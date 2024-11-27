Realme, sessiz sedasız yeni bütçe dostu akıllı telefon modelini tanıttı

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Realme, Vietnam'da C75 modelini sessizce tanıtarak bütçe dostu C serisini genişletti. Dayanıklılık ve uzun pil ömrüne odaklanan bu telefon, uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor. Ancak cihazla ilgili bazı önemli detaylar henüz açıklanmadı.

Realme C75, 6.72 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlük sunan IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekran, 90Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor. Cihaz, MediaTek’in Helio G92 Max yonga setinden güç alıyor. Bu yonga seti, Helio G91’in geliştirilmiş bir versiyonu gibi görünüyor ancak yalnızca 4G desteği sunuyor.

Realme yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor 2 gün önce eklendi

Kamera tarafında, cihazda 50 MP ana sensörle donatılmış çift arka kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde bir kamera, selfie ve görüntülü aramalar için kullanıcılara eşlik ediyor. C75’in öne çıkan özelliklerinden biri, sağlam yapısıyla dikkat çekmesi. Realme, cihazın darbelere dayanıklı bir tasarıma sahip olduğunu ve ArmorShell temperli cam ekranla korunduğunu belirtiyor. Ayrıca, IP69 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. MIL-STD-810H askeri standartlarında şok direnci sunması, cihazın zorlu koşullara karşı daha dirençli olmasını sağlıyor.

C75, yazılım tarafında Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile geliyor. 6.000 mAh kapasitesindeki büyük pili, günlük kullanımlarda uzun süreli performans sunuyor. Hızlı şarj desteği de unutulmamış; cihaz 45W kablolu şarj ile kısa sürede enerji depolayabiliyor. Tersine şarj özelliği ise cihazı bir güç bankasına dönüştürerek diğer cihazlarınızı USB-C portu üzerinden şarj etmenize olanak tanıyor.

C75, Vietnam’da Yıldırım Altını ve Siyah Fırtına Gece renk seçenekleriyle tanıtıldı. Fiyat bilgisi henüz paylaşılmasa da C serisinin genelde uygun fiyat odaklı olduğu düşünüldüğünde rekabetçi bir etiket bekleniyor. Cihazın yakın zamanda diğer pazarlara da sunulması planlanıyor.

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Realme, yeni bütçe dostu akıllı telefon modelini tanıttı