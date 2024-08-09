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    Şık tasarımlı Realme GT6 Türkiye fiyatı açıklandı: 39.999 TL

    Realme’nin 16 GB RAM ve Snapdragon 8s Gen 3 yonga setini kullanan amiral gemisi Realme GT6 Türkiye’de satışa çıktı. Peki Realme GT6 fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler:
    Şık tasarımlı Realme GT6 Türkiye fiyatı açıklandı: 39.999 TL Tam Boyutta Gör
    Firmanın amiral gemisi modeli olan ve tasarımıyla dikkat çeken Realme GT6, Türkiye’de satışa sunuldu. 6000 nit’lik dünyanın en parlak ekranıyla gelen cihaz, üst seviye Snapdragon yonga seti ve güçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Peki Realme GT6 fiyatı ne kadar?

    Realme GT6 fiyatı açıklandı

    Şık tasarımlı Realme GT6 Türkiye fiyatı açıklandı: 39.999 TL Tam Boyutta Gör
    Realme GT6 fiyatı 39.999 TL olarak açıklandı. Telefon halihazırda Vatan Bilgisayar’da satışa sunulmuş durumda. Bu fiyatın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı için geçerli olduğunun da altını çizelim. Ek olarak halihazırda cihazın metalik gümüş ve yeşil renk seçeneklerinin sunulduğunu da aktaralım.

    Realme GT6, amiral gemisi seviyesindeki performansı ve şık tasarımıyla öne çıkan bir akıllı telefon. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 16GB'a varan RAM ve 1TB'a kadar geniş depolama alanı ile oyuncular ve ağır uygulamaları kullananlar için güçlü bir donanıma ev sahipliği yapıyor. 6.78 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı, yüksek yenileme hızı ve parlaklığıyla görsel açıdan güçlü bir nitelik sağlarken 5500mAh batarya ve 120W SUPERVOOC hızlı şarj da telefonu destekliyor.

    Realme GT6 özellikleri

    • Ekran: 6,78 inç 120Hz 2780x1264 AMOLED, 1000nit (typ)/1600nit (HBM)/6000nit (APL)
    • İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
    • RAM: 8GB/12GB/16GB LPDDR5X
    • Depolama: 256GB/512GB UFS 4.0
    • Arka kamera: 50MP f/1.7 Sony LYT-808 OIS, 8MP f/2.2 ultra geniş açı Sony IMX355, 50MP f/2.0 telefoto Samsung S5KJN5
    • Ön kamera: 32MP f/2.5 Sony IMX615
    • Batarya: 5500 mAh, 120W SUPERVOOC hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0
    Kaynakça https://www.realme.com/tr/realme-gt-6 https://www.vatanbilgisayar.com/realme-gt6-rmx3851-16-512-keskin-yesil.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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