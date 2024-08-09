Şık tasarımlı Realme GT6 Türkiye fiyatı açıklandı: 39.999 TL

Realme GT6 fiyatı açıklandı
Realme GT6, amiral gemisi seviyesindeki performansı ve şık tasarımıyla öne çıkan bir akıllı telefon. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 16GB'a varan RAM ve 1TB'a kadar geniş depolama alanı ile oyuncular ve ağır uygulamaları kullananlar için güçlü bir donanıma ev sahipliği yapıyor. 6.78 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı, yüksek yenileme hızı ve parlaklığıyla görsel açıdan güçlü bir nitelik sağlarken 5500mAh batarya ve 120W SUPERVOOC hızlı şarj da telefonu destekliyor.
Realme GT6 özellikleri
- Ekran: 6,78 inç 120Hz 2780x1264 AMOLED, 1000nit (typ)/1600nit (HBM)/6000nit (APL)
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
- RAM: 8GB/12GB/16GB LPDDR5X
- Depolama: 256GB/512GB UFS 4.0
- Arka kamera: 50MP f/1.7 Sony LYT-808 OIS, 8MP f/2.2 ultra geniş açı Sony IMX355, 50MP f/2.0 telefoto Samsung S5KJN5
- Ön kamera: 32MP f/2.5 Sony IMX615
- Batarya: 5500 mAh, 120W SUPERVOOC hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.