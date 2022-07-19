Oppo Reno8 ve Reno8 Pro global pazara çıkıyor

Oppo Reno8 ve Reno8 Pro modelleri global pazara açılıyor. Çin lansmanında toplamda 3 adet olan model global lansmanda ikiye indirilmiş. Firma Pro+ modelini Pro olarak isimlendirirken asıl Pro modelini kaldırmış.
Oppo Reno 8 Pro özellikleri ve fiyatı
- 6.7 inçlik AMOLED ekran
- Dimensity 8100 Max yonga seti
- 8GB/12GB LPDDR5 RAM
- 256GB UFS 3.1 depolama
- 50MP Sony IMX766+8MP Sony IMX355+2MP arka kamera
- 32MP IMX709 ön kamera
- MariSilicon X yapay zekâ yongası
- 4500mAh batarya
- 80W SuperVOOC hızlı şarj
- 580$ (8GB/256GB)
Oppo Reno 8 Pro akıllı telefon modeli orta üst seviyede rekabete katılıyor. 2.37mm kısa kenarlarda, 1.4mm uzun kenarlarda çerçeve kalınlığı mevcut. Reno serisi içerisindeki en geniş ekran-kasa oranı elde edilirken sınıfında da iddialı hale geliyor. Ekran 120Hz tazeleme hızı yanında HDR10+ destekli.
50MP Sony IMX766 ana sensör özel 6nm MariSilicon X yapay zekâ yongası sayesinde çok daha iyi düşük ışık performansı ve yüksek kaliteli görseller sunuyor. Yonga 18TOPS yapay zeka performansı sunuyor. Ön ve arka kamerada DOL-HDR özelliği 4x dinamik aralık elde ediyor.
Oppo Reno 8 özellikleri ve fiyatı
- 6.43 inçlik AMOLED ekran
- Dimensity 1300 yonga seti
- 8GB/12GB LPDDR4X RAM
- 128GB/256GB UFS 3.1 depolama
- 50MP Sony IMX766+8MP Sony IMX355+2MP arka kamera
- 32MP IMX709 ön kamera
- 4500mAh batarya
- 80W SuperVOOC
- 487$ (8GB/128GB)
Oppo Reno 8 modeli yine serinin en altına konumlanmış. Biraz daha küçük boyutlara rağmen batarya ve hızlı şarj aynen korunuyor. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken kamera paketi de aynı. Bununla birlikte yapay zekâ yongası yer almadığı için performans düşüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş