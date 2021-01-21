realme Watch S, Amazon.com.tr'de satışa çıktı

realme’nin akıllı saati realme Watch S, Türkiye’de satışa sunuldu. Türkiye fiyatı 899 TL olarak belirlenmiş. realme Watch S’i Amazon.com.tr’den satın alabilirsiniz.
realme Watch S - Amazon.com.tr
realme Watch S, Android ve iOS işletim sistemindeki telefonlarda kullanılabiliyor. Saat sayesinde telefonunuzdaki bildirimleri görüntüleyebiliyor, çağrıyı reddediliyor, müziği kontrol ediyor, 16 farklı spor modunu takip ediyor, kalp ritminizi ve kandaki oksijen düzeyini ölçebiliyorsunuz. Saate uygulama yüklenemiyor. 100'den fazla arayüz seçeneği bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "Fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan Realme Watch S incelemesi!"İlginizi Çekebilir Fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan Realme Watch S incelemesi!
realme Watch S’in ekranı 1.3 inç büyüklüğe, 360x360 piksel çözünürlüğe ve maksimum 600 nit parlaklık değerine sahip. 2.5D Corning Gorilla Glass ile korunuyor. IP68 sertifikası ile 1.5 metre derinliğe kadar suya ve toza dayanıklılık sağlıyor.
Saatte 390 mAh büyüklüğünde batarya mevcut. Normal kullanımda 15 güne kadar, güç tasarrufu modunda 20 güne kadar kullanım vaat ediyor.
realme Watch S, 16 spor türünü desteklemektedir:
Açık hava koşusu, yürüyüş, kapalı alan koşusu, açık hava bisiklet sürüşü, aerobik kapasitesi, kuvvet antrenmanı, futbol, basketbol, masa tenisi, badminton, kapalı alan bisiklet sürüşü, eliptik, yoga, kondisyon bisikleti, kondisyon küreği ve kriket.
realme Watch S’i aşağıdaki bağlantıdan 899 TL'ye satın alabilirsiniz.
realme Watch S - Amazon.com.tr
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED
isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.
1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?
bu cihazın uygulaması google fit e veri aktarabilir mi?
önemli bir detay
56 Kişi Okuyor (13 Üye, 43 Misafir) 13 Masaüstü 43 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
12440 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Realme Watch S, realme watch s fiyatı ve