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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Watch uygun fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu

    Çinki üretici Realme'nin akıllı saat modeli Realme Watch, Türkiye'de 599 TL tavsiye edilen fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bazı sitelerde indirimli olarak 549 TL'ye satılıyor.
    11 dk.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Realme Watch uygun fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu
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    Realme’nin yeni akıllı saati Realme Watch, Türkiye’de satışa çıktı. Apple Watch’a benzer tasarıma sahip Realme Watch’un tavsiye edilen satış fiyatı 599 TL olarak belirlendi ancak bazı sitelerde ek indirim uygulanmış ve 549 TL’ye satılıyor.

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    Realme Watch, pahalı akıllı saatlere göre küçük bir ekrana ve daha kalın çerçevelere sahip. Ancak bu durum fiyatının uygun olmasını sağlamış. Uygun fiyatına rağmen saatte kandaki oksijen miktarı ölçümü için SpO2 monitörü bulunuyor. Çağrı yanıtlama özelliğine yer veriliyor.

    Realme Watch uygun fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu
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    Saatin 1.4 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı, 320x320 piksel çözünürlüğe sahip. Gorilla Glass 3 koruması bulunuyor. Ekran parlaklık değeri ise 380 nit. Kayış seçeneği olarak siyah, mavi, kırmızı ve yeşil olmak üzere 4 farklı kayış rengi seçeneği sunuluyor. Klasik saatlerin kayışları da takılabiliyor. Saat arayüzü seçeneği olarak ise 100’den fazla seçenek sunulacak.

    Realme Watch uygun fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu
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    Realme Watch’da 14 farklı spor modu yer alıyor. Spor esnasında kalp atış hızı ve kandaki oksijeni ölçüyor. Uyku takibi, su içme hatırlatıcısı, meditasyon ve hava durumu özelliklerine yer verilmiş. Telefondaki müziği kontrol edebiliyor ve telefonla fotoğraf çekmek için uzaktan deklanşör görevi görüyor.

    Realme Watch'un yanı sıra Realme Buds Air kulaklık modeli de satışa sunuldu. Realme Buds Air, 399 TL fiyat etiketine sahip.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    the_dedektif (gurur kutay) 4 dk.
    o zaman yurt dışı fiyatı 30 Dolarmı ?
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