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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme Watch S, Amazon.com.tr'de satışa çıktı

    realme'nin yeni akıllı saat modeli realme Watch S, Amazon Türkiye'de satışa sunuldu. realme Watch S'in özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    12,4b
    56
    16
    Cep Tel Aksesuarları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    6

    realme Watch S, Amazon.com.tr'de satışa çıktı
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    realme’nin akıllı saati realme Watch S, Türkiye’de satışa sunuldu. Türkiye fiyatı 899 TL olarak belirlenmiş. realme Watch S’i Amazon.com.tr’den satın alabilirsiniz.

    realme Watch S - Amazon.com.tr

    realme Watch S, Android ve iOS işletim sistemindeki telefonlarda kullanılabiliyor. Saat sayesinde telefonunuzdaki bildirimleri görüntüleyebiliyor, çağrıyı reddediliyor, müziği kontrol ediyor, 16 farklı spor modunu takip ediyor, kalp ritminizi ve kandaki oksijen düzeyini ölçebiliyorsunuz. Saate uygulama yüklenemiyor. 100'den fazla arayüz seçeneği bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan Realme Watch S incelemesi!"

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    realme Watch S’in ekranı 1.3 inç büyüklüğe, 360x360 piksel çözünürlüğe ve maksimum 600 nit parlaklık değerine sahip. 2.5D Corning Gorilla Glass ile korunuyor. IP68 sertifikası ile 1.5 metre derinliğe kadar suya ve toza dayanıklılık sağlıyor.

    realme Watch S, Amazon.com.tr'de satışa çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Saatte 390 mAh büyüklüğünde batarya mevcut. Normal kullanımda 15 güne kadar, güç tasarrufu modunda 20 güne kadar kullanım vaat ediyor.

    realme Watch S, 16 spor türünü desteklemektedir:

    Açık hava koşusu, yürüyüş, kapalı alan koşusu, açık hava bisiklet sürüşü, aerobik kapasitesi, kuvvet antrenmanı, futbol, basketbol, masa tenisi, badminton, kapalı alan bisiklet sürüşü, eliptik, yoga, kondisyon bisikleti, kondisyon küreği ve kriket.

    realme Watch S’i aşağıdaki bağlantıdan 899 TL'ye satın alabilirsiniz.

    realme Watch S - Amazon.com.tr



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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    6 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    6 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    erkanberk (Ali Günel) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu saatin nerdeyse tüm inceleme videolarını izledim. Fiyat olarak max. 600 TL bekliyodum. Bence fiyatı saat özelliklerine göre pahalı. Bu saat yerine watch gt2 veya watch active 2 almak daha mantıklı.
    Bu saatin nerdeyse tüm inceleme videolarını izledim. Fiyat olarak max. 600 TL bekliyodum. Bence fiyatı saat özelliklerine göre pahalı. Bu saat yerine watch gt2 ...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Askaparta 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Konuşma yok, olmadı.
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    C cand. 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    900 mü 500 bile fazla buna
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    hakan2200 (Hakan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    46mm olsaydı gözüm kapalı alırdım.
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    F fthklnc17 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ederinin çok çok üstünde bir rakam bence değmez ls 05lerle imilap larla kıyasla çok büyük bir farkı yok ama neredeyse 4 5 kat daha pahalı
    1 Yanıt Yanıtla
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    C CircassiaN98 (Abdurrahman Arslan) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) fthklnc17
    600 nit 360x360 ekran büyük bir fark.Zira ls05 240x240 ve dış mekan kullanımında parlaklığı çok yetersiz.Malzeme kalitesi daha iyi ama burada büyük bir fark yok.İşlemci ve arayüz akıcılığı çok daha iyi.Ls05te arayüz ara sıra takılmalar ve sürekli genel bir gecikme hissi var.Ki fiyatından beklenen de fazlası değil.Zaten şuan ls 05 ile kıyaslamak da yanlış da ondan bahsettiğiniz için yazıyorum.Zaten fiyatla orantılı değişebilecek birçok şey orantılı olarak değişmiş.Oksijen sensörü eklenmiş, daha iyi yazılım sunulmuş, daha güçlü donanım koyulmuş, malzeme kalitesi geliştirilmiş, bir oled olmasa da daha iyi ekran koyulmuş.Ekrandaki batarya dezavantajını batarya büyüklüğüyle de kapatmış.Zaten toplasak kaç parametre var ki akıllı saat dediğimiz üründe.
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    M mevzuderin (Mustafa mert) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    899 TL ye aldığımızı 100 kusur dolar, euro vs ye kullananları düşündükçe zoruma gidiyor
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    D dr_divx 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    veriler google fit ile aktarılabiliyormu? e-nabız uygulaması google fit destekliyor
    bu cihazın uygulaması google fit e veri aktarabilir mi?
    önemli bir detay
    Yanıtla
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    erkanberk (Ali Günel) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu saatin nerdeyse tüm inceleme videolarını izledim. Fiyat olarak max. 600 TL bekliyodum. Bence fiyatı saat özelliklerine göre pahalı. Bu saat yerine watch gt2 veya watch active 2 almak daha mantıklı.
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    2jz1993 (Eren Acar) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    750 tl ya watch gt2e var o alınır.ios uygulaması çok kötü realme nin
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    A aenescan1994 (Aenescan ***) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat çok değil mi?
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    lowkwy0 (Berk Can Arslan) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şuan ki akıllı saat piyasasında alınabilecek bir ürün olmuş. Ancak real me ne kadar güvenilir orası şaibeli.
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    12440 kez okundu.
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