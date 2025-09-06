Galaxy S26 Edge'nin tasarımı ortaya çıktı: iPhone 17 Pro esintisi

Görüntülere baktığımızda Galaxy S26 Edge'nin Samsung'da daha önce alışık olmadığımız büyüklükte bir kamera adasına sahip olduğunu görüyoruz. S25 Edge'deki çift kamera kurulumu korunsa da, üst kısım boyunca uzanan kamera adası tasarımı ile telefon selefinden oldukça farklı görünüyor. Bu tasarım, birebir aynı olmasa da, yakında tanıtılacak olan iPhone 17 Pro'yu hatırlatıyor.
Samsung Galaxy S26 Edge neler sunacak?
Galaxy S26 Plus'ın yerini alması beklenen Galaxy S26 Edge, selefine benzer şekilde yuvarlatılmış köşelere, düz kenarlara, ince çerçeveli bir ekrana ve ekran deliğine yerleştirilmiş bir ön kameraya sahip. Telefonun selefinden biraz daha ince (5,5 mm) bir gövdeye sahip olacağı ve kamera çıkıntısıyla beraber maksimum kalınlığın 10,8 mm olacağı belirtiliyor. Cihazın ayrıca Qi2 kablosuz şarj desteği sunacağı ve dahili mıknatıslara sahip olacağı iddia ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
