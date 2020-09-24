Realme Watch uygun fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör

Realme’nin yeni akıllı saati Realme Watch, Türkiye’de satışa çıktı. Apple Watch’a benzer tasarıma sahip Realme Watch’un tavsiye edilen satış fiyatı 599 TL olarak belirlendi ancak bazı sitelerde ek indirim uygulanmış ve 549 TL’ye satılıyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil konsollara indirim bekleyenlere kötü haber! Ek vergi süresi, yıl sonuna kadar uzatıldı"

İlginizi Çekebilir

Realme Watch lansman sayfası açıldı: İşte Realme Watch özellikleri ve tasarımı

Realme Watch, pahalı akıllı saatlere göre küçük bir ekrana ve daha kalın çerçevelere sahip. Ancak bu durum fiyatının uygun olmasını sağlamış. Uygun fiyatına rağmen saatte kandaki oksijen miktarı ölçümü için SpO2 monitörü bulunuyor. Çağrı yanıtlama özelliğine yer veriliyor.

Tam Boyutta Gör

Saatin 1.4 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı, 320x320 piksel çözünürlüğe sahip. Gorilla Glass 3 koruması bulunuyor. Ekran parlaklık değeri ise 380 nit. Kayış seçeneği olarak siyah, mavi, kırmızı ve yeşil olmak üzere 4 farklı kayış rengi seçeneği sunuluyor. Klasik saatlerin kayışları da takılabiliyor. Saat arayüzü seçeneği olarak ise 100’den fazla seçenek sunulacak.

Tam Boyutta Gör

Realme Watch’da 14 farklı spor modu yer alıyor. Spor esnasında kalp atış hızı ve kandaki oksijeni ölçüyor. Uyku takibi, su içme hatırlatıcısı, meditasyon ve hava durumu özelliklerine yer verilmiş. Telefondaki müziği kontrol edebiliyor ve telefonla fotoğraf çekmek için uzaktan deklanşör görevi görüyor.

Realme Watch'un yanı sıra Realme Buds Air kulaklık modeli de satışa sunuldu. Realme Buds Air, 399 TL fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.