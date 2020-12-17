Netflix'in mobil uygulaması "yalnızca ses" modu geliyor

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Netflix, geçtiğimiz yılın büyük bir bölümünü mobil uygulamasını geliştirmek için harcadı ve bu durum hâlâ devam ediyor. Şirketin en son yeniliği, bant genişliğinden tasarruf etmeye yardımcı olabilecek yalnızca ses modu.

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Ekim ayında, XDA Geliştiriciler forumunda ilginç bir keşif hakkında bilgi yayınlandı. Ekip, Netflix uygulamasında (sürüm 7.79.1) araştırma yaparken yalnızca ses moduna dair referanslar bulduklarını belirtiyorlardı. O zamanlar bu özellik işlevsel değildi, ancak Android Police'in son raporuna göre, bazı kullanıcılar artık yeni özelliğe test sürecinin bir parçası olarak erişebiliyorlar.

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Bant genişliğinden tasarruf sağlayacak

Yeni özelliğe erişiminiz varsa, video oynatıcınızın üst kısmında bir Video Kapalı seçeneğini göreceksiniz. Buna dokunmak sizi yalnızca ses moduna geçirecek; bu da bant genişliğinden tasarruf etmek istiyorsanız veya telefonunuzda diğer görevleri yaparken arka planda bir program dinlemek istiyorsanız yararlı olabilir.

Yalnızca ses modunun pratikte bazı içeriklerde diğerlerinden daha iyi çalışacağından şüphe yok. Örneğin Dexter veya Breaking Bad gibi dizileri görseller olmadan takip etmek daha zor olabilir. Ancak belgeseller veya stand-up komediler için standart video akışına göre yalnızca ses modu tercih edilebilir.

https://www.androidpolice.com/2020/12/16/netflix-is-rolling-out-an-audio-only-mode/

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