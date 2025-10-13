RedMagic 11 Pro+'ın kamerasıyla çekilen fotoğraflar yayınlandı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör RedMagic, ilk su soğutmalı oyun telefonu RedMagic 11 Pro'yu 17 Ekim’de Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu amiral gemisi akıllı telefon, en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle gelecek. İşlemci ve su soğutma, cihazın dikkat çeken tek özellikleri olmayacak gibi görünüyor.

RedMagic 11 Pro kamera özellikleri nasıl olacak?

REDMAGIC, yeni su soğutmalı oyun telefonunun kamera özelliklerini paylaştı. RedMagic 11 Pro'nun arkasında iki adet 50 MP sensör ve üçüncü bir kamera bulunacağı onaylandı ancak hangi sensör olduğu henüz belli değil. Son tanıtım görseli, ana kameranın f/1.88 diyafram açıklığına ve OIS’e sahip 1/1.55 ​​inç sensör olduğunu gösteriyor.

Marka, RedMagic 11 Pro Plus modelin kamera yeteneklerini de sergiledi. Fotoğraflara göre, 24 mm odak uzaklığına sahip ana kamera, gündüzleri detaylı fotoğraflar çekiyor gibi görünüyor. Nispeten aydınlık görünen kalabalık şehir caddesinin gece çekim örneği de mevcut. Marka, bu örneklerle yakında çıkacak olan RedMagic 11 Pro serisinin yalnızca oyunlarda mükemmel olmayacağını, yeterince iyi fotoğraflar da çekeceğini iddia ediyor.

RedMagic 11 Pro modelleri, uzun oyun oturumlarında sürdürülebilir performans için sıvı akışı sağlayan yeniden tasarlanmış ICE soğutma sistemiyle e-spor tutkunlarını hedefliyor. 144 Hz yenileme hızı sağlayan 6.8 inç AMOLED ekran, 8000 mAh batarya, ultrasonik parmak izi sensörü ve ekran altı selfie kamerası, telefonun beklenen özellikleri arasında.

