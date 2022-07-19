Oppo Reno8 ve Reno8 Pro global pazara çıkıyor

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Oppo Reno8 ve Reno8 Pro modelleri global pazara açılıyor. Çin lansmanında toplamda 3 adet olan model global lansmanda ikiye indirilmiş. Firma Pro+ modelini Pro olarak isimlendirirken asıl Pro modelini kaldırmış.

Oppo Reno 8 Pro özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik AMOLED ekran

Dimensity 8100 Max yonga seti

8GB/12GB LPDDR5 RAM

256GB UFS 3.1 depolama

50MP Sony IMX766+8MP Sony IMX355+2MP arka kamera

32MP IMX709 ön kamera

MariSilicon X yapay zekâ yongası

4500mAh batarya

80W SuperVOOC hızlı şarj

580$ (8GB/256GB)

Oppo Reno 8 Lite 5G tanıtıldı! İşte özellikleri 1 ay önce eklendi

Oppo Reno 8 Pro akıllı telefon modeli orta üst seviyede rekabete katılıyor. 2.37mm kısa kenarlarda, 1.4mm uzun kenarlarda çerçeve kalınlığı mevcut. Reno serisi içerisindeki en geniş ekran-kasa oranı elde edilirken sınıfında da iddialı hale geliyor. Ekran 120Hz tazeleme hızı yanında HDR10+ destekli.

50MP Sony IMX766 ana sensör özel 6nm MariSilicon X yapay zekâ yongası sayesinde çok daha iyi düşük ışık performansı ve yüksek kaliteli görseller sunuyor. Yonga 18TOPS yapay zeka performansı sunuyor. Ön ve arka kamerada DOL-HDR özelliği 4x dinamik aralık elde ediyor.

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Oppo Reno 8 özellikleri ve fiyatı

6.43 inçlik AMOLED ekran

Dimensity 1300 yonga seti

8GB/12GB LPDDR4X RAM

128GB/256GB UFS 3.1 depolama

50MP Sony IMX766+8MP Sony IMX355+2MP arka kamera

32MP IMX709 ön kamera

4500mAh batarya

80W SuperVOOC

487$ (8GB/128GB)

Oppo Reno 8 modeli yine serinin en altına konumlanmış. Biraz daha küçük boyutlara rağmen batarya ve hızlı şarj aynen korunuyor. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken kamera paketi de aynı. Bununla birlikte yapay zekâ yongası yer almadığı için performans düşüyor.

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Oppo Reno8 ve Reno8 Pro globale açıldı