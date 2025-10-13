Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RedMagic 11 Pro+'ın kamerasıyla çekilen fotoğraflar yayınlandı

    Su soğutmalı oyun telefonu RedMagic 11 Pro, yakında Çin'de tanıtılacak. Lansman öncesinde, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili telefonunun kamerasıyla çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

    RedMagic 11 Pro kamera örnekleri Tam Boyutta Gör
    RedMagic, ilk su soğutmalı oyun telefonu RedMagic 11 Pro'yu 17 Ekim’de Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu amiral gemisi akıllı telefon, en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle gelecek. İşlemci ve su soğutma, cihazın dikkat çeken tek özellikleri olmayacak gibi görünüyor.

    RedMagic 11 Pro kamera özellikleri nasıl olacak?

    REDMAGIC, yeni su soğutmalı oyun telefonunun kamera özelliklerini paylaştı. RedMagic 11 Pro'nun arkasında iki adet 50 MP sensör ve üçüncü bir kamera bulunacağı onaylandı ancak hangi sensör olduğu henüz belli değil. Son tanıtım görseli, ana kameranın f/1.88 diyafram açıklığına ve OIS’e sahip 1/1.55 ​​inç sensör olduğunu gösteriyor.

    Marka, RedMagic 11 Pro Plus modelin kamera yeteneklerini de sergiledi. Fotoğraflara göre, 24 mm odak uzaklığına sahip ana kamera, gündüzleri detaylı fotoğraflar çekiyor gibi görünüyor. Nispeten aydınlık görünen kalabalık şehir caddesinin gece çekim örneği de mevcut. Marka, bu örneklerle yakında çıkacak olan RedMagic 11 Pro serisinin yalnızca oyunlarda mükemmel olmayacağını, yeterince iyi fotoğraflar da çekeceğini iddia ediyor.

    RedMagic 11 Pro modelleri, uzun oyun oturumlarında sürdürülebilir performans için sıvı akışı sağlayan yeniden tasarlanmış ICE soğutma sistemiyle e-spor tutkunlarını hedefliyor. 144 Hz yenileme hızı sağlayan 6.8 inç AMOLED ekran, 8000 mAh batarya, ultrasonik parmak izi sensörü ve ekran altı selfie kamerası, telefonun beklenen özellikleri arasında.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 ayda yağ oranı ne kadar düşer bim pil adblue arızası silinmeyen dosyaları silme bir kızın hikayesine nasıl cevap verilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum