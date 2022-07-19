Realme'nin ilk monitörü ortaya çıktı: İşte resmi görüntüleri

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Realme çok yakında yeni Watch 3 akıllı saatini tanıtacak. Çinli marka aynı gün ilk monitörünü de duyurmaya hazırlanıyor. Lansmana çok az bir süre kala cihazın tasarımını ve bazı teknik özelliklerini açığa çıkaran resmi görseller yayınlandı.

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Realme'nin ilk monitörü Flat Monitor olarak adlandırılacak. Gelen bilgiler Full HD çözünürlük sunan 23.8 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağı yönünde. Şirket 75 Hz'lik bir yenileme hızı ve 8 milisaniyelik bir tepki süresi vaat ediyor.

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Ultra ince ekran çerçeveleri

Tanıtım görsellerinden biri monitörün sadece 6.9 ??mm kalınlığında olduğunu gösteriyor. Ayrıca ekran çerçevelerinin son derece ince olduğunu söyleyebiliriz. Cihazda USB Type-C, HDMI ve VGA bağlantı noktaları yer alacak. Dahili hoparlör içerip içermediği ise belli değil.

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Realme Flat Monitor'ün 26 Temmuz'da tanıtılması planlanıyor. Şirket yeni Watch 3 akıllı saatine ek olarak başka yeni ürünler de duyurabilir. Geçtiğimiz günlerde, şarj kutusunun üzerinde şarj seviyesini gösteren küçük bir ekran olan kablosuz kulaklık modeli sızdırılmıştı.

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