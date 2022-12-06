Realme, Redmi'ye rakip olmak istiyor: 240 W hızlı şarj! Rekor mu geliyor?

- 240 W şarj teknolojisi Realme GT Neo 5 ile deneniyor
- Realme GT Neo 5 için öne sürülen muhtemel teknik özellikler
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240 W şarj teknolojisi Realme GT Neo 5 ile deneniyor
Redmi Note 12 serisi kablolu şarjın kralı olarak adlandırılıyor. Eğer Realme bu projesini hayata geçirebilirse tahtın yeni sahibi olacak. Bu yılın şubat ayında Oppo'nun da 240 W kablolu şarj üzerinde çalıştığı öğrenilmişti.
Oppo'nun 240 W şarj teknolojisi için yaptığı bir sunumda 4500 mAh'lik bir bataryanın 9 dakikada yüzde sıfırdan yüzde 100'e ulaşabildiğini görmüştük. Realme GT Neo 5 ailesinin bir üyesinde 5000 mAh'lik bir batarya ve 150 W şarj desteği olacak. GT Neo 3'te 150 W'lık bir şarj teknolojisi var.
Realme GT Neo 5 için öne sürülen muhtemel teknik özellikler
Bazı kaynaklar bu modellerden en az birinin MediaTek Dimensity 9 serisi ile kullanıcıların beğenisine sunulacağını düşünüyor. Aynı şekilde bu modellerin en az bir tanesinde 6.5 inç büyüklüğünde olan FHD+ AMOLED bir ekran yer alacak ve bu yapının ekran tazeleme hızı 120 Hz olacak.
Bu telefonların arkasında üç adet kamera yer alabilir: 50 MP, 16 MP ve 32 MP özçekim (selfie) kamerası. Realme GT Neo 5 eğer bir aksilik olmazsa kutusundan Android tabanlı olan Realme UI 4.0 ile çıkacak.Kaynakça https://sparrowsnews.com/2022/12/05/realme-gt-neo5-charging-power/ https://www.smartprix.com/bytes/realme-gt-neo5-series-leak-suggests-240w-fast-charging-support-more-details-here/ https://www.gsmarena.com/realme_gt_neo_5_rumored_to_come_with_240w_wired_charging-news-56765.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım