Realme, Watch S Pro akıllı saat modelinin özelliklerini resmi sitesinden açıkladı

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Realme, 23 Aralık'ta akıllı saat modelleri olan Watch S, Watch S Pro ve Watch S Master Edition'ı tanıtmaya hazırlanırken, şirketin resmi web sitesinde Watch S Pro modelinin ayrıntılı teknik özellikleri paylaşıldı bile.

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Sayfadaki bilgilere göre Watch S Pro akıllı saat, 454 × 454 piksel çözünürlüğe, 450 nit parlaklığa ve 100.000:1 kontrast oranına sahip 1.39 inç AMOLED dokunmatik ekrana sahip olacak. Yuvarlak ve paslanmaz çelikten yapılan kasanın 50 m'ye kadar su geçirmezlik özelliği olduğu belirtilmiş.

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Fiyatı henüz belli değil

Ayrıca cihaz, 14 güne kadar pil ömrü sağlayan çift çekirdekli işlemci ve 420 mAh pil ile donatılmış. Akıllı saatin tam olarak şarj olma süresinin ise 2 saat olduğuna dikkat çekiliyor.

Bunlara ek olarak Watch S Pro'nun diğer özellikleri arasında, GPS, 100'den fazla kadran çeşidi ve yüzme, yoga, koşu ve bisiklet gibi 15 spor modunun yer aldığını da belirtelim. Akıllı saat ayrıca kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini izleyebilme gibi özelliklere de sahip. Cihazın hangi fiyat etiketine sahip olacağı ise henüz belli değil.

https://event.realme.com/in/realme-watch-s-series-intrigue/

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