realme Watch S, Amazon.com.tr'de satışa çıktı

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realme’nin akıllı saati realme Watch S, Türkiye’de satışa sunuldu. Türkiye fiyatı 899 TL olarak belirlenmiş. realme Watch S’i Amazon.com.tr’den satın alabilirsiniz.

realme Watch S - Amazon.com.tr

realme Watch S, Android ve iOS işletim sistemindeki telefonlarda kullanılabiliyor. Saat sayesinde telefonunuzdaki bildirimleri görüntüleyebiliyor, çağrıyı reddediliyor, müziği kontrol ediyor, 16 farklı spor modunu takip ediyor, kalp ritminizi ve kandaki oksijen düzeyini ölçebiliyorsunuz. Saate uygulama yüklenemiyor. 100'den fazla arayüz seçeneği bulunuyor.

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Fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan Realme Watch S incelemesi!

realme Watch S’in ekranı 1.3 inç büyüklüğe, 360x360 piksel çözünürlüğe ve maksimum 600 nit parlaklık değerine sahip. 2.5D Corning Gorilla Glass ile korunuyor. IP68 sertifikası ile 1.5 metre derinliğe kadar suya ve toza dayanıklılık sağlıyor.

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Saatte 390 mAh büyüklüğünde batarya mevcut. Normal kullanımda 15 güne kadar, güç tasarrufu modunda 20 güne kadar kullanım vaat ediyor.

realme Watch S, 16 spor türünü desteklemektedir:

Açık hava koşusu, yürüyüş, kapalı alan koşusu, açık hava bisiklet sürüşü, aerobik kapasitesi, kuvvet antrenmanı, futbol, basketbol, masa tenisi, badminton, kapalı alan bisiklet sürüşü, eliptik, yoga, kondisyon bisikleti, kondisyon küreği ve kriket.

realme Watch S’i aşağıdaki bağlantıdan 899 TL'ye satın alabilirsiniz.

realme Watch S - Amazon.com.tr

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