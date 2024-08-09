Şık tasarımlı Realme GT6 Türkiye fiyatı açıklandı: 39.999 TL

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Firmanın amiral gemisi modeli olan ve tasarımıyla dikkat çeken Realme GT6, Türkiye’de satışa sunuldu. 6000 nit’lik dünyanın en parlak ekranıyla gelen cihaz, üst seviye Snapdragon yonga seti ve güçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Peki Realme GT6 fiyatı ne kadar?

Realme GT6 fiyatı açıklandı

Tam Boyutta Gör Realme GT6 fiyatı 39.999 TL olarak açıklandı. Telefon halihazırda Vatan Bilgisayar’da satışa sunulmuş durumda. Bu fiyatın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı için geçerli olduğunun da altını çizelim. Ek olarak halihazırda cihazın metalik gümüş ve yeşil renk seçeneklerinin sunulduğunu da aktaralım.

Google'ın en güçlüsü: Pixel 9 Pro XL özellikleri ortaya çıktı 6 sa. önce eklendi

Realme GT6, amiral gemisi seviyesindeki performansı ve şık tasarımıyla öne çıkan bir akıllı telefon. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 16GB'a varan RAM ve 1TB'a kadar geniş depolama alanı ile oyuncular ve ağır uygulamaları kullananlar için güçlü bir donanıma ev sahipliği yapıyor. 6.78 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı, yüksek yenileme hızı ve parlaklığıyla görsel açıdan güçlü bir nitelik sağlarken 5500mAh batarya ve 120W SUPERVOOC hızlı şarj da telefonu destekliyor.

Realme GT6 özellikleri

Ekran : 6,78 inç 120Hz 2780x1264 AMOLED, 1000nit (typ)/1600nit (HBM)/6000nit (APL)

: 6,78 inç 120Hz 2780x1264 AMOLED, 1000nit (typ)/1600nit (HBM)/6000nit (APL) İşlemci : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 RAM : 8GB/12GB/16GB LPDDR5X

: 8GB/12GB/16GB LPDDR5X Depolama : 256GB/512GB UFS 4.0

: 256GB/512GB UFS 4.0 Arka kamera : 50MP f/1.7 Sony LYT-808 OIS, 8MP f/2.2 ultra geniş açı Sony IMX355, 50MP f/2.0 telefoto Samsung S5KJN5

: 50MP f/1.7 Sony LYT-808 OIS, 8MP f/2.2 ultra geniş açı Sony IMX355, 50MP f/2.0 telefoto Samsung S5KJN5 Ön kamera : 32MP f/2.5 Sony IMX615

: 32MP f/2.5 Sony IMX615 Batarya : 5500 mAh, 120W SUPERVOOC hızlı şarj

: 5500 mAh, 120W SUPERVOOC hızlı şarj İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Şık tasarımlı Realme GT6 Türkiye fiyatı açıklandı: 39.999 TL