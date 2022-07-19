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    Realme'nin ilk monitörü ortaya çıktı: İşte resmi görüntüleri

    Realme markası monitör pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Çinli markanın önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağı ilk modelin resmi görüntüleri ve bazı özellikleri paylaşıldı.
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    Realme'nin ilk monitörü ortaya çıktı: İşte resmi görüntüleri
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    Realme çok yakında yeni Watch 3 akıllı saatini tanıtacak. Çinli marka aynı gün ilk monitörünü de duyurmaya hazırlanıyor. Lansmana çok az bir süre kala cihazın tasarımını ve bazı teknik özelliklerini açığa çıkaran resmi görseller yayınlandı.

    Realme'nin ilk monitörü Flat Monitor olarak adlandırılacak. Gelen bilgiler Full HD çözünürlük sunan 23.8 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağı yönünde. Şirket 75 Hz'lik bir yenileme hızı ve 8 milisaniyelik bir tepki süresi vaat ediyor.

    Realme'nin ilk monitörü ortaya çıktı: İşte resmi görüntüleri
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    Ultra ince ekran çerçeveleri

    Tanıtım görsellerinden biri monitörün sadece 6.9 ??mm kalınlığında olduğunu gösteriyor. Ayrıca ekran çerçevelerinin son derece ince olduğunu söyleyebiliriz. Cihazda USB Type-C, HDMI ve VGA bağlantı noktaları yer alacak. Dahili hoparlör içerip içermediği ise belli değil.

    Realme'nin ilk monitörü ortaya çıktı: İşte resmi görüntüleri
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    Realme Flat Monitor'ün 26 Temmuz'da tanıtılması planlanıyor. Şirket yeni Watch 3 akıllı saatine ek olarak başka yeni ürünler de duyurabilir. Geçtiğimiz günlerde, şarj kutusunun üzerinde şarj seviyesini gösteren küçük bir ekran olan kablosuz kulaklık modeli sızdırılmıştı.

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    juanmata09 4 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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