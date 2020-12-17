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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in mobil uygulaması "yalnızca ses" modu geliyor

    Lider çevrimiçi akış platformu Netflix'in mobil uygulamasına yeni bir özelliğin gelecceği ortaya çıktı. Artık platformdaki içeriklerin yalnızca sesini dinleyebileceksiniz.
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    Mobil Uygulamalar
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Netflix'in mobil uygulaması
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    Netflix, geçtiğimiz yılın büyük bir bölümünü mobil uygulamasını geliştirmek için harcadı ve bu durum hâlâ devam ediyor. Şirketin en son yeniliği, bant genişliğinden tasarruf etmeye yardımcı olabilecek yalnızca ses modu.

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    Ekim ayında, XDA Geliştiriciler forumunda ilginç bir keşif hakkında bilgi yayınlandı. Ekip, Netflix uygulamasında (sürüm 7.79.1) araştırma yaparken yalnızca ses moduna dair referanslar bulduklarını belirtiyorlardı. O zamanlar bu özellik işlevsel değildi, ancak Android Police'in son raporuna göre, bazı kullanıcılar artık yeni özelliğe test sürecinin bir parçası olarak erişebiliyorlar.

    Netflix'in mobil uygulaması
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    Bant genişliğinden tasarruf sağlayacak

    Yeni özelliğe erişiminiz varsa, video oynatıcınızın üst kısmında bir Video Kapalı seçeneğini göreceksiniz. Buna dokunmak sizi yalnızca ses moduna geçirecek; bu da bant genişliğinden tasarruf etmek istiyorsanız veya telefonunuzda diğer görevleri yaparken arka planda bir program dinlemek istiyorsanız yararlı olabilir.

    Yalnızca ses modunun pratikte bazı içeriklerde diğerlerinden daha iyi çalışacağından şüphe yok. Örneğin Dexter veya Breaking Bad gibi dizileri görseller olmadan takip etmek daha zor olabilir. Ancak belgeseller veya stand-up komediler için standart video akışına göre yalnızca ses modu tercih edilebilir.



    https://www.androidpolice.com/2020/12/16/netflix-is-rolling-out-an-audio-only-mode/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu özellik 2-3 haftardır zaten var.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Direk farklı bir uygulama çıkarsaymış
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    labtek38 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Müzik ve e kitap işine de girsin hepsi tek başlıkta toplansın 🤓
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    Rachsuchtig 4 gün ( Mesaj Silindi ) labtek38
    Amazon prime der, giderim
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    Xplodemre (E Y) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu güzel oldu çünkü birçok içeriği yolda giderken dinleme fırsatı sunacak. Daha önceden gelmeliydi.
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    Gbness (İsmail Söylev) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu özellik aktif bende neymiş diye baktım sadece 😂
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