lık bir şarj teknolojisi var. 

    Realme GT Neo 5 Tam Boyutta Gör
    Kısacası GT Neo 5 serisinde 4600 mAh batarya ve 240 W kablolu hızlı şarj özelliği ile 5000 mAh batarya ve 240 W kablolu şarj desteği olmak üzere iki farklı seçenekle karşılacağız. GT Neo 5 serisinin gücünü MediaTek Dimensity 8200'den alacağı konuşuluyor ancak Snapdragon 8+ Gen 1 de bu seriye güç verebilir.​

    Realme GT Neo 5 için öne sürülen muhtemel teknik özellikler

    Bazı kaynaklar bu modellerden en az birinin MediaTek Dimensity 9 serisi ile kullanıcıların beğenisine sunulacağını düşünüyor. Aynı şekilde bu modellerin en az bir tanesinde 6.5 inç büyüklüğünde olan FHD+ AMOLED bir ekran yer alacak ve bu yapının ekran tazeleme hızı 120 Hz olacak. 

    Bu telefonların arkasında üç adet kamera yer alabilir: 50 MP, 16 MP ve 32 MP özçekim (selfie) kamerası. Realme GT Neo 5 eğer bir aksilik olmazsa kutusundan Android tabanlı olan Realme UI 4.0 ile çıkacak.

    Kaynakça https://sparrowsnews.com/2022/12/05/realme-gt-neo5-charging-power/ https://www.smartprix.com/bytes/realme-gt-neo5-series-leak-suggests-240w-fast-charging-support-more-details-here/ https://www.gsmarena.com/realme_gt_neo_5_rumored_to_come_with_240w_wired_charging-news-56765.php
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 19 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 19 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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